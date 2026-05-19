上野駅「あきた産直市」開催！！！

JR東日本東北総合サービス株式会社

JR東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：弭間 俊則）は、2026年5月21日(木)～26日(火)に上野駅で「あきた産直市」を開催します。秋田県の地産品販売や観光PRを通じて、首都圏の皆さまに秋田の魅力を存分にお届けします。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

1.概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/258_1_1bc47354c8161b00429eb0b7a2233992.jpg?v=202605191051 ]

2.主な販売商品

「大納川天花（だいながわてんか） 純米大吟醸 亀の尾仕込み」 720ml 2,450円（税込）

大納川は秋田県横手市大森町にある蔵人6人の小さな酒蔵です。

天花シリーズ不動の四番「亀の尾」仕込みに待望の火入れタイプが登場！ほんのり甘くてキレもあり、後には亀の尾の奥深い旨味が楽しめます。今年も大人気の本生が既に発売しておりますが、こちらの火入れは安定感抜群！品質管理もし易いのが最大の特徴です。

「じゅんさい」

秋田の特産品として知られる「じゅんさい」は、野菜の一種で、古くから食べ物として親しまれてきました。じゅんさいならではのぬるぬるとした食感と、しゃきしゃきとした歯ごたえはほかにはないものでしょう。

酢の物やきりたんぽ鍋などに入れて美味しくお召し上がりいただけます。

「毎日がとまと曜日 ストレート」 150g 200円（税込）

100％秋田県産のトマトを収穫から搾汁加工までをできるだけ短時間で行ったストレートジュースです。マイナス25℃の冷凍保管で一年中、収穫シーズンと同じ美味しさをご提供いたします。日本産の安心な製品で、さらに美味しさの基準を満たした食の3重丸における2019年度認定商品です。

ぼだっこ（切り身） 1個 850円（税込）

「ぼだっこ」とは、

秋田の方言で塩辛い紅鮭のこと。

焼き上げると塩が吹き出るほどの塩分濃度は

10%以上、いわゆる「激辛口」が秋田流！！

（※辛口とは塩味が強いことを表現しています）

ほんの少量でお茶碗1杯のごはんが食べられるほどの塩分と美味しさ。

秋田県民の思い出やこだわりが詰まった秋田流、紅鮭の切り身です。

※塩分濃度が高いため食べすぎにはご注意ください。

木花咲耶姫（このはなさくやひめ）

やさしい甘さとすっきりとした後味の飲み続けられるあまざけ。生姜を入れて温めて飲むと代謝アップが期待できます。牛乳や豆乳で割ればお子様でも飲みやすく栄養補給に。

※お酒ではありません

3.「はこビュン」を活用した数量限定商品

【まめだよ】1袋 160円（税込）【さなづら】5枚入 850円（税込）【生どらやき】1個 310円（税込）【本革製キーホルダー】秋田犬：1,980円（税込）、なまはげ：1,700円（税込）

5月22日（金）数量限定で「旬な山菜」と「鮎の塩焼き」と「桧山納豆」と「根曲竹」と「翁飴」と「秋田犬ぷりん」を販売します！

※列車荷物輸送「はこビュン」とは、速達性・定時性に優れ、環境にも優しいという鉄道の強みを活かし、

JR東日本グループが展開している列車による荷物輸送サービスです。

（１）実施日 2026年5月22日（金）

（２）対象列車 こまち16号 （秋田10:07発 → 上野13:58着)

（３）販売開始時間 14:30頃より販売開始予定（※準備でき次第、販売します。）

山菜

秋田県内で採れた今が旬の山菜をお届けします！

わらび・みず・こごみなどの山菜をご用意しております。

数に限りもありますので是非秋田での採れたて山菜、いかがでしょうか！？

鮎の塩焼き

はこビュンで直送する秋田・鮎乃家の名物「鮎の塩焼き」を販売。鮎は発送当日の朝に一尾一尾丁寧に塩焼きし、新幹線でその日のうちにお届けします。川魚ならではの清らかな香りと、皮は香ばしく身はふっくらとした食感は鮮度の高さの証。数量限定でのご用意となります。素朴ながら奥深い、秋田の初夏の味わいをご賞味ください。

桧山納豆

秋田音頭にも唄われる、秋田県能代市桧山の名物「桧山納豆」。江戸時代から伝わる製法を今に守り、白神山地の恵みを受けた地元産大豆と、あきたこまちの稲わらを使い、一つひとつ手作業でわらづとに包んで仕上げられます。大粒でしっかりとした大豆本来の噛み応えが特徴で、やわらかな一般的な納豆とは一線を画す味わい。藁由来のほのかな香りと、噛むほどに広がる大豆本来の旨みが楽しめます。ごまかしのきかない素材と製法にこだわり抜いた、“本物の納豆”として、今も多くの人に愛され続けています。

根曲竹

世界遺産・白神山地の麓、秋田県八峰町から届いた春の恵みです。海と山が近いため、海からの温かい風が吹く八峰町は、秋田県内でもいち早く山菜が採れる産地です。雪解けとともに顔を出す根曲竹は、アクが少なく、驚くほどシャキシャキとした食感が魅力です。

皮ごと焼けば独特の甘みが引き立ち、煮付けにすれば出汁がじっくり染みて格別の味わいに。

特にお味噌汁は、独特の歯ごたえと香りが際立ち、一口ごとに春の訪れを感じられます。

今しか出会えない旬の味をぜひお召し上がりください。

翁飴

文禄元年（1592年）創業の老舗・桔梗屋により、一子相伝の技で受け継がれてきた秋田県能代市の伝統銘菓「翁飴」。

原料は、もち米と大麦のみ。砂糖や添加物を一切使わず、国産の寒天と水飴のみを使い完成までに約一週間もの歳月をかけて丁寧に作られます。

口に含むと舌の上でとろりと溶け、やさしい甘さが広がります。

滋養に富み、長寿を願う思いから名付けられた翁飴は、全国菓子大博覧会で最高賞を含む数々の受賞歴を誇る逸品。

世代を問わず楽しめる、秋田を代表する上品な和菓子です。

秋田犬ぷりん

SNSで話題になった秋田市の老舗菓子店「旭南高砂堂」が販売する「秋田犬ぷりん」があきた産直市にて購入できます！甘くておいしい、だけど食べるのが少しかわいそうな秋田犬ぷりんをぷるぷる揺らしながらご賞味あれ！

※ 写真・イラストは全てイメージです。

※ 商品到着後、準備が整い次第販売開始します。

※ 天候や列車の運行状況により、「はこビュン」商品は販売中止や内容を変更する場合があります。

他にも地酒やおつまみ、お菓子類など、たくさんの魅力溢れる秋田の商品を取り揃えています。

通常は秋田でしか購入できない商品も多数ご用意しておりますので、ぜひご来場ください！

JR東日本東北総合サービス株式会社

所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01



代表取締役社長：弭間 俊則



事業内容：

（１）物販・飲食店、サービス店舗等の開発及び管理運営

（２）駅ビルの開発及び管理運営

（３）鉄道事業の駅業務及びホテル等の運営受託

（４）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発及び管理運営

（５）広告業、広告代理店業及び印刷業

（６）自動販売機、コインロッカーの管理運営

（７）駐車場の経営

（８）不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理



HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/



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