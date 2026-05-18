学校法人東京電機大学［第一部］6月18日(木)／ハイブリッド開催（対面＋オンライン）［第二部］7月2日(木)／於：東京千住キャンパス連結式縦蓄熱槽：特許5556085

東京電機大学（学長 射場本忠彦）は、6月18日(木)および7月2日(木)の2日間にわたり、関連企業の方や学生などを対象に、令和8年度 第2回CRCフォーラム「カーボンニュートラル Road to 2050」（参加費：無料）を開催します。

本フォーラムの第1部は6月18日(木)、「建築分野における電気・機械・情報・化学技術の横断的な活用」をテーマとする講演を来場型イベント（会場：東京千住キャンパス）、およびオンライン配信（Zoom ウェビナー形式）によるハイブリッド形式で行います。東京電力エナジーパートナー株式会社 スペシャリストの佐々木正信氏による招待講演と、本学 未来科学部 建築学科 百田真史教授による一般講演を予定しています。

第2部は7月2日(木)、同 百田教授による東京千住キャンパスの省エネルギー計画と実績についての講演のほか、同キャンパスの省エネ設備を見学できるキャンパスツアーを行います。

＜プログラム概要（予定）＞

■第1部：講演会

・日 時：2026年6月18日(木) 17:15～19:00

・開催形式：ハイブリッド形式

［来場型イベント］・会場：東京電機大学 東京千住キャンパス 1号館2階 丹羽ホール

・定員：200名（事前登録制）

［オンライン配信］・配信形式：Zoomウェビナー形式（定員なし／事前登録制）

○招待講演

「エネルギー企業における電気・機械・情報・化学・建築技術の活用およびコラボレーション」

東京電力エナジーパートナー株式会社 カスタマーテクノロジーイノベーション部 スペシャリスト 佐々木 正信 氏

○一般講演

「建築設備分野における電気・機械・情報・化学技術の活用：千住Cを事例として」

東京電機大学 未来科学部 建築学科 百田 真史 教授

○総括

東京電機大学 日高 邦彦 客員教授

■第2部：講演とキャンパスツアー

＊第1部の参加者が優先となります。オンライン配信はありません。

・日 時：2026年7月2日(木) 16:00～18:00

・会 場：東京電機大学 東京千住キャンパス 1号館2階 1206教室

・定 員：20名（先着順）

○講演

「東京千住キャンパスの省エネルギー計画と実績」

東京電機大学 未来科学部 建築学科 百田真史 教授

○キャンパスツアー

同キャンパスの省エネ設備を見学

東京電機大学 未来科学部 建築学科 百田真史 教授

＊すべて参加費無料 ＊東京千住キャンパス（東京都足立区千住旭町5番

＊北千住駅東口（電大口）徒歩１分）

■＜お申し込み／お問い合わせ（第1部・第2部共通）＞

・お申し込み方法：下記URL、もしくはQRコードよりお申し込み

https://forms.office.com/r/42sLTrP3se

＊お申し込み締め切り：6月17日(水) 12:00

・お問い合わせ先：東京電機大学 研究推進社会連携センター 研究推進担当

電話：03-5284-5230／E-mail：kenkyu-k@jim.dendai.ac.jp

■「CRC フォーラム」について

東京電機大学 研究推進社会連携センター（Center for Research and Collaboration：通称CRC）は、本学において最先端技術の研究開発の中核を担う組織です。

研究者の集結による本学発の研究グループの創設を目指している「CRCフォーラム」は、本学教員等の幅広い分野にわたる研究成果の一端をご紹介する機会でもあり、毎年度2回程度開催しています。