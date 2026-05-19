東武百貨店 船橋店では、5月20日(水)～6月2日(火)に『初夏の大北海道展』を開催します。75回目の開催を迎えることを記念して、初出店・初出品などの「NEW」や、ここでしか味わうことのできない「限定」を取り揃えました。お食事処では2週続けて初出店の味が楽しめるほか、会場で味わえるお寿司のイートインコーナーも特別企画としてご用意。その他にも、この時期に旬を迎えるアスパラガス、初夏にぴったりの爽やかな味わいのハスカップを特集します。1週目と2週目で一部の店舗を入れ替え、合計で67店舗が出店。この時期の北海道の魅力をたっぷりお伝えします。









■第75回記念 会場で味わえる初出店のラーメンや特別企画のイートイン

札幌市【ラーメン専門店 林】＜お食事処／東武限定／初出店＞

特製トッピング(味噌／醤油／塩) (1杯)

イートイン各1,650円 ＜各日販売予定計200杯＞

札幌の有名店で修業を積み、その味を守り続ける店主。継承された札幌伝統の味が船橋東武初出店。

出店期間：5月26日(火)まで





札幌市【ラーメン専門店 林】





札幌市【麺屋 幸咲】＜お食事処／東武限定／初出店＞

味噌バターコーンチャーシュー(1杯)

イートイン1,650円 ＜各日販売予定100杯＞

札幌の名店で磨いた技。一口で虜になる濃厚至極の一杯。

出店期間：5月27日(水)から





札幌市【麺屋 幸咲】





札幌市【鮨処竜敏】＜ミニイートイン＞

初夏の厳選にぎりと選べる3種の小丼(お椀付き)

イートイン ＜各日販売予定30点＞

(1)かに小丼 2,860円

(2)海鮮小丼 3,190円

(3)うにいくら小丼 3,410円

5種のにぎりと好みに合わせて選べる小丼のセット。75回を記念してイートインで提供。

出店期間：5月27日(水)から





札幌市【鮨処竜敏】





■第75回記念 千葉県初出品や東武限定も！NEWなスイーツに注目

札幌市【お菓子のドルチェヴィータ】＜初出店＞

北のジャージー牛乳DEシュ(1個)

432円 ＜数量限定＞

濃くて味わい深いジャージー牛乳を使った、とろ～り濃厚なカスタードクリームがたっぷり。





札幌市【お菓子のドルチェヴィータ】





札幌市【北海道観光物産興社】＜千葉県初出品＞

北海道生食感チェルシー(バタースカッチ味・ヨーグルトスカッチ味/90g)

各972円 ＜各日販売予定各150点/お一人様各2点まで＞

懐かしの味わいそのままに、新食感が楽しめる生チェルシー。千葉県内での販売は初めて。





札幌市【北海道観光物産興社】





札幌市【エゾリスのほっぺ】＜実演／初出品／東武限定＞

北海道産クリームチーズのレアチーズクレープ(1個)

イートイン1,100円 ＜各日販売予定70点＞

濃厚レアチーズや生クリームなど道産食材をたっぷり使用。シマエナガがキュートな東武限定クレープ。

出店期間：5月26日(火)まで





札幌市【エゾリスのほっぺ】





■1週目は旬のアスパラガスを特集 5月20日(水)～26日(火)

江別市【イルマットーネ・アルル】＜実演／東武限定＞

ディープディッシュボロネーゼ～北海道フレッシュアスパラととろ～りチーズ(1個)

648円 ＜各日販売予定150点＞

出店期間：5月26日(火)まで





江別市【イルマットーネ・アルル】





札幌市【札幌おやじダイニング】＜実演／東武限定＞

アスパラベーコンコーンクリームコロッケ(1個)

521円 ＜各日販売予定200点＞





札幌市【札幌おやじダイニング】





八雲町【八雲イタリアン ピアット】

アスパラ・エビ尽くし・トマトクリームソースピッツァ(1枚)

1,728円 ＜各日販売予定15点＞





八雲町【八雲イタリアン ピアット】





■2週目は初夏にぴったりのハスカップを特集 5月27日(水)～6月2日(火)

赤井川村【アリスファーム】＜実演／東武限定＞

ハスカップ＆ブルーベリー・マスカルポーネクリーム(1個)

581円 ＜各日販売予定60点＞





赤井川村【アリスファーム】





千歳市【morimoto】＜初出品＞

(1)バターサンドハスカップ(4個入) 981円

(2)ハスカップジュエリー(4個入) 1,281円

＜数量限定＞





千歳市【morimoto】





札幌市【週末の牧場ばぶる】＜実演／初出品＞

ハスカップソフトパフェ(1個)

イートイン900円 ＜各日販売予定100点＞

出店期間：5月27日(水)から





札幌市【週末の牧場ばぶる】





■自慢の海鮮や肉を豪華に盛り付けたお弁当も見逃せない

札幌市【魚と肉と北海道 蔵】＜実演／東武限定＞

3種のえび食べ比べ弁当(1折)

2,700円 ＜各日販売予定50点＞





札幌市【魚と肉と北海道 蔵】





札幌市【札幌豊平館厨房】＜実演／東武限定＞

十勝和牛ロース食べくらべ弁当(1折)

3,240円 ＜各日販売予定100点＞





札幌市【札幌豊平館厨房】





■開催概要

タイトル： 初夏の大北海道展

会期 ： 2026年5月20日(水)～6月2日(火) 各日10時～19時

※5月26日(火)、最終日は18時閉場

※お食事処のラストオーダーは各日閉場30分前まで

会場 ： 東武百貨店 船橋店 6階 イベントプラザ

店舗数 ： 67店舗(2週合計)





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