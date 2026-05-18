女性総理誕生の2026年、全国1000名超が神戸に集結

一般社団法人兵庫県中小企業家同友会 女全交実行委員会

女性総理誕生の2026年、全国900名超が神戸に集結

コロナ危機、事業承継、人生の転機――女性経営者たちが“本音の経営体験”を語る

第29回女性経営者全国交流会を6月4日・5日に兵庫初開催

決起集会の様子

一般社団法人兵庫県中小企業家同友会は、2026年6月4日（木）・5日（金）の2日間、神戸ポートピアホテル（神戸市中央区）にて「第29回女性経営者全国交流会」を開催します。

兵庫県での開催は初めてとなり、現在、全国からの参加申込者は1050名を超えており、そのうち400名以上が兵庫同友会会員です。参加者の男女比率は女性55％・男性45％。全国の経営者が神戸に集います。

2026年は、日本で初めて女性総理が誕生した年でもあります。

その節目の年に「変革と共創でつなごう未来へ」をテーマに、全国の女性経営者たちが神戸に集結します。

また、阪神・淡路大震災から31年。

“つながり”を力に復興を遂げてきた神戸の地で、不透明な時代を切り拓く中小企業経営について議論します。

■全国の女性経営者9名が“本音の経営体験”を語る

交流会1日目には、全国9つの分科会を開催。

女性経営者たちが、自身の経営体験や葛藤、挑戦を赤裸々に語ります。

例えば、

・劇団四季出身。ダンサーから経営者へ転身し、文化芸術と経営の両立に挑戦する女性経営者

・コロナ禍で売上が10分の1に激減、さらに社員の3分の1が退職する危機を乗り越えた沖縄の菓子メーカー経営者

・夫の突然の逝去をきっかけに会社を継承し、「見守り弁当」事業を通じて地域課題に向き合う経営者

・お客様の声から生まれたぬいぐるみ病院事業

など、経営論だけではない、一人の人間としての苦悩や決断、再起のストーリーが共有されます。

各分科会で会社見学・分科会プレが行われ着々と準備が進んでいます

■全登壇者・室長・座長・グループ長を女性が担う全国大会

本交流会では、

・9つの分科会

・基調講演

の全登壇者に加え、分科会の室長・座長、さらに参加者によるグループディスカッション（8～10名）の進行役を担う「グループ長」も女性が担います。

全国大会規模で、ここまで女性主体で進行される取り組みは非常に珍しく、女性経営者の実践と挑戦が集まる場となっています。

■当日取材のご案内

6月4日（木）は、分科会やグループディスカッション、懇親会など、全国から集まった経営者同士が交流する様子をご取材いただけます。

当日は、

・全国900名超が集う会場の熱気

・女性が担う分科会運営

・経営者同士による本音のディスカッション

・兵庫開催ならではの「つながり」と復興の文脈

など、多様な取材ポイントがあります。

また、

・分科会報告者

・基調講演者

・全国から参加する経営者

への個別取材も可能です。

ぜひ当日の様子をご取材いただけますと幸いです。

※取材をご希望の方は、事前に下記までご連絡をお願いいたします。

■開催概要

【イベント名】

第29回女性経営者全国交流会

【日時】

2026年6月4日（木）13:00～

2026年6月5日（金）12:00

【会場】

神戸ポートピアホテル（兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目10-1）

【参加予定】

1000名超

【テーマ】

変革と共創でつなごう未来へ

【スローガン】

Go beyond！つながりが未来をつくる

【主催】

中小企業家同友会全国協議会

【設営】

一般社団法人兵庫県中小企業家同友会

【報道関係者お問い合わせ先】

一般社団法人兵庫県中小企業家同友会

TEL：078-241-1230

https://www.hyogo.doyu.jp/jyozenkou/