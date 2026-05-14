Validators DAO、pump.fun のトークンミントを Solana Geyser gRPC ストリームでリアルタイム検知する研究開発用サンプルコードをオープンソースで公開

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO は、pump.fun のトークンミントを Solana Geyser gRPC ストリームでリアルタイム検知する研究開発用サンプルコードをオープンソースで公開したことをお知らせいたします。

本サンプルコードは、Solana 上で発生するオンチェーンイベントをストリームとして受け取り、特定条件に一致する出来事をリアルタイムに検知するための実装例です。pump.fun のトークンミントを題材に、Solana Geyser gRPC ストリームから流れるデータを処理し、イベント発生を検知する構成を確認できます。

サンプルコード: https://github.com/ValidatorsDAO/solana-stream/tree/main/temp-release/trade-app

pump.fun トークンミント検知を題材にしたリアルタイム Solana データ処理

pump.fun のトークンミントは、Solana 上で発生するオンチェーンイベントの中でも、リアルタイムデータ処理の題材として分かりやすいイベントです。新しいトークンミントが発生した瞬間を検知し、その情報を後続処理へ渡すことで、Solana アプリケーションに必要なイベント駆動型の基本構造を確認できます。

Solana のリアルタイムアプリケーションでは、オンチェーンで何が起きたかを早く把握することが重要になります。新しいイベントを受け取り、対象を識別し、必要な情報を抽出し、次の処理へ渡す。この流れは、通知、記録、監視、分析、インデックス処理、バックエンド処理など、さまざまな Solana アプリケーションに共通する基礎です。

今回公開したサンプルコードは、この流れを pump.fun トークンミント検知という具体的な形で確認できるようにしたものです。開発者の皆様は、実際のコードを読み、動作を確認し、自分たちの用途に合わせて検知条件や後続処理を拡張できます。

Solana Geyser gRPC ストリームでオンチェーンイベントを受け取る

Solana のオンチェーンイベントを扱う方法には、HTTP RPC、WebSocket、Geyser gRPC、Shredstream など複数の選択肢があります。その中で、Geyser gRPC ストリームは、accounts、slots、blocks、transactions などのデータを継続的に受け取り、アプリケーション側でリアルタイムに処理する構成に適しています。

HTTP RPC は、必要な情報をリクエストして取得する仕組みです。履歴確認、状態取得、個別トランザクションの確認などに適しています。一方で、オンチェーンで発生する出来事を継続的に追う場合、発生後に広い範囲を問い合わせ続ける構成では、通信量、処理量、取得タイミングの面で負荷が大きくなりやすくなります。

WebSocket は、Solana 開発において広く利用される有用な仕組みです。一方で、Geyser gRPC ストリームでは、イベントを継続的なデータの流れとして受け取り、アプリケーション側でその場で処理できます。pump.fun のトークンミント検知のように、特定のオンチェーンイベントを早く捉えたい処理では、ストリーム型の構成を取ることで、発生時点のデータを起点にした処理を組み立てやすくなります。

HTTP/2 と Protocol Buffers による効率的なストリーム通信

gRPC は HTTP/2 を基盤とした通信方式であり、長寿命接続、接続多重化、ヘッダー圧縮、Protocol Buffers によるバイナリ表現を活用できます。継続的に大量のデータを受け取り、アプリケーション側で必要なイベントを処理する用途では、こうした性質が通信効率と実装の整理に直結します。

HTTP/1 系の request/response を繰り返す構成では、必要な情報を取得するたびにリクエストを発行し、レスポンスを待ち、アプリケーション側で再度判定する流れになりやすくなります。WebSocket は永続接続を利用できますが、JSON ベースの購読や広い通知を中心に扱う構成では、受け取ったデータの解釈、絞り込み、後続処理の設計がアプリケーション側に大きく寄る場合があります。

Geyser gRPC ストリームは、HTTP/2 と Protocol Buffers を前提に、構造化された Solana データを継続的に受け取りやすい仕組みです。オンチェーンイベントのリアルタイム検知では、必要なデータをストリームとして受け取り、条件に一致するイベントだけを処理できます。これにより、不要な問い合わせや重複取得を減らし、通信量と処理負荷を抑えた設計がしやすくなります。

pump.fun トークンミント検知のサンプルコードは、この Geyser gRPC ストリームを使った実装を確認するための入口です。オンチェーンイベントを受け取り、必要な条件で判定し、後続処理へつなげる構造を、実際のコードとして確認できます。

