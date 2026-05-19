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エリックサウス監修メニューをおうちでも！「Denny’s Table」カレーフェア開催〜エリックサウス監修の「南インド風キーマカレー」を含む、カレー4品をラインナップ〜5月20日（水）より販売
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、2026 年 5 月 20 日(水）より、日本における南インド料理のパイオニア「エリックサウス」総料理長・稲田俊輔氏（以
下、稲田氏）監修による本格的な南インド料理メニューを期間限定にて販売します。これに合わせて、デニーズオリジナル食品ブランド「Denny’s Table（デニーズテーブル）」においても、カレーフェアを実施します。
■Denny’s Table（デニーズテーブル）とは
「Denny’s Table」とは“食卓をレストランのように彩る”をコンセプトとして、2022年5月に生まれたデニーズの食品ブランドです。デニーズが培ってきた外食のノウハウを生かし、共働き・子育てで忙しい家庭や、外食好き・料理好きな家庭をターゲットに、ハンバーグやグラタン、カレーなどをラインナップし、デニーズの店舗や各スーパーで商品を展開しています。
■カレーフェア概要
今回のフェアでは、南インドカレーの人気店「エリックサウス」監修の南インド風キーマカレーに加え、Denny’s Tableで通常販売している人気のカレー3品をラインナップ。ご家庭で手軽に楽しめる、こだわりのカレーを取りそろえました。
ご家庭でもデニーズならではの食のおいしさを気軽に楽しんでいただける機会をお届けします。
実施期間 ：5月20日(水)から9月15日(火)
販売店 ：デニーズ全店（※新宿西口店、赤坂駅前店を除く）
■カレーフェア商品一覧
商品名 ：エリックサウス監修 南インド風キーマカレー
価格 ：780円（税込）
内容量 ：160g（1人前）
温度帯 ：冷凍
商品概要：エリックサウスでもファンの多い人気メニューをデニーズ流に再現。お肉たっぷりで風味豊かな味わいが、ご飯と相性抜群です。
商品名 ：スパイス香るデリーチキンカレー
価格 ：580円（税込）
内容量 ：180g（1人前）
温度帯 ：常温
商品概要：複数のスパイスとハーブを使用した北インドで親しまれているカレーをベースにした本格カレー。辛さの中に奥深い旨味が感じられ、もう一口食べたくなるおいしさです。
商品名 ：旨味広がる濃厚バターチキンカレー
価格 ：580円（税込）
内容量 ：180g（1人前）
温度帯 ：常温
商品概要：たっぷりのトマトとバターを使用したコクと旨味が口いっぱいに広がる濃厚カレー。ヨーグルトを入れることで軽やかなスッキリとした味わいに。
商品名 ：ほろほろお肉の欧風ビーフカレー
価格 ：680円（税込）
内容量 ：190g（1人前）
温度帯 ：常温
商品概要：牛ばら肉やソテーオニオン、チャツネを特製のカレーソースで煮込んだ、スパイスの風味豊かな欧風ビーフカレーです。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
下、稲田氏）監修による本格的な南インド料理メニューを期間限定にて販売します。これに合わせて、デニーズオリジナル食品ブランド「Denny’s Table（デニーズテーブル）」においても、カレーフェアを実施します。
■Denny’s Table（デニーズテーブル）とは
「Denny’s Table」とは“食卓をレストランのように彩る”をコンセプトとして、2022年5月に生まれたデニーズの食品ブランドです。デニーズが培ってきた外食のノウハウを生かし、共働き・子育てで忙しい家庭や、外食好き・料理好きな家庭をターゲットに、ハンバーグやグラタン、カレーなどをラインナップし、デニーズの店舗や各スーパーで商品を展開しています。
■カレーフェア概要
今回のフェアでは、南インドカレーの人気店「エリックサウス」監修の南インド風キーマカレーに加え、Denny’s Tableで通常販売している人気のカレー3品をラインナップ。ご家庭で手軽に楽しめる、こだわりのカレーを取りそろえました。
ご家庭でもデニーズならではの食のおいしさを気軽に楽しんでいただける機会をお届けします。
実施期間 ：5月20日(水)から9月15日(火)
販売店 ：デニーズ全店（※新宿西口店、赤坂駅前店を除く）
■カレーフェア商品一覧
商品名 ：エリックサウス監修 南インド風キーマカレー
価格 ：780円（税込）
内容量 ：160g（1人前）
温度帯 ：冷凍
商品概要：エリックサウスでもファンの多い人気メニューをデニーズ流に再現。お肉たっぷりで風味豊かな味わいが、ご飯と相性抜群です。
商品名 ：スパイス香るデリーチキンカレー
価格 ：580円（税込）
内容量 ：180g（1人前）
温度帯 ：常温
商品概要：複数のスパイスとハーブを使用した北インドで親しまれているカレーをベースにした本格カレー。辛さの中に奥深い旨味が感じられ、もう一口食べたくなるおいしさです。
商品名 ：旨味広がる濃厚バターチキンカレー
価格 ：580円（税込）
内容量 ：180g（1人前）
温度帯 ：常温
商品概要：たっぷりのトマトとバターを使用したコクと旨味が口いっぱいに広がる濃厚カレー。ヨーグルトを入れることで軽やかなスッキリとした味わいに。
商品名 ：ほろほろお肉の欧風ビーフカレー
価格 ：680円（税込）
内容量 ：190g（1人前）
温度帯 ：常温
商品概要：牛ばら肉やソテーオニオン、チャツネを特製のカレーソースで煮込んだ、スパイスの風味豊かな欧風ビーフカレーです。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285