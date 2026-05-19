淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション『NARUTO＆BORUTO 忍里』にて開催中の、忍術の“性質”と心理戦を融合させた忍術タクティクスバトルゲーム「忍術性質変化バトル ～放て火遁・豪火球の術～」が、2026年5月31日（日）をもって終了いたします。 これまで熱いバトルを繰り広げてくれた全国の忍たちへ感謝の気持ちを込めて、イベント終了直前の5月30日（土）、31日（日）の2日間限定で、『NARUTO＆BORUTO 忍里』限定“ゲマキ風”オリジナルブロマイドの特別配布キャンペーンを実施いたします。本キャンペーンではゲームに勝利することで手に入る“ゲマキ風”オリジナルブロマイドを大放出！勝利数に応じて最大3枚、さらに7連勝達成者はシークレットデザインのブロマイドも選べます。最後の戦いにふさわしい、激アツキャンペーンをぜひお楽しみください

本ゲームは、忍界に存在する五大性質「火」「水」「土」「雷」「風」の相性を駆使し、相手の行動を読みながら戦う頭脳バトルゲームです。どの巻物を出すのか。いつ切り札を使うのか。一瞬の判断が勝敗を左右する、白熱の心理戦を体験いただけます。 直感的に楽しめるルールながら、奥深い駆け引きが魅力となっており、ご家族やご友人同士など、世代を問わず夢中になれる内容です。読むか、読まれるか。切り札を出す、その瞬間まで気は抜けない――。 忍界一アツい頭脳戦を、ぜひ最後までお楽しみください。

■忍術タクティクスバトルゲーム「忍術性質変化バトル ～放て火遁・豪火球の術～」終了キャンペーン概要

実施期間： 2026年5月30日（土）～5月31日（日） 内容： 「忍術性質変化バトル ～放て火遁・豪火球の術～」終了を記念し、5月30日・31日の2日間限定で、“ゲマキ風”オリジナルブロマイド増量キャンペーンを開催。勝利数に応じて最大3枚、7連勝でシークレットブロマイドをプレゼント。 料金： 無料 ※別途、アトラクション入場券が必要となります URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか5分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