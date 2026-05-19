【新潟医療福祉大学】新発田高等学校との高大連携協定締結式を開催！

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの新潟医療福祉大学（以下、本学）は、５月７日(火)、高校生に対して医療系資格・職業についての理解を深める機会を創出し、将来地域社会に貢献する人材を発掘・育成することを目的に、新潟県立新発田高等学校と高大連携協定を締結しました。

本学が高等学校と高大連携協定を締結するのは新発田高等学校で26校目となります。

写真左から 新発田高等学校・上山崇教諭、太田雄介教諭、石黒浩司校長、新潟医療福祉大学・西澤正豊学長、中原英伸事務局長

新発田高等学校では、SSH指定校として探究活動の充実を図る中、大学や研究機関と連携した専門的・実践的な学びの機会の拡充を目指しています。こうした中、2026年3月開催のリサーチフェスタに同校から19組27名が参加し、研究発表や交流を通じて探究活動への意識をさらに高めたことを契機として、本学との連携による探究学習のさらなる充実や、主体的な進路選択につながる学びの機会の創出を図っています。



本学では、これまでに高大連携協定を締結した高校を対象に医療系資格・職業の理解を深める出張講義・出張職業体験、探究学習の支援を行っています。

また、JA新潟厚生連・長岡赤十字病院・NSGグループ病院と連携し、高校生向けの病院見学を実施するなど、医療人材の育成にも力を入れています。

【新潟医療福祉大学】 https://www.nuhw.ac.jp/

全国でも数少ない、看護・医療・リハビリ・栄養・スポーツ・福祉・医療ITを学ぶ６学部１６学科の医療系総合大学です。この医療系総合大学というメリットを最大限に活かし、本学では、医療の現場で必要とされている「チーム医療」を実践的に学ぶことができます。また、全学を挙げた組織的な資格取得支援体制と就職支援体制を構築し、全国トップクラスの国家試験合格率や高い就職実績を実現しています。さらに、スポーツ系学科を有する本学ならではの環境を活かし、「スポーツ」×「医療」「リハビリ」「栄養」など、スポーツと融合した学びを展開しています。

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

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