CS衛星劇場では、「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR」から、5月23日(土)に行われるパシフィコ横浜での公演をテレビ初・独占放送します！

CS放送「衛星劇場」では、2026年5月から8月にかけて全国8都市11会場を巡るJAEJOONG(ジェジュン)の最新日本ツアー「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR」から、5月23日(土)に行われるパシフィコ横浜での公演をテレビ初・独占放送します。2004年にデビューして以来、アーティスト活動に留まらず俳優としても活躍するなど、日韓の芸能界を代表するアーティスト・JAEJOONGの貴重なホール公演の模様をお見逃しなく！

2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 10% -

★CS衛星劇場にて、2026年9月 テレビ初放送！ 2026年5月から8月にかけて全国8都市11会場を巡るJAEJOONG(ジェジュン)のツアー「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR」から、5月23日に行われるパシフィコ横浜での公演をテレビ初・独占放送！ 5月23日に横浜で行われる「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 10% -」、5月31日から7月26日まで全国を巡る「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 86% -」、8月2日にパシフィコ横浜 国立大ホールで行われる「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 4% -」からなる本ツアー。衛星劇場ではツアー初日、5月23日にパシフィコで開催される「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 10% -」の模様をお届けする。 (2026年5月23日 パシフィコ横浜 国立大ホール)

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