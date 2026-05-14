現存する世界最古の映画雑誌とタイアップ「キネマ旬報ベスト・テン セレクション」ほか、映画ファンのための多彩な新企画が6月よりスタート!

株式会社ＡＸＮエンタテインメント

映画ファンのためのCSチャンネル「ザ・シネマ」（株式会社AXNエンタテインメント、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島 亮司）は、映画ファンを唸らす様々な映画体験をご自宅のリビングにお届けする新しい編成企画を、6月1日（月）よりスタートいたします。

その目玉企画の一つとして、現存する世界最古の映画雑誌「キネマ旬報」とのタイアップが実現しました。「キネマ旬報ベスト・テン セレクション」と銘打ち、長い歴史の中で選出された新旧の名作群を、ザ・シネマが厳選して放送いたします。

■もう映画選びに迷わない！ザ・シネマで出会えるベスト・オブ・ベスト

「キネマ旬報ベスト・テン セレクション」

日本において最も権威ある映画賞の一つ「キネマ旬報ベスト・テン」。1919年創刊し、現存する映画雑誌として最も長い歴史を誇り、日本の映画文化を支えてきた「キネマ旬報」が選出する新旧の名作の数々を、毎週金曜夜9時に放送いたします。プロの審美眼によって選び抜かれた、時代を超えて愛される“ベスト・オブ・ベスト”をラインナップ。かつて銀幕で観たあの興奮や、語り継がれるべき良作に再び光を当てます。「ザ・シネマ」は視聴者の皆様に、本物の映画体験をお届けいたします。

■平日夜9時は、映画ファンを唸らす多彩なテーマ企画を曜日ごとに放送！

そのほか、毎週月曜はスクリーンに燦然と輝くヒロインにスポットを当てた「銀幕の美女たち」、火曜は名優たちの声が映画に新たな装いを彩る「吹替ロードショー」、水曜は洋画が最も熱かった時代へタイムスリップ！「洋画黄金期 70‘s&80‘s」、木曜は、再び脚光を浴びる90年代の傑作をお届けする「Filmarksリバイバル × ザ・シネマ:90‘s」をお届けいたします。さらに、週末は、映画ファンの好奇心を刺激する、週末ならではの没入感溢れる特集企画をお届けします。

■ライフスタイルに寄り添う、より明快なタイムテーブルへ！

平日夜9時の日替わり企画に加え、キリのよい正時（00分）開始の番組を増やしたタイムテーブルを拡充し、視聴者の皆様がよりチャンネルを合わせやすく、快適にお楽しみいただける視聴環境を提供いたします。

映画ファンならおさえておきたい人気作がここで見られる！ご自宅のリビングに珠玉の映画体験をお届けするザ・シネマの6月からの新企画に、どうぞご期待ください。

【金曜：キネマ旬報ベスト・テン セレクション】

毎週金曜夜9時は、現存する映画雑誌として最も長い歴史を誇る「キネマ旬報」が選出する「キネマ旬報ベスト・テン」にランクインした新旧の名作の数々を、ザ・シネマが厳選してお届けします。

6/5（金）～ 毎週金曜 夜9:00

『ラストエンペラー 劇場公開版 4Kレストア』

第62回 外国映画1位

『サウンド・オブ・ミュージック』

第39回 外国映画9位

『英国王のスピーチ』

第85回 外国映画3位

『別れる決心』

第97回 外国映画7位

https://www.thecinema.jp/article/1527

『ラストエンペラー 劇場公開版 4Kレストア』(C) Recorded Picture Company

【キネマ旬報ベスト・テンとは】

『キネマ旬報』は、1919年（大正８年）に創刊し、現在まで続いている映画雑誌として、世界一の歴史を誇ります。初めてキネマ旬報ベスト・テンの選出を行ったのは、1924年度（大正13年）。当初は、編集同人のみによる投票で、〈芸術的に最も優れた映画〉〈娯楽的に最も優れた映画〉の２部門（外国映画部門のみ）でしたが、1926年度（大正15年）、日本映画の水準が上がったのを機に、現在と同様の〈日本映画〉〈外国映画〉の２部門に分けたベスト・テンに変わりました。戦争による中断があったものの、大正年間から継続的にベスト・テンは選出され続けています。

