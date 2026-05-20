【海外初進出】5/15 ”銭湯ではなく酒に浸かる”飲める銭湯居酒屋がタイ・シラチャに堂々オープン！― 日本で爆発的人気の「蛇口からお酒」がついに世界へ ―

株式会社BIRCH

北海道～九州まで全国22店舗を展開している大衆酒泉テルマエが海外1号店として、タイ・シラチャに2026年5月15日（金）にグランドオープンいたしました。 日本で話題沸騰中の「蛇口からお酒が出る飲み放題」や、レトロな大衆銭湯をモチーフにした内装、圧倒的なコストパフォーマンスをそのままタイへ持ち込み、現地の皆様に新しいエンターテインメント体験を提供いたします。

■海外初出店は「タイ・シラチャ」

世界進出の第一歩として選んだのは、タイ最大級の日本人街としても知られる「シラチャ」です。日本人駐在員の方々、そして日本のポップカルチャーやユニークな体験を愛するタイの方々が融合するこの地で、日本の古き良き銭湯文化を体感できる大衆酒泉テルマエを広めてまいります。

■蛇口をひねればお酒が出る！？

蛇口をひねればお酒が出る「酒泉体験」

店内には、日本と同様に銭湯を彷彿とさせる蛇口を設置。

・13種類の蛇口からお酒が飲み放題

・好きな時に好きなだけ好きな量を注げるから、タイパもコスパも最強！

・“初体験”として海外インフルエンサーがSNSで拡散しやすい仕掛け

飲み放題プランは価格と飲めるドリンクの種類によって3種類、飲み放題時間は3種類（60分/90分/120分）を設け、「ちょっと１杯」から「ガッツリ飲み」まで、多種多様なプランを用意しております。

■まるで“日本の銭湯” こだわりの非日常空間

蛇口をひねればお酒が出てくる!?飲み放題ご注文でセルフサービスで楽しめます。

大衆酒泉テルマエは、伝説の酒の泉「酒泉」の存在を信じたテルマエ隊長が全世界を巡り、その地域の地下から酒泉を発掘し大衆に届けるために作り上げたお店というコンセプト。

社交場のように多くのお客様で賑わう古き良き大衆銭湯をイメージした店内は、

・日本の伝統的な銭湯の番台をイメージした受付

・タイル張りの壁や風呂桶、脱衣カゴ風の荷物置き

・タイに居ながらにして、日本の古き良きレトロな雰囲気に浸れる空間

など、徹底的に“日本らしさ”を追求。

■タイの日常に寄り添う「現地プライス」への挑戦

壁はタイル貼りにし古絵を貼り銭湯感や日本らしさを演出。銭湯モチーフのポスターや昔ながらの大衆銭湯にあるようなロッカー風装飾を施した内装。大きく「テルマエ」のロゴを入れた看板が目印。

「日本の居酒屋＝高級」というイメージを払拭し、価格設定は現地の皆様が毎日でも通いやすいよう、タイの物価に合わせた「現地価格」を追求しました。今回の進出にあたり、最もこだわったのが「価格のローカライズ」です。

日本国内で提供している「飲み放題1時間398円（税込438円）」という衝撃的な飲み放題価格を、タイでもそのままの感動で届けるため、1時間99バーツ（約483円）という驚愕の設定を実現いたしました。

単なる「日本ブランドの直輸入」ではなく、シラチャの物価と生活に寄り添い、日本の居酒屋文化の醍醐味に心ゆくまで浸れる場所を提供いたします。

■日本の大衆居酒屋の定番商品とタイの食文化に合わせたタイ限定メニューを提供

シラチャ泉では、日本の店舗で人気の定番メニュー

・テルマエ串（鶏皮串） 1本10バーツ（約48円）

・たくちゃんの唐揚げ（1皿4個入り） 96バーツ（約468円）

に加え、

タイの食文化と日本食ニーズに合わせた

・和風カリカリちび焼売 1個14バーツ（約68円）

・とろ～り！鉄板ハンバーグ～和風ペッパーソース～（約963円）

など、タイ限定メニューを豊富にご用意いたしました。

特に、現地の日本食ファンから最も要望の多い、サーモンやイカ等の刺身各種と、海老やレンコン等の天ぷら各種は、日本のテルマエのグランドメニューにはない、シラチャ店だけの特別メニューです。

『エンターテインメント × 低価格 × 世界進出』

「蛇口からお酒が出る」ワクワクをタイへ。

日本で培った物価高に抗う圧倒的コストパフォーマンスをそのままに、シラチャの皆様が毎日でも足を運べる「現地物価」での提供に挑戦します。

■店舗情報

蛇口からお酒が出る新しい体験を提供日本の食文化とタイの食文化を融合させたメニューを提供テルマエ串は20本以上で風呂桶で提供。日本では1本70円(税別) だがタイでは1本10バーツ（約48円）で提供

店名：大衆酒泉テルマエシラチャ泉

住所：

No.160, Sriracha Nakorn 1 Rd, Si Racha District, Chon Buri 20110, thailand

+66 81 130 8983

営業時間：

全日：17:00-24:00

公式ホームページ：https://terumae-official.com/

公式Instagram（代表）：＠terumae.official(https://www.instagram.com/terumae.official?igsh=MTFtOGk2cWZiMTE2bA%3D%3D&utm_source=qr)

公式Instagram（シラチャ泉）：＠terumae_thailand(https://www.instagram.com/terumae_thailand?igsh=MWx2amd4dXp6ZmMwaA==)

メイン画像出演：YUKIさん(https://mixch.tv/u/15758276)（ミクチャライバー）

■メディア関係者の皆様へ

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