思い出の整理は、家族に優しい未来計画

株式会社FLAG

株式会社FLAG（本社：福岡県福岡市）は、生前整理・遺品整理・実家整理に伴う家族の負担軽減を目的とした総合支援サービス「みらい計画」の提供を開始しました。

「みらい計画」は、単なる片付けサービスではなく、“買取”を活用することで整理費用の負担を軽減し、家族にとってより優しい整理の形を提案するサービスです。

近年、高齢化社会の進行に伴い、「親の実家を整理できない」「施設入居前の片付けに困っている」「遠方に住んでいて対応できない」といった悩みが増加しています。

一方で、従来の整理サービスでは、大量処分を前提とした高額な費用負担が発生するケースも少なくありません。

みらい計画では、“処分”ではなく“価値を見つける”ことを重視。家具・家電・ブランド品・骨董品などを適切に査定・買取することで、整理費用そのものを抑え、家族の経済的負担軽減につなげています。

また、「思い出の詰まった品をただ捨てたくない」という声にも寄り添い、単なる回収業ではなく、“思い出を整理する”サービスとして、家族の未来設計を支援します。

「整理費用が高い」という課題に、新しい選択肢を

従来の生前整理・遺品整理では、“処分費用”が大きな負担となるケースがありました。

みらい計画では、買取可能な品物を積極的に査定することで、

・整理費用の圧縮

・実質負担の軽減

・価値あるモノの再循環

を実現しました。

「整理をしたいけれど費用面が不安」という家族に対し、新たな選択肢を提供しています。

高齢化社会における“未来設計型”サービスへ

みらい計画は、単なる整理業者ではなく、“家族のこれから”を支える総合支援サービスとして、高齢化社会における新しいサポートの形を目指しています。

単なる整理業務ではなく、

・生前整理

・遺品整理

・実家じまい

・施設入居前整理

・買取査定

・介護施設の紹介

をワンストップで対応することが可能です。

家族の精神的・時間的・経済的負担を軽減し、“これからの暮らし”を安心して迎えるための未来設計をサポートします。

今後は、オンライン相談や遠方家族向けサポートなども強化し、高齢化社会における新しい家族支援サービスとして展開してまいります。