【募集開始】ゲーム開発者海外派遣の推薦団体「Global Game Growth Gateway」

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

ゲームの海外展開に向けた実践的社会人育成支援プログラム「Global Game Growth Gateway」では、プログラムの一環として日本のゲーム開発者の海外派遣プログラムを実施するため、海外に派遣する開発者を推薦していただける団体を募集いたします。

本プログラムは、ゲームスタジオリーダーやゲームプロデューサー等のゲーム開発者に対して海外でゲームビジネスを学ぶ機会を提供し、海外で習得した知見・ノウハウを他のゲーム開発者に共有していただくことにより、日本のゲーム作品が海外でより高く評価され、より幅広く受け入れられる土壌を作ることを目的としています。

派遣が決定した採択者は、スウェーデンの「Game Habitat」への約2週間の派遣において現地のゲーム開発者と机を並べてゲーム開発に取り組んでいただきつつ、現地開発者コミュニティの実施するセミナーやイベント等に参加していただきます。また、帰国後には参加報告会に登壇し、習得した知見・ノウハウを共有していただきます。

プログラム概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103029/table/276_1_d984b8aadf9eda482d50b218423f287c.jpg?v=202605180251 ]

本プログラムの趣旨に賛同し、日本のインディーゲームシーンを代表するにふさわしい適切な候補者を推薦していただける団体からのご応募をお待ちしております。ご応募の際は、応募フォームに推薦理由などの必要事項を記入のうえお申し込みください。

募集要項

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103029/table/276_2_b2030179f806bd4bff3f1302e38d0947.jpg?v=202605180251 ]

Global Game Growth Gateway ゲーム開発者海外派遣 推薦団体公募(https://www.vipo.or.jp/u/Global-Game-Growth-Gateway-%E3%82%B1%E3%82%99%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%80%85%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%B4%BE%E9%81%A3_%E6%8E%A8%E8%96%A6%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%85%AC%E5%8B%9F_%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf)（PDF）

※詳細は募集要項をご確認ください

お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ0pdlZ3AxqnEs3R86l_rtSFxzR3oL_gCXePQICutkMUmeVQ/viewform

「Global Game Growth Gateway（G4）」とは

ゲームの主要市場である北米、欧州、中国の3地域に重点を置き、海外市場の第一線で活躍する専門家によるオンライン講義、海外イベント視察、販売実践としてのゲームストアでの共同展示の3つの施策を実施するプログラム。日本国内のゲーム会社の海外販売・マーケティング担当者に対して海外販売に必要な実践的な知識・ノウハウを習得できる機会を提供するほか、海外のメディア・インフルエンサー等との関係構築も目指しています。

文化庁の補助金により独立行政法人日本芸術文化振興会に設置された文化芸術活動基盤強化基金「クリエイター等支援事業（育成プログラム構築・実践）」において、特定非営利活動法人国際ゲーム開発者協会日本（IGDA日本）が実施し、VIPOが事務局を務めています。

【お問い合わせ】

Global Game Growth Gateway公式サイト上の問い合わせフォームからご連絡ください。

Global Game Growth Gateway公式サイト：https://www.gggg-project.jp