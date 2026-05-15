愛知・名古屋2026マーケティング代理店業務共同事業体ライセンシング事務局

2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、名古屋市瑞穂公園陸上競技場にて、「World Para Athletics公認 2026ジャパンパラ陸上競技大会」及び「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2026チャレンジャートーナメント名古屋大会」が開催されます。

同競技場は、愛知・名古屋2026大会のメイン会場の一つでもあることから、大会組織委員会では、愛知・名古屋2026大会の公式ライセンスグッズを取り扱う期間限定公式ポップアップショップを開設し、愛知・名古屋2026大会の機運醸成につなげていきます。

本ポップアップショップでは、大会マスコットをデザインに取り入れたアイテムをはじめ、文房具や日用品などの多彩な公式ライセンスグッズを販売予定です。

また、会場内では公式ライセンスグッズ販売に加え、スポーツ体験ブースの設置やキッチンカーの出店、飲食スペースの展開なども予定されており、来場者の皆様に楽しんでいただける空間が創出されます。

大会開催に向け、公式ライセンスグッズの展開や各種PRを通じて、愛知・名古屋2026大会のさらなる認知向上と開催機運の醸成を図ってまいります。

＜ショップ概要＞

・名称

愛知・名古屋2026大会 公式ポップアップショップ

・開設日程

2026年5月16日（土）、2026年5月17日（日）

・営業時間

10:00～1６:00 ※状況により変更となる場合があります。

・開設場所

瑞穂公園陸上競技場「にぎわいの丘」

・販売商品（予定）

・大会公式マスコット各種ぬいぐるみ

・ピンバッジ

・ボールペン

・キーホルダー

・その他公式ライセンスグッズ

※販売商品は変更となる場合があります

＜愛知・名古屋2026大会について＞

愛知・名古屋2026アジア競技大会・アジアパラ競技大会は、2026年に愛知県および名古屋市を中心に開催される国際総合スポーツ大会です。

アジア45の国と地域から多くのアスリートが参加し、多様な競技が実施される予定です。

大会では、スポーツを通じた国際交流と地域の魅力発信を目指しています。

＜公式情報＞

アジア競技大会公式サイト

https://www.aichi-nagoya2026.org

アジアパラ競技大会公式サイト

https://www.asianparagames-2026.org/

愛知・名古屋2026大会公式オンラインショップ

https://aichinagoya.official.ec/