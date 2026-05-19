薄くて軽い、だからどこでも快適！最大3台の接続先を切り替えられる4ボタンワイヤレスマウス“Slint”を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、薄型・軽量で持ち運びやすく、最大3台の接続先を切り替えて使える、充電式4ボタンワイヤレスマウス“Slint(スリント)”を5月下旬より新発売いたします。



厚さ約26mm、重さ約64gという圧倒的な薄さと軽さを実現した充電式4ボタンワイヤレスマウスです。カバンのポケットにも入れやすく、カフェや出張先などにも気軽に持ち運べます。静音スイッチを採用しているため、静かな場所でも周囲を気にせず使えます。また、充電式のためわずらわしい電池交換も不要です。

Bluetooth(R)接続に対応するほか、2.4GHz無線接続用のレシーバーが付属し、2.4GHz無線接続1台とBluetooth接続2台の最大3台を、背面のボタンスイッチで切り替えられます。また、左右ボタンとホイールに加え、Webページの閲覧時などに便利な「戻る」ボタンを装備。ブラウザ画面の矢印をクリックすることなく、前のページに戻ることができます。自宅でも外出先でも、いつものマウスで快適に作業できる本製品を、ぜひご活用ください。

携帯性と操作性を両立させた充電式のマルチ接続ワイヤレスマウス

- 持ち運びやすいサイズ感と快適な操作性を兼ね備え、充電式でワイヤレスのマルチ接続方式に対応した“Slint モバイルマウス”です。- 厚さ約26mmの薄型設計のため、かばんやポケットに入れて持ち運んでもかさばりにくく、移動の多いビジネスパーソンやテレワークにもおすすめです。- わずか約64gの軽量設計で、持ち運びにも便利です。- Bluetooth HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくスマートにマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットに最適です。- USB Type-C(TM)ポートを搭載した充電式のため、電池交換の手間がありません。外出先で急に電池が切れても、パソコンなどから手軽に充電できます。- 1回の充電で約10カ月間使用できます。- 左右対称のシンメトリーデザインにより、右利き・左利きのどちらでも快適に使用できます。▲ 厚みを抑えたスリムデザイン▲ わずらわしいケーブルがないワイヤレス方式▲ 右利き・左利きどちらでも快適に使えるシンメトリーデザインを採用▲ 電池交換がいらない充電式

2.4GHz無線×1台・Bluetooth×2台、3台の接続先を

ボタンひとつで切り替え可能

- ワイヤレスでパソコン周りをすっきりと使えるマルチ接続タイプです。USB無線2.4GHz×1、Bluetooth接続×2の最大3台まで接続可能なマルチペアリング機能を搭載しています。- ボタンスイッチでかんたんに接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。▲ 2.4GHz無線×1台、Bluetooth×2台を接続先として登録できるマルチペアリング機能を搭載▲ 接続先は背面のボタンスイッチを押すだけで切り替え可能▲ 2.4GHz無線接続用のUSB-Aレシーバーが付属左：ブラック用、右：ホワイト用

静音スイッチを搭載した4ボタンタイプ

- Webサイトやフォルダの操作時に便利な「戻る」ボタンが付いた4ボタンタイプです。それぞれのボタンに使用頻度の高い操作を割り当てることができ、パソコンの操作性が向上します。- カチカチと音がしない静音スイッチを搭載しています。- クリック音が静かなため、会議中のパソコン操作や、早朝・夜間の作業など、クリック音が気になるシーンでも安心して使用できます。- 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。- 滑らかな操作感で快適なスクロールを実現する高精度ホイールを搭載しています。▲ カチカチと音がしないので静かな場所でも気にせずに作業ができる

その他の特長

- USB-A - USB Type-C充電ケーブルが付属しています。- 持ちやすく、ポインターもスムーズに操作しやすいMサイズです。- 小さな凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクやノート、テーブルクロスの上でも快適に操作できます。- 本体裏面の電源スイッチにより、不使用時のバッテリーの消耗を防止できます。▲ 充電用のUSB-A - USB Type-Cケーブルが付属

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20％以上削減した製品です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)

主な仕様

※詳しい仕様については製品ページをご覧ください。

- 対応機種(USB)：USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機- 対応機種(Bluetooth)：Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、ChromeOS、iOS、iPadOS、Android(TM)搭載機- 対応OS：Windows 11/10、Android 16、macOS Tahoe 26、iOS 26、iPadOS 26、ChromeOS- 接続方式：USB無線2.4GHz/Bluetooth無線- コネクター形状：レシーバー:USB-Aプラグ、マウス本体:USB Type-Cポート- Bluetooth規格：Bluetooth Low Energy- 電波周波数：2.4GHz- 電波到達距離：最長約10m(※1)- 接続先切り替え機能：対応(USB無線2.4GHz：1台、Bluetooth：2台)- センサー分解能：1,600DPI- 対応電池：内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)- 電池寿命：1回の満充電で最長約10カ月(※1)- 本体外形寸法/重量：幅約60×奥行約111×高さ約26mm/約64g- レシーバー外形寸法/重量：幅約13×奥行約19×高さ約6mm/約2g- 主な内容物：マウス本体×1、レシーバー×1、USB-A - USB Type-C充電ケーブル(約0.5m)×1※1：ご使用環境により異なる場合があります。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

〈ブラック〉

型番：M-TM25MBMSBK

価格：\3,980(店頭実勢価格)\3,618(税抜)

URL：https://www.elecom.co.jp/products/M-TM25MBMSBK.html

〈ホワイト〉

型番：M-TM25MBMSWH

価格：\3,980(店頭実勢価格)\3,618(税抜)

URL：https://www.elecom.co.jp/products/M-TM25MBMSWH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260519-05/

ご購入はこちら

＜ブラック＞ 型番：M-TM25MBMSBK

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15093143/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009906794/

＜ホワイト＞ 型番：M-TM25MBMSWH

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15093144/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009906795/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一