ユナイテッド航空、札幌-サンフランシスコ直行便および東京/成田-シカゴ間の路線を新設

United Airlines, Inc.

東京/成田-シカゴ線の通年定期便は10月より、

冬季限定の札幌ーサンフランシスコ線は12月から3月まで週3便を運航

ユナイテッド航空の米国本土7つのハブ空港中6つの空港が東京/成田と結ばれることに

日本と米国本土を結ぶ最大の航空会社であるユナイテッド航空の新たな2路線開設により

米国旅行の選択肢がさらに拡大

2026年5月18日（東京） - ユナイテッド航空（本社：シカゴ、最高経営責任者： スコット・カービー）は本日、札幌および東京/成田からの路線をこの冬新設することを発表しました。札幌から米国本土への直行便は初であるとともに、ユナイテッド航空は東京/成田-シカゴ間の直行便を運航する唯一の米国航空会社となります*。ユナイテッド航空は日本と米国を結ぶ最大の航空会社として、これらの新路線によって、アジア太平洋地域全域のお客様が北米を旅する際の選択肢がさらに広がります。

ユナイテッド航空のグローバルネットワーク・プランニング&アライアンス担当上級副社長であるパトリック・クエール（Patrick Quayle）は、次のように述べています。「当社は、お客様に比類ないグローバルネットワークへのアクセスをご提供するため、路線網の拡充を進めてまいりました。このたび冬期に新たに開設する路線により、ネットワークの広がりと利便性、さらには接続性を一層強化してまいります。札幌とサンフランシスコを結ぶ直行便は、日本のお客様にビジネス、テクノロジー、イノベーションの拠点であるサンフランシスコへの新たなゲートウェイを提供すると同時に米国のお客様には日本を代表する観光地の一つである札幌へのアクセスをより便利にします。成田とシカゴを結ぶ新路線は既存の東京/羽田-シカゴ線を補完するもので、お客様により多くの選択肢を提供し、セブやグアム、高雄、パラオ、サイパン、ウランバートルといったアジア太平洋地域の各地から、当社路線での乗り継ぎをより便利にします」

ユナイテッド航空は、日本と米国本土を結ぶ最大の航空会社です。2025年には、日米間で180万人を超えるお客様にご利用いただき、この数は他のすべての米系航空会社の合計を上回りました。この冬、ユナイテッド航空は札幌（CTS）、成田（NRT）、羽田（HND）、大阪（KIX）の4つの空港から米国本土へ毎日最大13便を運航する予定です。

札幌-サンフランシスコ線*

ユナイテッド航空は、12月12日より、冬季限定で札幌とサンフランシスコを結ぶ便を週3便で運航を開始します。これは札幌と米国本土を結ぶ初の直行便となります。機材はボーイング787-9ドリームライナーで、座席数は257席、このうち48席は、全席通路アクセス可能なフルフラットシートを備えたユナイテッド・ポラリスSM・ビジネスクラスとなります。

ユナイテッド航空のアジア・ミクロネシア地区営業担当支社長である桐山謙一は、次のように述べています。「札幌、そして北海道は、プレミアム旅行市場やイノベーション、また国際的なビジネス交流の面で、ますます重要性を増している地域です。観光、テクノロジー、食文化、ワインなど幅広い分野で世界的な注目が高まる中、北米とのシームレスなアクセスに対する需要も高まっています。今回、米国のお客様に日本の新たな旅行先をご紹介できることをうれしく思うとともに、札幌からご利用のお客様にはサンフランシスコおよびその先の各都市へ、ユナイテッド航空のネットワークを通じたスムーズな乗り継ぎを実現することで、両地域間におけるビジネスおよびレジャー需要のさらなる促進につながることを期待しています」

札幌（CTS）-サンフランシスコ（SFO）線：12月12日より就航

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/91889/table/39_1_989357c62d0a5080350d3664a61ec701.jpg?v=202605180451 ]

