【ルイ・ヴィトン】レア・セドゥ、第79回カンヌ国際映画祭の「Gentle Monster(原題)」プレミアに着用したドレスのサヴォアフェール

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

レア・セドゥが、第79回カンヌ国際映画祭の「Gentle Monster(原題)」プレミアに、ルイ・ヴィトンのカスタムメイドドレスとハイジュエリーを着用し出席しました。

レア・セドゥは、プリーツ加工が施されたオフショルダーのブラックサテンロングドレスに、ブラックのサテンパンプスを合わせました。

また、メゾンのハイジュエリー・コレクション「ピュア V」より、ホワイトゴールドにダイヤモンドをあしらったネックレスと、さらにメゾンのハイジュエリー・コレクション「ステラー タイムズ」より、ホワイトゴールドにダイヤモンドをあしらったリングとピアスも着用しました。

ネックレス「ピュア V」リング「ステラ― タイムズ」ピアス「ステラ― タイムズ」

レア・セドゥが着用したオフショルダーのブラックサテンロングドレスは、ビスチェで補強されたトルソーにプリーツを直接成形するという独自の技法によって製作されており、これにより構造全体を支える安定性と美しいシルエットが実現されました。

すべての縁の内側には、硬質なピーチカラーの糸が施されており、プリーツが優雅に広がる独特の波状の動きを生み出しています。このスタイルに用いられた技法は「円錐台形プリーツ」と呼ばれています。

このドレスには、適切なプリーツ技術と最終的なボリュームのバランスを追求する研究を含め、約450時間以上の時間をかけて制作されました。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。