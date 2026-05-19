【夏季限定】心ゆくまで、涼を味わう。ふうふや鶴見店で「うどん食べ放題」が5/21解禁！

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

クリエイト・レストランツ・ホールディングスのグループ会社である株式会社KRフードサービス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：濱埜直人）が展開する、うどん専門レストラン「町屋の小鍋うどん ふうふや鶴見店」は、2026年5月21日（木）より、夏季限定メニューとして「うどん食べ放題」の販売を開始いたします。

暑さが増し、冷たい喉越しが恋しくなる季節に合わせ、喉越しの良いうどんを心ゆくまで堪能できる食べ放題プランをご用意いたしました。本プランは、うどんのおかわりが自由なだけでなく、揚げたての天ぷらや天むすがセットになった満足感のある内容です。大根おろしや生姜など、5種類の薬味も追加無料でご提供するため、最後の一口まで自分好みの味にアレンジしながらお楽しみいただけます。

■「うどん食べ放題」の3つの特徴

- 喉越しの良いうどんが90分間おかわり自由！ツルっとした食感で箸が進む、夏にぴったりのうどんを心ゆくまでおお楽しみいただけます。- 揚げたての天ぷら＆天むすがセットにうどんの美味しさを引き立てるサクサクの天ぷらと、一口サイズの天むすがセット。うどんとの相性も抜群です。- 5種類の薬味で「自分流」にカスタマイズ最後まで飽きずに楽しんでいただけるよう、味のバリエーションを広げる薬味をご用意しました。

■自分流にアレンジを広げる「5種類の薬味」

・青ねぎ：定番の爽やかなアクセントに。

・おろし生姜：暑い夏にさっぱりと刺激を。

・大根おろし：さっぱりと召し上がりたい時に。

・揚げ玉：サクサクの食感とコクを。

・いりごま：香ばしい風味が広がります。

■販売概要

※写真はイメージです。夏季限定 うどん食べ放題

店舗：町屋の小鍋うどん ふうふや鶴見店

期間：2026年5月21日（木）～9月30日（水）

価格：お1人様1,480円（税込1,628円）

※小学生未満は無料

食べ放題時間：90分制（ラストオーダー70分）

※こちらのメニューは、グループ全員でのご注文とさせていただきます。

■町屋の小鍋うどん ふうふや鶴見店について

「町屋の小鍋うどん ふうふや 鶴見店」は、こだわりのうどんと四季折々の和食が楽しめるレストランです。最大の誇りは、毎日店内で丁寧にとる「旨い出汁」。利尻昆布と宗田節・鰹節を贅沢に使い、本物ならではの豊かな風味とコクを追求した出汁が、うどんの美味しさを最大限に引き立てます。

広々とした店内にはお座敷やゆったりとしたテーブル席を完備。日常のお食事からお祝い事まで、地域の皆様が本格和食を囲みながら心ゆくまで寛げる空間をご提供いたします。

■店舗概要

店 名：町屋の小鍋うどん ふうふや鶴見店

所 在 地：〒538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見3丁目13－31

電 話 番 号： 06-7732-1942

営 業 時 間：平日 11:00～15:00（L.o14:30）/17:00～21:30（L.o21:00）

土日祝11:00～21:30（L.o21:00）

・公式HP：https://kagonoya.food-kr.com/0801/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/kr.fufuya_tsurumi/

■会社概要・お問合せ

株式会社KRフードサービス

広報担当：かごの屋事業部 坪内 亜未

TEL：06-6809-2143

070-7569-9740（Mobile）

Mail：tsubouchi@createrestaurants.com