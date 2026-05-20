Mission・Vision・Valuesを新たに策定【株式会社Leading Communication】

株式会社Leading Communication

SNSマーケティング・クリエイターマネジメントを手がける株式会社Leading Communication（代表取締役：井上 光、以下「当社」）は、2026年、Mission・Vision・Values（以下「MVV」）を新たに策定いたしました。創業以来培ってきた経験・実績・価値観を言語化し、全社一体となった組織運営の基盤として位置づけてまいります。

MVV策定の経緯

株式会社Leading Communicationは、2017年の創業以来、TikTokを軸としたクリエイター事務所としてスタートし、2021年よりSNSマーケティング事業へと領域を拡大してまいりました。

事業領域の拡大とともに、当社が提供できる価値の幅は大きく広がりました。クリエイターの育成・マネジメントから企業のSNSアカウント運用、マーケティング戦略の立案・実行まで、クライアントの事業成長を多角的に支援できる体制が整ってきたことを受け、提供価値を改めて定義し、MVVを刷新いたしました。

Mission / Vision / Values

Mission

全ての可能性を笑顔に変える

個人・企業・クリエイターを問わず全てに可能性がある。当社はその信念のもと、関わるすべての潜在的な可能性を引き出し、具体的な成果・成長・達成という形で「笑顔」へと変え続けることを、存在意義として掲げます。

Vision

次世代のゲームチェンジャーであり続ける

SNS・AIが社会構造そのものを塗り替えようとしている今、既存のルールをアップデートするだけでなく、まだ誰も定義していない新たな市場とトレンドを創り出す存在になる。Leading Communicationは変化の最前線に立ち続け、業界の常識を革新する存在であり続けます。

Values

01 圧倒的なスピードとクオリティの追求

スピードで先手を取り、クオリティで信頼を築く。

02 曖昧を廃し、再現性のある成果で勝つ

すべてを数値と期日で定義し、成果を組織の資産に昇華させる。

03 トレンドを取り入れ、作る

時流を読むだけでなく、新たなトレンドを創出する側に立つ。

04 本質を捉えるマーケ思考

顧客の表層ニーズを超え、真の課題と目的を引き出す洞察力を持つ。

05 プロとしての自覚と覚悟を持つ

自責の姿勢で行動し、どんな状況下でもプロとして最善を尽くす。

06 個性を自覚し、強みを磨く

自分の強みを深く知り、それを武器に唯一無二の存在価値を高める。

07 ワクワクを伝染させる

自らが熱量を持って動き、その熱を社内外に広げ、組織と市場を動かす。

代表取締役 井上 光のコメント

今回のMVV策定は、当社の成長と変化を改めて社内外に示す、重要な節目であると認識しています。

創業以来、私自身が大切にしてきた「可能性を最大化する」という信念をミッションの核に置きました。

これは自分が関わる全ての可能性を信じることであり、その人たちを笑顔に変えることが、当社の根幹です。また、7つのValuesは私自身が実践し続けることで現在のポジションを築いてきた行動原則です。Leading Communicationで働く全員がこの価値観を体現することで、次世代の事業リーダーを生み出していくことを強く期待しています。今後は本MVVを組織の背骨として、クライアントの事業成長に全力で貢献してまいります。

【株式会社Leading Communication 会社概要】

所在地： 東京都渋谷区道玄坂1-16-10 渋谷DTビル6F

代表取締役： 井上 光

事業内容： SNSマーケティング事業、プロダクション事業

URL： https://le-commu.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Leading Communication

担当：白本

問い合わせフォーム：https://www.le-commu.co.jp/(https://www.le-commu.co.jp/contact/)

E-mail：info@le-commu.co.jp

Tel：03-6427-0997