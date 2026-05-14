にじさんじ所属のVTuber「でびでび・でびる」「ルンルン」の『でびるんるん』×アバターアプリ『ポケコロツイン』豪華アイテム＆リアルグッズが手に入る大型コラボ企画が本日開始！

ココネ株式会社

ココネ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：石渡 真維、以下「ココネ」）は、アバターの着せかえやお客さま同士のコミュニケーションが楽しめるスマートフォン向けアプリ『ポケコロツイン』において、「にじさんじ」に所属するVTuber「でびでび・でびる」「ルンルン」による人気コンビ『でびるんるん』とのコラボレーション企画を、2026年5月14日（木）より6月14日（日）まで期間限定で開催します。

■ 『でびるんるん』の魅力を再現したアバター＆ボイスアイテムの登場や、総勢200名様に限定リアルグッズが当たるキャンペーンなど、『ポケコロツイン』大型コラボ企画を開始！

『ポケコロツイン』は、ふたごの「ココロン」のカワイイ着せかえを楽しめるアバターアプリです。

『でびるんるん』とのコラボでは、『ポケコロツイン』だけで見られる「でびでび・でびる」「ルンルン」の新たな一面を存分に楽しめる特別企画が満載です。

コラボ期間中は、ここでしか聴くことのできない限定ボイスアイテムや二匹の魅力を再現したアバターアイテムを獲得できる期間限定ガチャが登場。また、コラボ限定リアルグッズなどが総勢200名様に当たるプレゼントキャンペーンも実施します。

様々なコラボアイテムをゲットして頂くことで、まるで『でびるんるん』と一緒に過ごしているかのような体験を、いつでも、どこでも『ポケコロツイン』でお楽しみいただけます。二匹との時間をさらに充実させることができるこの機会を、ぜひお見逃しなくご体験ください。

【コラボ記念特設サイト】https://special.pokecolotwin.jp/debilunlun/

【コラボ開催記念動画】https://youtu.be/-6vS_LMpzjY

【『ポケコロツイン』アプリダウンロード】

App Store ／ https://apps.apple.com/jp/app/id1475221397

Google Play ／ https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cocone.p2&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cocone.p2&hl=ja)

＜企画詳細 ※一部抜粋＞

■ 『でびるんるん』の魅力を再現したアバターアイテムを無料でGET！

期間限定で開催するログインボーナスとイベント「ツインズツアー」、スペシャルクエストをクリアすることで、「でびでび・でびる」「ルンルン」の魅力を再現した着せ替えアイテムをすべて無料で獲得することができます。

【開催期間】2026年5月14日（木）12時00分 ～ 2026年6月14日（日）23時59分

■ 「でびでび・でびる」「ルンルン」の録り下ろしボイスアイテムも！コラボアイテムが手に入る限定ガチャ登場！

「でびるんるん」の新たな魅力を引き出した“星守り”衣装やココリウムの限定アイテム、そしてここでしか聴くことのできない「でびでび・でびる」と「ルンルン」による新規録り下ろしのボイスアイテムが手に入るコラボガチャが期間限定で登場します。

さらに人気イラストレーター「さく之輔」による、本ガチャのデザインをもとに、撮り下ろしたビジュアルを公開。ここでしか手に入らないアイテムと、「さく之輔」の特別な作品が融合する世界をぜひお楽しみください。

＜テーマストーリー＞

夜空の向こうにある星の海原

だれかの気持ちの詰まった星瓶が

星の浜辺へと流れ着きます

聴いてほしい呟きや、ひみつの気持ち…

星守りのでびでび・でびるとルンルンは

今夜も星瓶の声へ耳を澄まします

星たちがまた

空で輝けるように

【コラボガチャ開催期間】2026年5月14日（木）12時00分 ～ 2026年6月14日（日）23時59分

■ 『でびるんるん』公式アカウントや特設フォトブースで思い出を残そう！

『ポケコロツイン』に期間限定で登場する『でびるんるん』公式アカウントを訪れると、「でびでび・でびる」「ルンルン」の魅力を再現したアバターがお客さまをお出迎えします。さらにココリウムの木に水やりをすると、公式アカウントからお返しの水やりを受けることができ、その瞬間は「オモイデフォト」で撮影されます。

今しか体験できない『でびるんるん』とのコラボで、特別な思い出づくりをぜひお楽しみください。

【公式アカウント/フォトブース公開期間】

2026年5月14日（木）12時00分 ～ 2026年6月14日（日）23時59分

■コラボ限定アクリルスタンドが100名様に当たる「アプリで応募キャンペーン」開催！

『ポケコロツイン』のアプリ内に設けられた専用フォームから応募すると、抽選で合計100名様にアクリルスタンドが当たるキャンペーンを開催します。

【開催期間】

2026年5月14日（木）12時00分 ～ 2026年6月14日（日）23時59分

■コラボ限定のクリアファイルが毎日当たる「フォロー＆リポストキャンペーン」開催！

『ポケコロツイン』公式X（@PokecoloTwin）をフォローのうえ、期間中、毎日10時に投稿されるキャンペーンポストをリポストすることで応募できるキャンペーンを5日間連続で開催します。

【開催期間】2026年5月15日（金）10時00分 ～ 2026年5月19日（火）23時59分

「でびでび・でびる」について

異世界の悪魔。この世界の人間たちに存在を知ってもらい、力を強くするために活動を始めた。 目標は全人類を堕落させること。ホラー映画や漫画など、悪魔の勉強は欠かさない。 悪魔社会も結構厳しいらしい。

【公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@DebidebiDebiru



「ルンルン」について

ある日空から落ちてきた謎のいきもの。 記憶がなく、ありとあらゆる知識を吸収中。 たくさん勉強して、いつかこの世界の全てを知りたい。

【公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@Lunlun_nijisanji

［コピーライト表記］(C) ANYCOLOR, Inc.

『ポケコロツイン』について

「ポケコロツイン」はふたごのアバター「ココロン」のカワイイ着せかえが楽しめる、総ダウンロード数1,800万を突破した人気アプリ。

ふたりのココロンをコーディネートして、ふたごコーデや恋人コーデに親子コーデ、ふたりならではの様々なファッションコーデを楽しめます。

着せ替えゲームよりも面白い着せ替えSNSの世界で、あなただけの遊び方を見つけよう。

【ポケコロツイン公式X】https://x.com/PokecoloTwin

＜『ポケコロツイン』概要＞

・対応OS：iOS 13.0 以上。iPhone、iPad、および iPod touch に対応 / Android 6.0 以上

・ジャンル：ソーシャルネットワーク

・価格：基本無料（一部アイテム課金）

［コピーライト表記］ (C) cocone corporation

ココネ株式会社について

ココネ株式会社は、スマートフォン向けのアバター着せかえコミュニケーションアプリ『ポケコロ』シリーズや『リヴリーアイランド』『ピュア二スタ』などのサービスを提供するENSAPIAグループの中核となるコンテンツ企業です。ENSAPIAグループが全世界でお客様にお届けした、飾るためのアイテム＝デジタル資産は120万種300億個を超え、提供するデジタルワールドは大きく広がっています。アバター開発とコミュニティ運営、語学教育・教育事業の経験をもとに、利便性や機能性ではなく、わたしたちが得意とする「感性」をカタチにできるデジタルワールド、メタバース空間の構築を進めています。

＜会社概要＞

会社名：ココネ株式会社（URL：https://cocone.co.jp ）

設立：2008年9月

所在地：東京都世田谷区若林3-1-18

事業内容：ソーシャルエンターテイメントサービス、アプリ企画・開発・運営