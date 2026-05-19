「AIとヒトの力で加速するビジネスイノベーション」をテーマとしたオンラインイベント「キヤノンITソリューションズ 共想共創フォーラム2026」を開催

キヤノンITソリューションズ株式会社キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：須山 寛、以下キヤノンITS）は、オンラインイベント「キヤノンITソリューションズ 共想共創フォーラム2026」を、6月16日（火）～19日（金）の4日間開催します。「AIとヒトの力で加速するビジネスイノベーション」をテーマに、特別ゲストを招いた講演など29のセッションを実施します。

生成AIの進化をはじめとする技術革新が進展する一方で、社会環境や事業環境の不確実性は一層高まっています。こうした時代に企業に求められているのは、AIを単なる業務効率化の手段として導入することではなく、ヒトの意思決定や創造性と掛け合わせながら、持続的に価値を生み出し続けるビジネスへと進化させていくことです。

本イベントでは、「AIとヒトの力で加速するビジネスイノベーション」をテーマに、経営・業務・現場の視点から、AI活用の構想から実践、そして新たなステージへと進むための具体的なアクションプランを考察し、未来を見すえたビジネスイノベーションの道筋を探ります。

■キヤノンITソリューションズ 共想共創フォーラム2026 開催概要

□日 時 ： 2026年6月16日（火）～6月19日（金）の平日4日間

6月16日（火） 10:00～16:30

6月17日（水） 10:00～16:30

6月18日（木） 10:00～17:00

6月19日（金） 10:00～16:30

□主 催 ：キヤノンITソリューションズ株式会社

□参加費 ：無料（事前登録制）

□申し込み：以下のサイトよりお申し込みください。

www.canon-its.co.jp/forum2026

■開催プログラム

・6月16日（火）

DAYテーマ：AI × ビジネスイノベーション AIは、経営と意思決定をどう変えるのか

AIを効率化ツールにとどめず、構想から実行へ進める考え方や、活用の前提となるデータ・ガバナンスの在り方を解説するセミナーを配信

開催セミナーカテゴリー：「アプリケーション開発」「基幹システム」「流通業」「製造業」「AI活用」

・6月17日（水）

DAYテーマ：製造業のイノベーション 現場×デジタル×AIで描く、日本型ものづくり変革

日本型ものづくりの本質を起点に、先端技術の実装可能性や、設計から生産・改善までをつなぐAI活用の実践事例を通じて、現場変革のヒントを提示するセミナーを配信

開催セミナーカテゴリー：「流通業」「製造業」「セキュリティ・ITインフラ」「AI活用」

・6月18日（木）

DAYテーマ：セキュリティ AI活用時代に求められる「守り」の再設計

AI活用を止めないためのセキュリティの考え方や、実務に直結する対策の方向性を整理するセミナーを配信

開催セミナーカテゴリー：「セキュリティ・ITインフラ」「AI活用」

・6月19日（金）

DAYテーマ：業界別セッション 業界ごとのリアルな変革プロセスを学ぶ

金融・流通・文教・会計など、業界別のリアルな課題と変革プロセスに焦点を当て、具体事例を通じて、AIやデータ活用を「定着させ、育てていく」ための実践的なヒントが集約されたセミナーを配信

開催セミナーカテゴリー：「金融業」「教育」「基幹システム」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1375/table/1025_1_40af9ba28a772968b2e2a5b2a23699ee.jpg?v=202605191051 ]- 共想共創フォーラムホームページ www.canon-its.co.jp/forum2026