月曜：銀幕の美女たち

毎週月曜夜9時は、歴史に名を残す大女優から今の映画界を牽引する新進女優まで、映画を語る上で欠かせない、スクリーンで輝く女優にスポットを当てた「銀幕の美女たち」をお届けします。今月は、ルイ・ヴィトンのモノグラム誕生130周年記念キャンペーンに登場し、変わらぬ美しさが世界で話題となっている、フランスの宝石カトリーヌ・ドヌーヴを特集します。

6/1（月）～ 毎週月曜 夜9:00

『シェルブールの雨傘［デジタルリマスター版]』

『ロシュフォールの恋人たち［デジタルリマスター版]』

『ロバと王女 [デジタルニューマスター版] 』

『哀しみのトリスターナ』

『昼顔』

『シェルブールの雨傘［デジタルリマスター版]』(C) CineTamaris 1993

火曜：吹替ロードショー

毎週火曜夜9時は、名優たちの声が映画に新たな装いを彩る、吹替版セレクションをお届け。5月に96歳となったクリント・イーストウッド。彼を一躍スターダムに押し上げた大ヒットシリーズを、吹替版で全5作品放送！

6/2（火）～ 毎週火曜 夜9:00

『ダーティハリー（吹）』

『ダーティハリー2（吹）』

『ダーティハリー3（吹）』

『ダーティハリー4（吹）』

『ダーティハリー5（吹）』

水曜：洋画黄金期 70's&80's

『ダーティハリー（吹）』(C) MCMLXXI WARNER BROS. INC. AND THE MALPASO COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED

毎週水曜夜9時は、洋画の黄金期と言われ、大ヒット作が多く生まれた1970年代から80年代の作品をピックアップ！

6/3（水）～ 毎週水曜 夜9:00

『エクソシスト／ディレクターズ・カット版』

『ザ・ドライバー』

『オルカ』

『ムーンウォーカー』

木曜：Filmarksリバイバル × ザ・シネマ：90's

『エクソシスト／ディレクターズ・カット版』(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

毎週木曜夜9時は、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービスFilmarks が展開する90年代の名作を映画館でリバイバル上映する企画「Filmarks 90‘s」とザ・シネマがコラボ！「Filmarksリバイバル × ザ・シネマ：90's」と銘打ち、今再び脚光を浴びる90年代の名作をお届けします。

6/4（木）～ 毎週木曜 夜9:00

『レザボア・ドッグス』

『ジャッキー・ブラウン』

『フィフス・エレメント』

『誘う女』

週末の特集企画

週末特集：天変地異から生き残れ！パニック映画特集

『レザボア・ドッグス』(C) 1991 Dog Eat Dog Productions, Inc. All Rights Reserved.

映画ならではのスケールで描くパニック映画を特集。

6/7（日）午後1:00～夜11:55

『ツイスターズ』 ※CSベーシック初放送

『ポンペイ』

『カリフォルニア・ダウン』

『世界侵略：ロサンゼルス決戦』

『バーニング・シー』

『ツイスターズ』(C) 2024 WARNER BROS., UNIVERSAL STUDIOS, DOMAIN PICTURES, & AMBLIN ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

週末特集：歴史スペクタクルアクション映画特集

やっぱり歴史ものは面白い！巨匠、名優、派手な映像をとことん楽しめるスペクタクルな作品を集めました。

6/21（日）午前10:00～深夜1:40

『グラディエーター』

『キング・オブ・エジプト』

『最後の決闘裁判』

『ノースマン 導かれし復讐者』

『風とライオン』

『アレキサンダー』

『グラディエーター』 (C) 2000 DreamWorks LLC and Universal Studios. All Rights Reserved.

ザ・シネマとは

わが家を、映画館に。こだわりの視点で選んだ名作・人気作を24時間お届けする映画ファンのためのチャンネル。時代を彩り、映画ファンに愛された作品を多様なラインナップで放送。あの日見た思い出の映画に再会する。そんな贅沢な時間を、ご自宅のリビングという特等席へお届けします。。

【HP】 https://www.thecinema.jp/

【X(旧Twitter)】 https://x.com/thecinema_ch

【Facebook】 https://www.facebook.com/the.cinema.jp

ザ・シネマのご視聴方法

ザ・シネマはスカパー！、J：COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビ 等でご視聴いただけます。

スカパー！でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー！が映ることをご確認ください。

映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB【https://www.thecinema.jp/lp】から簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。