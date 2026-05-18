【5月19日(火) 無料セミナー】『ロボットアバター開発の現在地 ― 研究から社会実装へ』（ストックマーク主催）

ストックマーク株式会社

ストックマーク株式会社は、オンラインセミナー『ロボットアバター開発の現在地 ― 研究から社会実装へ』を開催致します。

▼オンラインセミナーの詳細と視聴登録はこちら▼

https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260519/(https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260519/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260519)

■セミナーの概要

近年、AI技術とロボティクスの進展により、

人が遠隔から操作し、身体のように扱う「ロボットアバター」の研究と社会実装が進みつつあります。

人がその場にいなくても活動できるロボットとして、

遠隔作業、危険環境での作業、接客、医療など、さまざまな分野で活用が期待されています。

こうした AI×ロボティクスの融合による新しい技術領域 は、

人手不足や作業環境の制約といった課題を抱える産業分野においても注目されており、

人の能力を遠隔から拡張する新しいロボット活用の形として、今後の可能性が議論されています。

本セミナーでは、アンドロイド研究およびロボットアバター研究の第一人者である

大阪大学 基礎工学研究科 教授／ATR石黒浩特別研究所 客員所長の石黒浩先生をお迎えし、

ロボットアバター研究の現在地と、社会実装に向けた技術課題、

そして今後の社会や産業にどのような変化をもたらすのかについて解説いただきます。

ロボティクスやAIが社会に広がる中で、

人とロボットの関係はどのように変化していくのか。

研究開発や技術企画に携わる方にとって、

これからのロボット技術の可能性や産業応用を考えるうえで重要な視点を得られる機会です。

■このような方におすすめです

■登壇者

- ロボットやAIの最新動向を押さえたい方- 現場課題に対する新しい技術活用を知りたい方- ロボットの社会実装がどこまで進んでいるか知りたい方- 今後の技術トレンドや可能性を考えたい方

石黒 浩 氏

大阪大学 基礎工学研究科 教授、大阪大学 栄誉教授

ATR石黒浩特別研究所 客員所長

大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻教授・ATR石黒浩特別研究所客員所長（ATRフェロー）。2017年から大阪大学栄誉教授。工学博士。社会で活動できる知的システムを持ったロボットの実現を目指し、これまでにヒューマノイドやアンドロイド、自身のコピーロボットであるジェミノイドなど多数のロボットを開発。2011年大阪文化賞（大阪府・大阪市）受賞。2015年文部科学大臣表彰受賞およびシェイク・ムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム知識賞受賞。最先端のロボット研究者として世界的に注目されている。

■開催概要

日 時：2026年5月19日(火) 11:00-12:00

場 所：オンライン

参 加 費：無料 (事前登録制)

お申し込みはこちら :https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260519/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260519ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。



会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/