【フォーシーズンズホテル東京大手町】上空200メートルに位置する、天空のテラスでフリーフロープラン

フォーシーズンズ ジャパンコレクション

フォーシーズンズホテル東京大手町（所在地：東京都千代田区、総支配人：ウデイ ラオ）、39階のイタリアンダイニング「PIGNETO(ピニェート)」のルーフトップテラスにて、テラス限定のフリーフロープランを開始いたしました。

東京の圧巻とシティエスケープが体感できるPIGNETOの天空のテラスは、どこまでも続く東京のダイナミックな街並みと緑豊かな皇居の森のコントラストを一望できる唯一の場所です。

都内の高層ビルの中でも群を抜いて高い場所に位置するPIGNETOのテラスからは、空気が澄みわたりお天気が良い日には富士山もご覧いただけます。

夕暮れ時には空が茜色に染まるマジックアワー、そして夜には煌めく東京の夜景など、刻々と表情を変える空のもとリゾートにいるような気分に包まれてみませんか。

爽やかな風と暖かな日差しを、思う存分お楽しめるベストなこの時季に是非お越しください。

■ ルーフトップの開放的な空間、爽やかな日差しの中でリゾートランチを

平日限定ランチ3品6,800円～

心地よい風と太陽の光が降り注ぐ中、旬の食材を取り入れたイタリアンメニューと共に、リゾートランチをご堪能ください。

コース一例

3品コース 6,800円（平日のみ）/

4品コース 8,800円

その他アラカルトメニューもございます

また、選び抜いたイタリア産小麦粉で手打ちしたパスタはじめ、イタリアの伝統と日本の四季を融合させた多彩なメニューもご用意しております。



■ サマーアペリティーボ フリーフロープラン

沈みゆく太陽に照らされて幻想的な雰囲気に包まれるマジックアワー、夜には煌めく東京の大パノラマを一望できるイタリアンダイニングPIGNETOでは、初夏のテラスシーズンに向けてフリーフローを実施しております。

マグロのタルタルやプロシュートとメロンを含む、彩り豊かな7種類の前菜に、イタリアに因んだカクテルや定番のビールをはじめ、すっきりと華やかなスパークリングワインを取り揃えております。

軽やかな味わいとともに、心地よく満たされる初夏のひとときをお愉しみください。

期間：2026年5月1日（金）～

時間：14:30～ / 15:00～ / 17:30以降 (各2時間制)

料金：8,200円

ご予約： こちらから(https://www.tablecheck.com/ja/shops/four-seasons-hotel-tokyo-otemachi-pigneto/reserve?menu_items%5B%5D=69e6ee48600600fa4f98ddad)

※要事前予約

※急な天候不良やメンテナンスなどが発生した際には店内のカウンターのお席へご案内させていただくことがございます。予めご了承ください。

内容：7種のアンティパスト、フリーフロー (イタリアンガーデンスプリッツ/スパークリングワイン/赤ワイン/ドラフトビール/ノンアルコールスパークリングワイン/モクテル)

本場ナポリピッツァ

また、気軽にシェアスタイルでお楽しみいただけるアラカルトメニューに加え、ナポリ出身のピッツァ職人アレッサンドロ・ルカ・デ・レオが、生地の発酵にこだわり抜いて焼き上げる本場ナポリのピッツァもご用意しております。

代々受け継がれてきた伝統の味わいを、ぜひご堪能ください。

PIGNETOに関するご予約・お問い合わせ

フォーシーズンズホテル東京大手町 レストラン予約

お電話 03 (6810) 0655 もしくは ウエブ予約サイト(https://www.tablecheck.com/ja/shops/four-seasons-hotel-tokyo-otemachi-pigneto/reserve)から

※料金は特記がない限り、消費税・サービス料が含まれた総額表示となります。

※ご提供内容や時間は予告なく変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。仕入れ状況によりメニューの変更がある場合がございます。



■ イタリア料理 PIGNETOについて

活気あるローマにある地区ピニェートから名付けられたレストランでは、「アボンダンツァ（豊かな人生）」の喜びをテーマにしております。皇居の森を臨む絶景とともに、リラックスした雰囲気の中で本場イタリア料理をシェアスタイルでご提供いたします。またカジュアルなビジネスランチやイタリア各地の郷土料理が楽しめるコースも取り揃えております。

住所： 東京都千代田区大手町1-2-1 フォーシーズンズホテル東京大手町39階

電話番号：03-6810-0655

ウエブサイト：h(https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/restaurants/pigneto/)ttps://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/restaurants/pigneto/(https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/restaurants/pigneto/%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%EF%BC%9A)

営業時間： ランチタイム 11:30 - 14:30/ ティータイム 14:30 - 17:00 （L.O 16:30）/ディナー 17:30～22:00（L.O 21:30）

■ シェフのご紹介

PIGNETO料理長 野中 祥司

フォーシーズンズホテル東京大手町 (2020年より）

出身地：静岡県

職歴：

・リッツカールトン東京

・ジョルジュ・ブラン （ヴォナス、フランス）



温かみと活気に満ちた空間の中で、厳選された最高品質の食材を用い、本格的な味わいを気軽にお楽しみいただける場を創出しております。イタリア料理の伝統に日本の四季がもたらす感性を融合させた、多彩で洗練された一皿をぜひご賞味ください。

スペシャリティピッツァシェフ アレンサンドロ・デ・レオ (Alessandro De Leo)

フォーシーズンズホテル東京大手町 (2020年より）

出身地：ナポリ（イタリア）

職歴：

・ナポリ ピッツェリア（神奈川県横須賀市）

・ヴィンカンティアーモ・ユニーク （イタリア、ヴェローナ）

ピッツァで使用される小麦粉は100％イタリア産、チーズや食材も極力イタリア産を使用しております。

何十世紀もの時を経て芸術の域にまで高められてきたナポリ人が代々受け継いできたピッツァづくりの匠の技をPIGNETOにて披露いたします。

フォーシーズンズホテル東京大手町について

フォーシーズンズホテル東京大手町は、2020年9月に東京・大手町に開業したラグジュアリーホテル。地下鉄「大手町」に直結するOtemachi Oneタワーの最上6フロアに位置しています。

2025年ミシュランガイドのホテル・旅館版にあたるミシュランキーで、2年連続最高峰レベル「3キー」、「コンデナスト・トラベラー 2025 リーダーズ ・チョイス・アワード」日本で1位、世界のべストホテル部門では14位の評価を頂きました。

49平方メートル から283平方メートル の広さを誇る、スイート28室を含む全190室の客室は、東京のダイナミックなシティビューや皇居の緑を臨み、機能性と快適さを兼ね備えた空間です。最上階39階には、ジャパニーズフレンチ「est」、ルーフトップテラスを備えるイタリア料理「PIGNETO」、パリと東京が出会うバー「VIRTÙ」、アフタヌーンティーをお楽しみいただける「THE LOUNGE」の4つのレストラン＆バー、トリートメントルーム、スイミングプール、フィットネスジムのある天空のサンクチュアリ「THE SPA」など充実した施設が集結しています。3階にはご宴会やウェディングに最適なボールルームやミーティングルームを備えております。



フォーシーズンズホテル東京大手町ウエブサイト

https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/

▼ フォーシーズンズホテル東京大手町プレスリリースや高画質お写真のダウンロードは下記より▼

https://press.fourseasons.com/jp/otemachi/hotel-news/2023/pigneto-terrace-reopens-2/