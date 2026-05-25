BCC Research「医療機器におけるBaaS（Biometrics as a Service）の世界市場」出版・販売開始のご案内
SEMABIZはBCC Research（BCCリサーチ）の英文調査報告書「医療機器におけるBaaS（Biometrics as a Service）の世界市場 - Biometrics as a Service in Medical Devices: Global Markets」販売を2026年5月に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはBCC Researchの日本の正規代理店です。
BCC Research （BCCリサーチ）「医療機器におけるBaaS（Biometrics as a Service）の世界市場 - Biometrics as a Service in Medical Devices: Global Markets」は医療機器向けBaaS市場を調査し、製品、モダリティ、用途、地域別に市場規模、動向、技術、業界構造、成長トレンドを分析しています。また2024年の収益データと2025年から2030年までの予測を提供し、地域分析と主要市場プレーヤーのプロファイルを含む競争環境分析も掲載しています。
調査対象セグメント
製品タイプ
● 指紋認証型生体認証
● 顔認証型生体認証
● 声認証型生体認証
● 虹彩認証型生体認証
● その他の生体認証
モダリティ
● ユニモーダル
● マルチモーダル
用途
● 患者登録
● 遠隔患者モニタリング（RPM）
● アクセス制御
● その他の用途
エンドユーザ
● 病院
● 在宅医療環境
● 製薬会社
● その他のエンドユーザ
地域
● 北米
● 欧州
● アジア太平洋地域
● その他の地域（RoW）
調査対象企業
● ARATEK
● AWARE INC.
● BIO-KEY INTERNATIONAL
● 富士通株式会社
● HID GLOBAL CORP.
● IDEMIA
● IMPRIVATA INC.
● LIFEQ GLOBAL LTD.
● 日本電気株式会社
● SPECTRA TECHNOVISION (INDIA) PVT. LTD.
レポート概要
医療機器におけるBaaS（Biometrics as a Service）の世界市場
Biometrics as a Service in Medical Devices: Global Markets
出版：BCC Research
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/bcc-bio276/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350241/images/bodyimage1】
BCC Researchについて
米国の調査会社BCC Researchはライフサイエンス、センサ、マテリアル、環境、商取引関連市場を中心とした広範な市場調査レポートを出版する米国の調査会社です。
お問合せ先
株式会社SEMABIZ
（BCC Research正規販売代理店：お問合せ・ご注文対応窓口）
SEMABIZはBCC Researchの日本の正規代理店としてレポートおよびサービスに関するご質問や見積り・購入などのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
BCC Research 出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/bccresearch/bcc-research-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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BCC Research （BCCリサーチ）「医療機器におけるBaaS（Biometrics as a Service）の世界市場 - Biometrics as a Service in Medical Devices: Global Markets」は医療機器向けBaaS市場を調査し、製品、モダリティ、用途、地域別に市場規模、動向、技術、業界構造、成長トレンドを分析しています。また2024年の収益データと2025年から2030年までの予測を提供し、地域分析と主要市場プレーヤーのプロファイルを含む競争環境分析も掲載しています。
調査対象セグメント
製品タイプ
● 指紋認証型生体認証
● 顔認証型生体認証
● 声認証型生体認証
● 虹彩認証型生体認証
● その他の生体認証
モダリティ
● ユニモーダル
● マルチモーダル
用途
● 患者登録
● 遠隔患者モニタリング（RPM）
● アクセス制御
● その他の用途
エンドユーザ
● 病院
● 在宅医療環境
● 製薬会社
● その他のエンドユーザ
地域
● 北米
● 欧州
● アジア太平洋地域
● その他の地域（RoW）
調査対象企業
● ARATEK
● AWARE INC.
● BIO-KEY INTERNATIONAL
● 富士通株式会社
● HID GLOBAL CORP.
● IDEMIA
● IMPRIVATA INC.
● LIFEQ GLOBAL LTD.
● 日本電気株式会社
● SPECTRA TECHNOVISION (INDIA) PVT. LTD.
レポート概要
医療機器におけるBaaS（Biometrics as a Service）の世界市場
Biometrics as a Service in Medical Devices: Global Markets
出版：BCC Research
出版年月：2026年04月
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350241/images/bodyimage1】
BCC Researchについて
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