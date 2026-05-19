1,800台のトラックと2,900人超のドライバーで毎日500万人の食生活を支える物流インフラ企業、アサヒロジスティクス株式会社（埼玉県さいたま市中央区／代表取締役社長 横塚元樹）は、2026年5月28日、大阪府茨木市に「アサヒロジスティクス株式会社 茨木共配センター」を開設いたします。 本センターは、当社として関西圏初となる“共配センター機能”※を有する物流拠点です。東日本を中心に構築してきた共配ネットワークを中部・関西エリアへ拡張し、東名阪を結ぶ幹線輸送体制のさらなる強化を図ります。 ※複数のお客様の商品を集約し、同じ車両で配送しているセンター。当社では現在、12カ所の共配センターを構えており、 それらのセンターをつなぐ共配ネットワークを構築することにより、より効率の良い物流の提案が可能となります。

【名称】 アサヒロジスティクス株式会社茨木共配センター 【住所】 大阪府茨木市南目垣3丁目2-1 ALFALINK茨木3 １階A区画（倉庫：1階 事務所：2階） 【アクセス】 名神高速道路 茨木ICより5.5㎞ 吹田JCTより6.2㎞ 最寄り駅 阪急南茨木駅より3.1㎞（無料シャトルバスもあり） 【開設日】 2026年5月28日 【構造】 鉄骨造 地上6階建て（倉庫:1階 事務所:2階） 【倉庫面積】 7123.96 ㎡ （2155坪） 【設備】 冷蔵（8℃） 2,527㎡（764.41坪） 冷凍（マイナス20℃） 2,590㎡（783.23坪） 超冷凍（マイナス40℃）※導入予定 105㎡（31.76坪） 常温 1,275㎡（385.68坪） 電動パレットラック・事務室（休憩室完備）・会議室 【バース数】 22（冷蔵バース:18、常温バース:4） 【業務内容】 外食チェーン、メーカー向け在庫保管・仕分け・配送 【取扱商品】 食品全般、梱包・包材 【配送エリア】 中部・関西エリア 【その他】 BCP対策として停電時電源切替盤を設置

開設の背景と目的

近年、物流業界では「物流2024年問題」に代表されるドライバー不足や労働時間規制への対応が大きな課題となっております。特に食品物流分野では、安定供給を維持しながら、より効率的かつ持続可能な輸送体制の構築が求められています。 当社では現在、関東・信越・東北エリアに12カ所の共配センターを配置し、東日本全域をカバーする共配ネットワークを構築しております。今回、関西圏に初となる共配センターを配置することで、これまで自車で対応が難しかった中部・関西エリアへの対応力を強化し、東日本から中部・関西までを結ぶ広域物流インフラの構築を進めてまいります。 また、本センターを西日本展開に向けた重要拠点として位置付けることで、東名阪幹線輸送のさらなる強化と、安定した食品物流体制の実現を目指してまいります。

茨木共配センターの特徴

茨木共配センターは、外食チェーン、メーカー向けの在庫保管・仕分け・配送機能を備えた物流センターとして運営いたします。食品全般および包材・資材を取り扱い、店舗配送まで一貫して対応いたします。 関西エリアでは現在、大阪大正営業所、西淀川営業所、加古川営業所の3拠点を展開しておりますが、いずれも配送機能に特化した営業所となっております。 今回開設する茨木共配センターは、関西で初めて「在庫」「仕分け」「配送」を一体化したセンターとなり、お客様の物流面を一括してお任せいただくことが可能です。また、グループ会社である株式会社レインボー物流（大阪府高槻市）とも連携し、グループ全体としてより柔軟かつ幅広い物流サービスの提供を可能にしてまいります。さらに、電動パレットラックの導入を予定しており、作業・保管の効率向上を図ることで、持続可能な物流体制の構築にも取り組んでまいります。

今後の展望

当社は中期経営ビジョンとして掲げる「東日本から中部・関西までの食と農を支える物流インフラを確立しよう！」の実現に向け、東名阪をつなぐ物流ネットワークの強化を進めるとともに、より安定的で高品質な食品物流サービスの提供を目指してまいります。

【報道関係者の皆さまへ】開所式取材のご案内

2026年5月28日に、開所式を執り行います。当日は会場にて取材いただくことが可能です。 ご希望の場合は、お電話かメールにて事前にご連絡くださいますよう、お願いいたします。 日時 ： 2026年5月28日（木） 受付11時30分～ 11時40分 施設内ご案内 12時00分 神事 12時35分 開所式 会場 ： アサヒロジスティクス株式会社茨木共配センター （大阪府茨木市南目垣3丁目2-1 ALFALINK茨木3 １階A区画倉庫内）