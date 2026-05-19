[レック] [グロンサン]「グロンサン用刃棒(R)」テレビCM放映開始！

レック株式会社

「レック株式会社」（本社：東京都中央区、代表取締役：青木光男）の「グロンサン」は2026年5月16日（土曜日）より「グロンサン用刃棒(R)」のテレビCMの放映を開始いたします。

このCMでは、AI処理にて往年の世界的名優である三船敏郎氏が蘇ります。

映画「用心棒」を彷彿とさせるモノクロのテレビCMで、かつて同時代を共有した世代の方には共感を、また若い世代の方には新鮮さを感じていただける事と思います。

[CM概要]

CMでは三船敏郎氏が日々のお付き合いで疲れ果てた若い会社員の男性に「どうなされた」と、問いかけます。そして「グロンサン用刃棒(R)」を力強く押し出し、身体不調の原因を刀で痛烈に切り裂いていきます。このモノクロの世界観をぜひお楽しみください。

※1 本CMに登場する三船敏郎氏の表現は、AI技術により生成したものです。

※2 三船敏郎氏に関する肖像・氏名等の利用については、権利者の正式な許諾を得ています。

[出演者プロフィール]

誕生：1920年4月1日

没年月日：1997年12月24日（77歳）

東宝第一期ニューフェースに補欠採用。 ’47「銀嶺の果て」で俳優デビュー。翌年、黒澤明 の「酔いどれ天使」で主役に抜擢され、以後「羅生門」「七人の侍」「用心棒」「赤ひげ」など映画史に残る作品に主演。 ’62年には三船プロダクションを設立し、プロデューサーとしても手腕を発揮。 ’68年「黒部の太陽」で五社協定を打開。遺作は熊井啓監督の「深い河」。 ’97年12月24日逝去。享年77歳。2016年にハリウッドの殿堂入りを果たす。生涯150本余りの映画に出演した世界が誇る日本の名優。

■ 関連画像 / 動画

[背景・狙い]

日々のお仕事やお付き合いで疲れを感じている人は多いはず。このような方をサポートする商品があったらいいな、と常日頃から考えていました。

当社ではドリンク剤も手がけていますので、ぜひ飲みケアにチャレンジしたいと思い、商品化しました。

[関連情報・関連リンク]

特設サイトURL：https://guronsan.jp/yojinbo

ブランドサイト：https://guronsan.jp/

CM動画URL（YouTube公式）：https://youtu.be/u2ebh3FardM

グロンサン用刃棒 CM動画 :https://youtu.be/u2ebh3FardM

【報道関係者向け】

報道関係の方：レック株式会社 管理本部 03-3527-2151

消費者の方：レック株式会社 お客様コールセンター 03-6661-9941