¹Åç¥Ûー¥à¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¸¶Çú»ñÎÁ´Û ¸ì¤ê·Ñ¤°¤â¤Î¤¿¤Á¡×¤¬¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈºîÉÊ¤Ë
¹Åç¥Ûー¥à¥Æ¥ì¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç»ÔÃæ¶è¡ËÀ©ºî¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ø¸¶Çú»ñÎÁ´Û ¸ì¤ê·Ñ¤°¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù¤¬¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÊNew York Festivals¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡õ¥Õ¥£¥ë¥àÉôÌç¤ÎÎò»Ë¡¦¼Ò²ñ¡ÊHistory & Society¡Ë¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÁª½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¹ÅçÊ¿ÏÂµÇ°»ñÎÁ´Û¤ÎÀ®Î©¤ÈÊâ¤ß¡¢¼ýÂ¢»ñÎÁ¤Î¸½¾ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²¿¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹±ÇÁüµÏ¿¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Åç¥Ûー¥à¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ±¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¼õ¾ÞÎò¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî¡Ö¥¶¡¦¥¹¥¯ー¥×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡½ªÀï70Ç¯ÆÃÊÌ´ë²è¡¡¸¶Çú70Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡×¤Ç¶ä¾Þ¡£¤½¤ì°ÊÍè¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
ÈïÇúÄ¾¸å¤Î¡Ö¥¬¥ì¥¤ÎÅ¸¼¨¼¼¡×¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ÎÃÂÀ¸»Ë¡¢ÈïÇúÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿´ÛÄ¹¤ä´óÂ£¼Ô¤Î¾Ú¸À¡¢3ÅÙ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¢À¤³¦¤Î¥êー¥ÀーÍè´Û¤äG7¹Åç¥µ¥ß¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤ÎÊÑÁ«¤òÃ°Ç°¤Ë¤¿¤É¤ê¡¢»ñÎÁ´Û¤¬¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤È¤½¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼ýÂ¢¸Ë¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤¿Ìó2ËüÅÀ¤ÎÈïÇú»ñÎÁ¤ä³Ø·Ý°÷¤ÎÅ¸¼¨Æþ¤ìÂØ¤¨ºî¶È¤òÆÃÊÌµö²Ä¤Î¤â¤È»£±Æ¡¢²»³Ú¤Ï¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«ー¡Ù¡Ø°¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ÎÀÐ¶¶±Ñ»Ò¡ÊEIKO ISHIBASHI¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤È¤Ï
1957Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¹¹ð¡¦±ÇÁü¡¦ÊüÁ÷¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢ºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¥³¥ó¥¯ー¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä±Ç²è¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¹¹ð¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï40¥«¹ñ°Ê¾å¤Î»²²Ã¤«¤é1,000°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¸¶Çú»ñÎÁ´Û ¸ì¤ê·Ñ¤°¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù¤È¤Ï
ÎòÂå´ÛÄ¹¤¬¡¢Ì¿¤òºï¤Ã¤Æ¼é¤êÂ³¤±¤¿¡ÈÎò»Ë¤Î¸½¾ì¡É¤Ç¤¢¤ë¹ÅçÊ¿ÏÂµÇ°»ñÎÁ´Û¡£¤½¤ÎÁ´ÍÆ¤òÂª¤¨¤¿¡Ø¸¶Çú»ñÎÁ´Û ¸ì¤ê·Ñ¤°¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÀ¼¤Ê¤À¼¡É¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¿¡Öµ²±¤ÎÇîÊª´Û¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÅçÊ¿ÏÂµÇ°»ñÎÁ´Û¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡È¥¬¥ì¥¤ÎÅ¸¼¨¼¼¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¹ñºÝ¾ðÀª¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢³Ë¤Î¶²¤í¤·¤µ¤È¡¢Ê¿ÏÂ¤òÀÅ¤«¤ËÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤È¤·¤Æ¡¢5·î7Æü¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¡ÖWorld Media Festivals 2026¡×¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ÊÎò»Ë¡¦ÅÁµ¡ËÉôÌç¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ï¡¢7·î¤Ë·à¾ì¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§ÀÆÆ£½Ó¹¬¡¿Î©ÀîÄ¾¼ù¡¡²»³Ú¡§ÀÐ¶¶±Ñ»Ò ¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«ー¡Ù¡Ø°¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡Ù ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§Î©ÀîÄ¾¼ù¡¡»£±ÆŽ¥ÊÔ½¸¡§·§ÅÄ¹¥ÍÎ¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡§Âç½ÅÍµÆó ¸å±ç¡§¹Åç»Ô¡¢¹ÅçÊ¿ÏÂÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー À©ºî¡§¹Åç¥Ûー¥à¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÀëÅÁ¶¨ÎÏ¡§ÌðËÜÍý»Ò¡¡ÇÛµëŽ¥ÀëÅÁ¡§¤¤í¤¯¤Ó¤È ¸ø³«¡§2026Ç¯7⽉18⽇¡Ê⼟¡Ë¤è¤êÅìµþ¡¦¥Ý¥ì¥Ý¥ìÅìÃæÌî¡¢7⽉24⽇¡Ê⾦¡Ë¤è¤ê¹Åç¡¦⼋ÃúºÂ¤Ë¤Æ¸ø³«¡¡¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡https://abombmuseum-film.com