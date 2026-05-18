AI × 3Dプリント義肢装具のインスタリム、オルトモスインベストメントを引受先とする資金調達を実施、併せてアルケアとの基本合意書を締結

インスタリム株式会社

AIおよび3D技術を活用して、世界初(※1)となるAIによる3Dプリント義足製造ソリュ ーション事業を日本・インド・フィリピンで展開するインスタリム株式会社（本社：東京都 墨田区、代表取締役 CEO：徳島 泰、以下「当社」）は、オルトモスインベストメント株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：貝賀 貴光、以下「オルトモスインベストメント」）を引受先とするJ-KISS型新株予約権による資金調達を実施いたしました。

また、 同じくオルトモスグループのアルケア株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：伊藤 克己、以下「アルケア」）との間で、基本合意書を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本出資および基本合意は、当社がこれまで主にグローバルサウスを舞台に推進してきた義肢装具のデジタル製造ソリューション事業を、日本国内においても本格的に展開していくための重要な基盤となるものです。

資金調達および業務提携の背景

当社は『必要とする全ての人が、質の高い義肢装具を手に入れることができる世界を実現する』というビジョンの達成に向けて、現在、インド・フィリピンに事業所を設け、

- 高品質・低価格な3Dプリント義足の製造・直販を行うクリニック事業- 義足の 3D設計・製造ソリューションを提供し材料販売を行うライセンス事業- 新しく義肢装具の製造・販売事業を行う事業所に向けて、弊社のクリニック事業で培ったEnd-to-Endのソリューションとノウハウの提供を行うフランチャイズ事業

の3本柱の事業を推進しています。

（左から）当社の3Dプリント義足、当社開発・製造の義足用3Dプリンタ、当社が開発した義足設計用3D-CAD



クリニック事業では、フィリピン・インドにおいて既に 9,000 本以上の 3D 義足等の提供実績を有し、フィリピンでは既に大きなシェアを獲得しているほか、ライセンス事業においては、世界最大規模の義足製造組織であるインド義足製造公社（ALIMCO）や、世界最大級の義足提供NGOであるジャイプールフット（BMVSS Jaipur Foot）に当社の3D義足製造ソリューションが導入されているなど、アジアを中心に急速にシェアを拡大しています。

他方、日本国内の義肢装具分野においても、医療の高度化に伴う十分な供給体制の維持、義足ソケットの適合性や継続使用を支える仕組みの不十分さなど、グローバルとは異なる課題が依然として残されています。当社のデジタル製造技術と、日本国内で長年にわたり医療現 場を支えてこられたパートナーの知見・ネットワークを掛け合わせることで、これらの課題 に対して新たなアプローチを提示できると考えております。

このたび、医療・健康領域を主な対象とした投資事業会社であるオルトモスインベストメントよりご出資をいただくとともに、1953年に国産初の石膏ギプス包帯「スピードギプス」を開発・製造し、1955年の創業以来70年にわたり医療現場を支えてきたアルケアとの基本 合意を実現できましたことは、当社が日本市場における事業基盤の構築を本格的に進めるにあたり、極めて意義深い節目であると考えております。

資金調達の概要

アルケアとの基本合意の内容

日本人ユーザー様への3D義足提供の様子日本人ユーザー様の3D義足利用シーン- 調達手法：J-KISS 型新株予約権の発行による資金調達- 引受先：オルトモスインベストメント株式会社(オルトモスグループ)

当社が保有するAI・3D-CAD・3Dプリント技術と、アルケアが長年培ってきた皮膚生理・人間工学などを基盤とした粘着・樹脂・製品開発に関する技術・ノウハウ、医療従事者とのつながり、ならびに日本国内における事業基盤を掛け合わせることで、義肢装具分野における従来の枠組みを超えた価値創出を目指し、両社は次の3点について共同で検討を進めてまいります。

1.調整可能な義足ソケットソリューションの共同検討

難治性や対応が難しい症例に対して、当社の AI・3D-CAD・3D プリント技術を活用し、患者さんや医療従事者がフィット感を調整できる新しい義足ソケットソリューションについて 共同検討します。

2.デジタル技術による装具・福祉用具開発の共同検討

高齢化や慢性疾患による身体変形に対応するため、長期的に使用できる装具・福祉用具の開発を目指します。この分野において当社のデジタル技術を活用し、製品開発と製造プロセスの両面からの革新を目指します。

