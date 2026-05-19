音楽座ミュージカル、2027年上演作品キャストオーディション開催「POWER CAMP 2026」参加者募集

株式会社ヒューマンデザイン

株式会社ヒューマンデザイン（本社：東京都千代田区六番町、代表取締役：相川タロー）が主催する音楽座ミュージカルは、2027年上演作品に向けたキャストオーディション企画「レッスン&キャストオーディション POWER CAMP 2026」を開催いたします。

本企画は、3日間の集中レッスンを通じて、歌・ダンス・シーン創作に取り組みながら段階的な選考を行う実践型プログラムです。

最終オーディション通過者は、2027年上演作品のキャスト候補として、本番に向けた稽古に参加いただく予定です。

また、オーディションだけでなく、音楽座ミュージカル独自の創作や表現を学ぶレッスンプログラムとしても参加可能です。



過去のパワーキャンプ参加者からは、

・「シャボン玉とんだ宇宙（ソラ）までとんだ」久保役

・「SUNDAY（サンデイ）」ゲッコー役

・「リトルプリンス」渡り鳥役

などの出演者が誕生しています。2026年上演「マドモアゼル・モーツァルト」モーツァルト役に選出された梁 世姫（やん せひ）も2025年パワーキャンプ参加者です。

■音楽座ミュージカル レッスン&キャストオーディション POWER CAMP 2026

■開催概要

【開催日時】

2026年7月31日（金）～8月2日（日）

各日10:00～17:00

※選考結果に応じて、プログラム内容が一部変更となる場合があります。

【開催場所】

音楽座ミュージカル 芹ヶ谷スタジオ

（東京都町田市原町田4-24-29）

【参加費】

無料

【応募資格】

・15歳以上の方

・3日間参加可能な方

【応募期間】

2026年5月3日（日）12:00～6月29日（月）18:00

【詳細・応募】

https://ongakuza-musical.com/2026/powercamp-3

2024年パワーキャンプ参加者 藤原しおり

「挑戦した人にしか掴めないものがあります。

少しの勇気と勢いで、ぜひ飛び込んで来てください。

この夏、共に熱くなりましょう！」

京都府出身。同志社大学商学部商学科卒業。2025年「リトルプリンス」渡り鳥役でデビュー、2026年「マドモアゼル・モーツァルト」パパゲーナ役で出演

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=F0AzbmKNCXc ]

藤原が参加した2024年パワーキャンプの様子

音楽座ミュージカルについて

Webサイト：https://www.ongakuza-musical.com

音楽座ミュージカルは1987年の創設以来、「喪失と再生」をテーマにオリジナルミュージカルを創作し続けているカンパニーです。「シャボン玉とんだ宇宙（ソラ）までとんだ」、「リトルプリンス」など深い哲学性と独創性に富んだ作品群は、文化庁芸術祭賞、紀伊國屋演劇賞、読売演劇大賞など数々の受賞歴があります。

近年では学校公演やワークショップを通じ、若い世代の感性や想像力を育む教育の場としても高い評価を受け、さらに企業向けの人財育成研修にも、カンパニーの理念を活かし俳優が講師として活躍することで、舞台創造での学びを社会に還元しています。

日本のミュージカル界のオンリー・ワンとして、音楽座ミュージカルは今後も世界に誇れる新しい舞台芸術を発信していきます。