1 epoch あたり 432,000 slots が進行する Solana では、リアルタイム検知が重要になる

Solana では、1 epoch あたり 432,000 slots が高速に進行します。扱うデータ量も大きく、Solana RPC インフラの運用では、構成や対象範囲によって 1 epoch あたり約 500GB 規模のデータを扱うことがあります。オンチェーンで発生した出来事を後から広範囲に埋め直す構成では、時間、通信量、計算資源、ストレージ、インデックス処理の負荷が大きくなります。

リアルタイム検知は、この負荷を抑えるための重要な設計です。必要なイベントを発生時点で受け取り、対象となるものだけを記録し、必要な後続処理だけを実行することで、広範囲の再取得や不要なデータ処理を減らしやすくなります。

pump.fun のトークンミント検知は、その具体例です。すべてのデータを後から重く処理するのではなく、発生時点のストリームから対象イベントを識別することで、Solana の高速なデータ生成に合わせたアプリケーション構成を取りやすくなります。

サンプルコードで確認できる内容

今回公開したサンプルコードでは、Solana Geyser gRPC ストリームを利用して、pump.fun のトークンミントをリアルタイムに検知する流れを確認できます。

主に確認できるのは、Geyser gRPC ストリームへの接続、受信データの処理、pump.fun トークンミントに関係するイベントの判定、検知後の後続処理への接続です。これにより、Solana のリアルタイムデータ処理を、抽象的な説明ではなく具体的なコードとして把握できます。

開発者の皆様は、このサンプルコードを起点に、検知条件の調整、出力形式の変更、通知や保存処理の追加、別のオンチェーンイベントへの応用などを進められます。具体的な pump.fun トークンミント検知から始めることで、Solana Geyser gRPC ストリームを使ったリアルタイムイベント処理の基本構造を把握しやすくなります。

オープンソースで公開

本サンプルコードは、オープンソースで公開されています。Solana Geyser gRPC ストリームを利用したリアルタイムイベント検知の実装例を、誰でも確認し、利用し、改変できる形で提供します。

Solana のように高速で大量のデータが流れるネットワークでは、データの取得方法そのものがアプリケーションの性能と運用コストに影響します。必要なイベントを毎回広い範囲から探し直す構成では、アプリケーション側だけでなく、RPC、ネットワーク、ストレージ、インデックス基盤にも負荷がかかります。

一方で、Geyser gRPC ストリームを使って必要なイベントを発生時点で受け取り、対象データだけを処理すれば、不要な問い合わせ、重複取得、過剰な帯域消費を減らしやすくなります。このような低コストなストリーム通信は、Solana アプリケーションのリアルタイム性だけでなく、データ取得コストや通信効率の改善にもつながります。

今回のサンプルコードは、そうしたリアルタイム Solana データ処理を実装として確認するためのものです。pump.fun のトークンミント検知を入口として、Geyser gRPC ストリーム、HTTP/2、Protocol Buffers、オンチェーンイベントのリアルタイム処理を具体的に検証できます。

サンプルコード: https://github.com/ValidatorsDAO/solana-stream/tree/main/temp-release/trade-app

フィードバックをお寄せください

Validators DAO は、Solana のリアルタイムデータ処理に関する研究開発を継続しています。今回公開した pump.fun トークンミント検知サンプルコードについても、実際に利用する中で見つかった改善点、追加してほしい検知対象、ストリーム処理の拡張案、通知や保存処理との連携に関する要望を歓迎しています。

Solana Geyser gRPC ストリームを使ったリアルタイム検知の実装例を、より多くの開発者の皆様が利用しやすい形へ改善していくため、ぜひフィードバックをお寄せください。

Validators DAO Official Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

免責事項

本記事および本サンプルコードは、Solana のオンチェーンイベント検知、Geyser gRPC ストリーム、リアルタイムデータ処理に関する研究開発用の技術資料です。投資助言、トレード戦略の推奨、または特定のトークン・銘柄・プロトコルの売買を勧誘するものではありません。

本サンプルコードを利用する場合は、内容を十分に確認・検証したうえで、ご自身の責任にてご利用ください。