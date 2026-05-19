可愛い系男子の実態調査｜女性の47.00％が「好き」、83.00％の男性が「可愛いと言われると嬉しい」と回答（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、成人女性100人および可愛い系男子を自認する男性100人の計200人を対象に、「可愛い系男子」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、

● 可愛い系男子に対する印象

● 可愛い系男子の魅力

● 女性が考える特徴

● 男性が好む女性のタイプ

などについて、回答結果を集計しています。

本リリースでは、成人女性および可愛い系男子を自認する男性計200人の回答結果をもとに、可愛い系男子の印象や特徴、恋愛傾向について明らかにします。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/characteristic/cute-boy-traits/

1.可愛い系男子を「好き」と回答した女性は47.00％で最多（成人女性：100人）

成人女性100人に「可愛い系男子は好きですか？」と尋ねたところ、「好き」が47人（47.00％）で最多となりました。

「普通」43人（43.00％）を含めると、90.00％が肯定的または中立の印象を持っている結果となりました。

一方で、「嫌い」は10人（10.00％）にとどまり、可愛い系男子は多くの女性に受け入れられている傾向が見られます。

【内訳（人数／割合）】

● 好き：47人（47.00％）

● 普通：43人（43.00％）

● 嫌い：10人（10.00％）

2.可愛い系男子の魅力は「母性本能がくすぐられる」が33.00％で最多（成人女性：100人）

成人女性100人に可愛い系男子の魅力を尋ねたところ、「母性本能がくすぐられる」33人（33.00％）が最多となりました。

次いで「話しやすくて親しみを感じる」32人（32.00％）が続きました。

この結果から、可愛い系男子は「守ってあげたくなる存在」と「安心して接することができる親しみやすさ」の両面が支持されていることが分かります。

【内訳（人数／割合）】

● 母性本能がくすぐられる：33人（33.00％）

● 話しやすくて親しみを感じる：32人（32.00％）

● 明るくポジティブな印象がある：19人（19.00％）

● ギャップ萌えしやすい：13人（13.00％）

● 女性の気持ちを理解している：5人（5.00％）

3.女性が考える特徴は「人懐っこい」が69.00％で最多（成人女性：100人／複数回答）

成人女性100人に「可愛い系男子の特徴」を尋ねたところ、「人懐っこい」69人（69.00％）が最多となりました。

次いで「笑顔が多い」68人（68.00％）、「甘え上手」64人（64.00％）が続きました。

また、「童顔」59人（59.00％）も過半数を占めており、内面の親しみやすさと外見の柔らかさの両方が特徴として認識されていることがうかがえます。

【内訳（人数／割合）】

● 人懐っこい：69人（69.00％）

● 笑顔が多い：68人（68.00％）

● 甘え上手：64人（64.00％）

● 童顔：59人（59.00％）

● 天然なところがある：37人（37.00％）

● 感情表現が豊か：35人（35.00％）

● ゆるふわなヘアスタイル：28人（28.00％）

● 自分の弱みを隠さない：21人（21.00％）

● カジュアルな服装：19人（19.00％）

4.男性の82.00％が「可愛いと言われると嬉しい」と回答（可愛い系男子：100人）

可愛い系男子を自認する男性100人に「女性から可愛いと言われるとどう思いますか？」と尋ねたところ、「嬉しい」36人（36.00％）と「どちらかと言えば嬉しい」46人（46.00％）を合わせて、82人（82.00％）が肯定的に受け止めている結果となりました。

一方で、「嬉しくない」は1人（1.00％）にとどまり、「可愛い」は多くの男性にとってポジティブな評価として受け取られていることが分かります。

【内訳（人数／割合）】

● 嬉しい：36人（36.00％）

● どちらかと言えば嬉しい：46人（46.00％）

● どちらかと言えば嬉しくない：17人（17.00％）

● 嬉しくない：1人（1.00％）

5.可愛い系男子が好む女性は「可愛らしい女性」が33.00％で最多（可愛い系男子：100人）

可愛い系男子を自認する男性100人に好みの女性タイプを尋ねたところ、「可愛らしい女性」33人（33.00％）が最多となりました。

次いで「包容力がある女性」31人（31.00％）、「しっかりしている女性」24人（24.00％）が続きました。

この結果から、可愛い系男子は「自分と似たタイプ」と「支えてくれるタイプ」の両方に惹かれる傾向が見られます。

【内訳（人数／割合）】

● 可愛らしい女性：33人（33.00％）

● 包容力がある女性：31人（31.00％）

● しっかりしている女性：24人（24.00％）

● 面倒見がいい女性：6人（6.00％）

● 褒め上手な女性：5人（5.00％）

● その他：1人（1.00％）

6.可愛い系男子がドキッとする女性の言動（自由回答）

可愛い系男子を自認する男性100人に「思わずドキッとした女性の言動」を尋ねたところ、日常の中でふと伝えられる言葉や仕草に心が動く傾向が見られました。

【自由回答 一部抜粋】

ドライブ中に、「運転上手いね」と何気なく言われてキュンとした。

女性から「意外と頼りになるね」って言われてドキッとした。

女性の荷物を持ったら、「優しいね」と褒められたこと。

デート中に「可愛いね」と頭をなでられたときドキドキした。

家庭内の話をしたら、「私が守ってあげる」と言われたときドキッとした。

これらの回答から、可愛い系男子は、飾らないタイミングで伝えられるストレートな言葉に対して強く心を動かされる傾向がうかがえます。

特に、「優しい」「頼りになる」などの評価に加え、「可愛い」といった肯定的な言葉も好意的に受け止められており、相手の存在をそのまま認めるコミュニケーションが印象に残りやすいと考えられます。

また、「守ってあげる」といった包容力を感じさせる言葉や、頭をなでるなどのスキンシップも、安心感や特別感につながり、好意を抱くきっかけとなっている様子が見られました。

調査結果まとめ

本調査から、以下の点が明らかになりました。

● 女性の47.00％が可愛い系男子を「好き」と回答（90.00％が肯定的・中立）

● 魅力は「母性本能がくすぐられる」33.00％が最多

● 特徴は「人懐っこい」69.00％、「笑顔が多い」68.00％、「甘え上手」64.00％

● 男性の82.00％が「可愛い」と言われることに好意的

● 好みの女性は「可愛らしい女性」33.00％、「包容力がある女性」31.00％

● 可愛い系男子は、女性からのストレートな褒め言葉や包容力を感じる言動

（「優しい」「頼りになる」「守ってあげる」など）にドキッとする傾向

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/characteristic/cute-boy-traits/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：可愛い系男子を自認する男性・成人女性

アンケート母数：男性100名・成人女性100名（合計200名）

実施日：2026年3月25日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/characteristic/cute-boy-traits/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

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