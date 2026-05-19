アメリカSIM・アメリカeSIMを提供するHanaCell（ハナセル）、料金据え置きでデータ容量を増量 ― 留学・駐在・旅行時の通信をより快適に
HanaCell(ハナセル)アメリカSIM・eSIM 月額プラン 料金そのままずっと+1GB
HanaCell（ハナセル）公式サイト :
https://www.hanacell.com
アメリカSIM、アメリカeSIMなどの通信サービスを提供する「HanaCell（ハナセル）(https://www.hanacell.com/)」は、このたびアメリカ携帯電話月額プランにおいて、料金据え置きのままデータ増量したことをお知らせいたします。
月額＄29～＄59のプランにおいて、データ容量が＋1GB増量されます。追加料金は不要で、期間限定ではなく、今後も継続して提供されます。
■改定内容
HanaCell（ハナセル）アメリカSIM・eSIM 月額プラン表
＜対象プラン＞
・月＄29プラン：2GB → 3GB
・月＄49プラン：2GB → 3GB
・月＄59プラン：6GB → 7GB
※すべて料金据え置き
※期間限定ではなく、今後も継続して提供されます
多くの通信サービスでは「最初の数か月のみデータ増量」といった期間限定のキャンペーンが主流であり、長期利用において分かりにくさを感じるケースもあります。
ハナセルでは、よりシンプルで分かりやすく、長期的に安心して利用できるサービスを目指し、恒常的なデータ増量を実施いたしました。
アメリカSIM・eSIM月額プラン詳細 :
https://www.hanacell.com/plans/
■対象
2026年5月18日以降のお申込みより適用されます。
※既存のお客さまは、SIM・eSIMの無料切り替えによりご利用いただけます。変更方法は6月までにご案内いたします。
■HanaCell(ハナセル)について
HanaCell（ハナセル）(https://www.hanacell.com/)は、アメリカで利用可能な携帯電話サービスを提供しています。「アメリカSIM(https://www.hanacell.com/phones/usa-sim.php)」および「アメリカeSIM(https://www.hanacell.com/phones/usa-esim.php)」は、日本出発前に電話番号を取得できる点が特長です。
日本語サポートやシンプルな料金体系により、アメリカ留学・海外駐在・旅行など、さまざまな渡航シーンで多くの方にご利用いただいています。
アメリカSIM・eSIM月額プラン詳細 :
https://www.hanacell.com/plans/
■今後の展開
ハナセルでは、今後もアメリカでの通信をより便利で安心なものにするため、サービス品質および料金体系の改善を継続してまいります。
■会社概要
法人名：モベルコミュニケーションズリミテッド
代表：代表取締役 Declan Somers
所在地：〒162-0833 東京都新宿区箪笥町34番地 VORT神楽坂I 8階
英国本社：The Winding House, Walkers Rise, Rugeley Road, Hednesford, Staffordshire, WS12 0QU, UK
業務内容：海外向けSIMカード・eSIM等の通信サービス提供