スケジュールは予告なく変更される場合があります。

サンフランシスコは、日本のお客様にとって、ビジネス、イノベーション、カルチャーが融合する活気あふれる米国西海岸の玄関口です。シリコンバレーへのアクセスや国際会議への参加に加え、高い評価を受けるグルメシーン、ナパバレーやロシアン・リバー・バレーといった世界的に有名なワイン産地、さらにフィッシャーマンズワーフやゴールデンゲートブリッジなどの有名なウォーターフロント観光地も楽しむことができます。ユナイテッド航空は、太平洋地域の主要ハブ空港であるサンフランシスコを通じて、札幌から米国内約80都市への接続を提供します。

東京/成田-シカゴ線*

ユナイテッド航空は、10月25日より、東京/成田とシカゴ（オヘア）を結ぶ通年路線のデイリー運航を開始します。ユナイテッド航空は、東京/成田-シカゴ間の直行便を運航する唯一の米国航空会社となり、太平洋地域とシカゴを結ぶ唯一の米国航空会社としての地位をさらに強化します。この新路線は、現在運航中の羽田-シカゴ線に加えて、日米間を移動するお客様にこれまで以上に幅広い選択肢をお届けします。機材はボーイング787-8ドリームライナーで、座席数は243席です。このうち28席は、全席通路アクセスのフルフラットシートを備えたユナイテッド・ポラリスSM・ビジネスクラスとなります。

東京/成田（NRT）-シカゴ（ORD）線：10月25日より就航

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/91889/table/39_2_bf4ab353fc880dc46696475f57f0f497.jpg?v=202605180451 ]

スケジュールは予告なく変更される場合があります。

今回のシカゴ路線が新設されたことで、ユナイテッド航空および提携している全日空を利用し、アジア太平洋地域21都市から1回の乗り継ぎでシカゴへアクセスできるようになります。セブ、グアム、高雄、パラオ、サイパン、ウランバートルなどの都市からは、ユナイテッド航空便を利用してスムーズに接続いただけます。

今回2つの路線を新設したことで、ユナイテッド航空は米国本土とグアムのハブ空港から日本の4都市5空港 ―― 札幌（CTS）、東京/成田（NRT）、東京/羽田（HND）、大阪（KIX）、名古屋（NGO） ―― に就航することになります。ユナイテッド航空は米国の航空会社の中で最も多くの日本路線を運航しているほか、太平洋全域33都市への路線も運航しています。

航空券は、ユナイテッド航空のウェブサイト（united.com）にてご予約いただけます。

*政府認可申請中

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日本におけるユナイテッド航空

ユナイテッド航空は、日本に就航して40年以上の歴史を有しています。日本発着便数および日米間の提供座席数において、米国航空会社の中で最大規模を誇ります。現在、東京/成田からは、デンバー、ヒューストン、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューアークに加え、太平洋地域のグアムおよびサイパンへの計7路線を運航しています。東京/羽田からは、シカゴ、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューアーク、ワシントンD.C.、グアムへの計6路線を運航しています。また、大阪からはサンフランシスコおよびグアムへの2路線を運航しています。さらに、東京/成田からセブ、高雄、パラオ、ウランバートルへのアジア域内路線を運航する唯一の米国航空会社でもあります。加えて、名古屋-グアム線も運航しています。

ユナイテッド航空に関する詳細は、公式ウェブサイト united.com をご覧いただくか、日本語公式Facebook「@UnitedAirlinesJapan」、日本語公式Instagram「@unitedairlines_jp」、LINE公式アカウント「@unitedairlines」をフォローしてください。日本語版プレスリリースについては、PR TIMES内のユナイテッド航空ページをご覧ください。

ユナイテッド航空について

ユナイテッド航空は「Good Leads The Way」をモットーに掲げています。米国本土のハブ空港であるシカゴ、デンバー、ヒューストン、ロサンゼルス、ニューヨーク/ニューアーク、サンフランシスコ、ワシントンD.C.を中心に、米系航空会社の中で最も広範囲なグローバルネットワークを展開しており、現在、有効座席マイルにおいて世界最大の航空会社となっています。ユナイテッド航空の採用情報について、詳しくはwww.united.com/careers を、ユナイテッド航空についての詳しい情報は www.united.com をご覧ください。ユナイテッド航空の親会社であるユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス・インクは、「UAL」の銘柄名でナスダック市場に上場しています。