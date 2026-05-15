週刊少年ジャンプ連載 『ロクのおかしな家』の漫画アニメをジャンプチャンネルにて公開！【CV: 千葉翔也・子安武人】

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週刊少年ジャンプにて連載中『ロクのおかしな家』の漫画アニメが

YouTubeジャンプチャンネル（https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel) ）にて公開中！

主人公の明 清六役を千葉翔也さん、ヨハン役を子安武人さんに演じていただきました。

明 清六 役 千葉翔也さんヨハン 役 子安武人さん

5月14日（木）より公開中

URL: https://youtu.be/zWObZ07oylA(https://youtu.be/zWObZ07oylA)

★『ロクのおかしな家』作品紹介

科学部の平凡な高校生・明清六(16)は、「刻分寺月夜噺」と呼ばれる

とある都市伝説の非実在を証明を試みることに！しかし、その結果彼は5つの

呪いに同時に憑りつかれてしまって...!?

「AGRAVITY BOYS」の奇才・中村充志、待望の最新作！

※画像掲載の際は必ず(c)中村充志／集英社の表記をお願いいたします。





★漫画アニメ

ジャンプチャンネルでは、多数の漫画アニメを配信中！

再生リスト：https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9)

【ジャンプチャンネルについて】

■ジャンプチャンネルとは

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ジャンプチャンネル：https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)

■主なジャンル

【JUMP MV】

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【名作アニメ】

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【公式PV】

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【ボイスコミック】

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