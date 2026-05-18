「オトメイトパーティー2026」本日より【オトメイトファンクラブ会員＆ゲムツム♪サブスク会員】先行抽選申込開始！追加キャストとして、鈴村健一さんの出演が決定！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2026年9月12日（土）・13日（日）に東京国際フォームラム ホールAにて開催する「オトメイトパーティー2026」の「オトメイトファンクラブ会員／八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪サブスク会員」先行抽選の申込みを本日より開始いたしました。

また、追加キャストとして【鈴村 健一さん】の出演を発表いたしました。

▼「オトメイトパーティー2026」公式HP

https://www.otomate.jp/event/party/

“ここは貴方を迎える、特別な場所。心ゆくまで、恋にときめいて。”

「オトメイト」の人気作品や新作が一堂に会し、同じ空間で世界観の異なる様々な作品を堪能できるキャスト登壇イベント「オトメイトパーティー」が今年も国際フォーラム ホールAにて、2025年9月12日（土）［夜公演］2025年9月13日（日）［昼公演］／［夜公演］と、全3公演開催されます。

総合司会を務めるのは、鳥海浩輔さん・森久保祥太郎さん！そして、新たに鈴村健一さんの出演が決定しました！

総勢31名の豪華出演キャストと共に、“特別な日常”をお届けいたします――。

オトメイトが贈る2日間限定の、

癒しとくつろぎの空間［Hotel Otomate Grand Amour］で皆様をお待ちしております。

そして「オトパ」に毎度欠かせない「メロきゅん★ワード」の募集を今年も開始いたします！

本日【5月18日（月）】よりオトメイトファンクラブにて出演キャラクターのセリフ募集いたします。会員の方はこの機会にぜひご参加ください♪

今回も皆様からのときめき溢れるメッセージをスタッフ一同心よりお待ちしております。

・本日5月18日(月)より、「オトメイトファンクラブ会員／八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪サブスク会員」先行抽選申込開始！

本日、5月18日(月)12時より「オトメイトファンクラブ会員／八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪サブスク会員」先行抽選の申込みが開始いたします。

各公演スペシャルシートの数には限りがございますので、この機会をお見逃しなく――！

そして「八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪」のサブスクチャンネルにつきましては、本日からのご登録でも会員対象となりますので、ご興味のある方はこちらもチェックしてみてください♪

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▼「オトメイトファンクラブ会員／八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪サブスク会員」先行抽選

申込期間 ：2026年5月18日（月）12：00～5月31日（日）23：59

当選通知 ：2026年6月3日（水）中

入金期間 ：2026年6月3日（水）当選通知後～6月7日（日）23：59

座席 ：全種 ※各公演1申込み4枚まで（席種を第3希望まで選択可）

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※オトメイトファンクラブ会員、ゲムツムサブスク会員向けにチケットぴあの運営するチケット申込みサイトを公開いたします。

※「八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪」サブスクのチャンネルは下記URL先からご登録いただけます。

https://www.openrec.tv/subscription/user/tourism

・追加キャストとして鈴村 健一さんの出演が決定！

本公演の9月12日（土）夜公演の「ニル・アドミラリの天秤」(汀 紫鶴 役) と、9月13日（日）夜公演の「CharadeManiacs」(萬城 トモセ 役)、そして全3公演の総合司会として鈴村 健一さんの出演が決定しました！

・「オトパ2026」の描きおろしちびキャラを一部公開！

本公演の描きおろしちびキャライラストの第一弾を大公開！

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●柳 愛時（Collar×Malice）

●フェイ（マツリカの炯-kEi- 天命華燭伝）

●エドワード＝バーンスタイン（ミストニアの翅望 -The Lost Delight-）

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今年のちびキャラは［Hotel Otomate Grand Amour］で働く彼らの姿をお届け―――。

ここは貴方を迎える、特別な場所。

ホテルの制服に身を包んだ彼らが贈る、2日限りの“特別な日常”をお楽しみください―――。

※その他キャラクターのイラストは後日公開いたします。

※本イラストを使用したイベントグッズ・チケット特典の公開は後日を予定しております。

【イベント概要】

《開催日程》

2026年9月12日（土）

【夜公演】開場 17：30／開演 18：30

2026年9月13日（日）

【昼公演】開場 11：00 開演 12：00

【夜公演】開場 17：30 開演 18：30

《会場》

東京国際フォーラム ホールA

アクセス：https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/

《総合司会者》

鈴村 健一 ／ 鳥海 浩輔 ／ 森久保 祥太郎 ※敬称略

※開場・開演時間は予告なく変更になる場合がございます。

【会場チケット情報】

《チケット価格（税込）》

スペシャルシート：28,000円

S席：9,800円

S席（特典付）：12,800円

A席：8,800円

A席（特典付）：11,800円

B席：7,800円

B席（特典付）：10,800円

※全席来場者特典が付属いたします。

※［スペシャルシート］は数量限定となります。

※本イベントのチケットは、紙チケットでのお受け取りとなります。

《チケット特典》

●スペシャルシート

・1階前方のお座席

・「オトメイトパーティー2026」 公式パンフレット

・Hotel Otomate Grand Amour Guest Guide（特典冊子／A4サイズ）

・［スペシャルシート限定］コレクションカードセット（該当公演のセット）

・［スペシャルシート限定］オリジナルチケットケース＆レプリカチケット（該当公演のセット）

●特典付チケット

・Hotel Otomate Grand Amour Guest Guide（特典冊子／A4サイズ）

【チケットスケジュール》

オトメイトファンクラブ会員／八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪サブスク会員先行抽選

＜抽選申込期間＞

2026年5月18日（月）12：00～5月31日（日）23：59

B's-LOGプレミアム先行抽選

＜抽選申込期間＞

2026年6月19日（金）12：00～6月30日（火）23：59

プレイガイド先行抽選

＜抽選申込期間＞

2026年7月17日（金）12：00～7月29日（水）23：59

一般販売 ※先着順

＜受付期間＞

2026年8月11日（火・祝）10：00～

イベント公式ページ：https://www.otomate.jp/event/party/

オトメイトパーティー公式X： https://twitter.com/otomate_party

【主催】アイディアファクトリー株式会社／デザインファクトリー株式会社

【制作】株式会社アズプロジェクト

【運営】株式会社ハイエストクルー

●公演に関するお問い合わせ

イベントインフォメーション

050-8892-0084

（営業時間 10:00～18:00 土日祝・年末年始除く）

●チケットに関するお問い合わせ

チケットぴあ：https://t.pia.jp/help/

権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY (C)IDEA FACTORY (C)Rejet / IDEA FACTORY

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です