自治体の電話対応負担をAIで軽減　「MARIA AI電話」自治体向け導入支援パッケージを開始

ボンギンカン株式会社

ボンギンカン株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：坪内弘毅）は、2026年5月19日、自治体向けAI電話サービス「MARIA AI電話」の導入支援パッケージの提供を開始したことをお知らせいたします。

本パッケージは、自治体窓口における電話対応業務の負担軽減と住民サービス向上を目的として開発されたもので、AIによる24時間365日の一次対応を実現します。自治体現場で培った導入知見をもとに、低コストかつ短期間で導入できる支援体制を整えています。

背景｜自治体現場で増加する電話対応負担

自治体窓口では、住民からの問い合わせ電話対応が職員の大きな業務負担となっています。

特に、税務・戸籍・子育て支援・給付金・ワクチン関連など、問い合わせが集中する時期には電話が鳴り続け、本来業務が圧迫されるケースも少なくありません。

また、受付時間外の問い合わせ対応や、同じ内容への繰り返し対応など、人的コストや精神的負荷も課題となっています。近年では自治体DX推進が進む一方で、「オンライン申請だけでは解決できない住民対応」や、「電話窓口を完全にはなくせない現場課題」も浮き彫りになっています。

MARIA AI電話は、こうした自治体現場の課題解決を支援するために開発されました。

MARIA AI電話の特長

MARIA AI電話では、住民がプッシュ操作を行うことなく、自然な会話で問い合わせを行うことが可能です。

AIが24時間365日、自動で一次対応を実施し、FAQや各種手続き案内など、日常的な問い合わせ対応を効率化します。

複雑な相談内容については、会話内容を要約した上で担当部署へ引き継ぐことで、職員負担軽減と住民満足度向上の両立を目指します。

また、通話ログの保存・分析による継続改善にも対応しており、自治体ごとの運用に合わせたカスタマイズも可能です。

住民票、税金、予防接種、施設予約、防災案内など、自治体窓口で日常的に発生する幅広い問い合わせに活用できます。

自治体向け導入支援パッケージについて

本パッケージでは、自治体向け導入実績をもとに、導入設計から運用支援までを一括サポートいたします。

栃木県那須町での導入実績をはじめ、自治体現場で培った知見を活かし、初期費用を抑えた低コスト導入や、短期間での運用開始を実現。導入後の改善提案や運用サポートにも対応します。

自治体ごとの運用フローや問い合わせ傾向に合わせた柔軟な設計を行うことで、現場に合わせたAI電話運用を支援します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MDpoZcRB408 ]

今後の展開

ボンギンカン株式会社は、MARIA AI電話を通じて、より多くの自治体における電話窓口DXを支援し、住民サービス向上と行政業務効率化への貢献を目指してまいります。

今後は自治体ごとの課題に応じた機能強化や、AIアバターとの連携なども視野に入れながら、AIを活用した新しい住民接点の構築を推進してまいります。

詳細・資料請求・デモ依頼

MARIA AI電話 公式サイト

https://call.bonginkan.com/

会社概要

ボンギンカン株式会社 は、AIが単なる効率化ツールではなく、人間の創造性や好奇心を引き出す“パートナー”として機能する世界を目指しています。

AIと人との協働によって、より豊かな社会を実現するため、自治体・企業向けAIソリューションの企画・開発・運営を行っています。

お問い合わせ先

ボンギンカン株式会社（https://bonginkan.ai/）

担当：白鳥まりあ

Mail：info@bonginkan.ai