3.日本市場での事業展開の共同検討

日本市場において、フランチャイズ展開も踏まえた、デジタル技術を活用した義肢装具の事業化を共同で検討します。

今後の展望

当社はこれまで、グローバルサウスにおける義肢装具の供給不足という社会課題の解決を主軸として事業を推進してまいりました。今回の出資の受入および基本合意の締結を契機として、当社の事業基盤に日本市場という新たな軸を加え、グローバルサウスにおける事業展開と並行して、日本国内における事業展開にも本格的に取り組んでまいります。 引き続き当社は、「必要とする全ての人が、質の高い義肢装具を手に入れることができる世界を実現する」というビジョンの実現に向けて、グローバル・日本双方での挑戦を続けてまいります。

インスタリム株式会社について

当社は、3Dプリント義足を世界で初めて(※1)実用化した、日本発のディープテック・ス タートアップです。2017年3月に法人を設立し、2018年4月よりフィリピンにおける事業開始準備を経て、フィリピン・インドにおける事業を順次本格化させてまいりました。

プロダクトとしての「3Dプリント義足」は、従来品と同程度の品質を保ちながら、価格を1/10以下に圧縮することが可能で、「3D 義足製造ソリューション」としては、納期・イニシャルコストを1/10以下に圧縮しながら、義肢装具士 1 人あたりの製造キャパシティを10倍以上に増やすことができます。

義足の直販としてはフィリピン・インドで既に9,000本以上の製造・販売実績があり、ソリューションとしては各国の公的機関等も含めて、既に10組織以上の導入実績があります。 グローバルで合計250 名程度の体制でこれらの事業を推進しています。

アルケア株式会社について

会社概要- 会社名：インスタリム株式会社- 代表者：代表取締役 CEO 徳島 泰- 設立：2017 年 3 月- 創業（事業開始）：2018 年 4 月- 資本金：1億円- 事業内容：3Dプリント義肢装具および製造装置の開発・製造・販売- URL：https://www.instalimb.com/拠点- 日本拠点（グローバル本社）：東京都墨田区横川 1-16-3- インド拠点（インド本社）：592, Udyog Vihar, Phase 5, Gurugram, Haryana, India.- フィリピン拠点（フィリピン本社）：Unit 2503, Centuria Medical Makati, Kalayaan Avenue, Brgy. Poblacion, Makati City, Metro Manila, Philippines.

1953年に国産初の石膏ギプス包帯「スピードギプス」の開発・製造に成功し、1955年に創業した、オルトモスグループの医療用製品事業会社です。ケアをする人・ケアを受ける人の双方にとって「親切な製品をつくる」という創業当時の想いを受け継ぎ、褥瘡・創傷領域、 看護領域、ストーマ領域、整形外科領域の4つの専門領域で、現場ニーズを製品・情報・サ ービスへと具現化し、価値を創出しています。予防から社会復帰に至るまでの医療のケアプロセスを看護から支えるインフラ企業として社会とつながり、「人に寄り添う"かんご"を、世界のスタンダードに。」することを目指して挑み続けています。

オルトモスインベストメント株式会社について

会社概要- 会社名：アルケア株式会社- 代表者：代表取締役社長 伊藤 克己- 創業：1955 年 7 月- 設立：1973 年 5 月- 資本金：9,000 万円- 事業内容：医療機器、医療用消耗材料の開発、製造、販売および輸出入- URL：https://www.alcare.co.jp/

オルトモスホールディングス株式会社（本社:東京都墨田区）の完全子会社として 2025年10月に設立された、医療・健康領域を主な対象とした投資事業会社です。 投資事業を新たな価値を社会に実装するための「共創の起点」と位置づけ、次世代の「医療」と「健康」を支えるソリューションを生み出そうとする企業に長期的な視点で伴走し、オルトモスグループが持つ知識やネットワークと掛け合わせることで、新たな事業群や価値の創出を目指しています。

会社概要- 会社名：オルトモスインベストメント株式会社- 代表者：代表取締役社長 貝賀 貴光- 設立：2025 年 10 月- 資本金：3,000 万円- 事業内容：医療・健康にかかわる産業領域の企業に対する投資業務、共創支援- URL：https://www.altomos.co.jp/altomosinvestment.html

※1：世界初＝当社調べ(WEB 記事、ニュース記事、論文等より)。単なる試供品の提供ではなく、カスタム量産体制が構築された3Dプリンタ・CAD義足事業として。なお、カスタム量産体制（マス・カスタマイゼーション）とは、ユーザー個人のニーズに応じたカスタマイズと、大量生産並みの低コストな供給を両立する生産システム。