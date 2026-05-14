世界のSNSで人気の14カ国のスイーツ16種が一挙に楽しめる、夏限定スイーツビュッフェ「Craft Your FREAK SHAKES」ワールドヒット・スイーツビュッフェを開催

コンラッド大阪「Craft Your FREAK SHAKES」ワールドヒット・スイーツビュッフェ

【2026年5月14日（木）】コンラッド大阪（大阪市北区中之島、総支配人 レオ・フランクル）は、世界のSNSで話題となった16種類の人気スイーツに注目した、「Craft Your FREAK SHAKES」ワールドヒット・スイーツビュッフェ を、2026年5月29日（金）～9月13日（日）の期間、金・土・日・祝限定で開催いたします。

世界のSNSで人気の14カ国の20のスイーツのうち、コンラッド大阪のパティシエが16種類を厳選。ヨーロッパの王道スイーツから、アメリカ各地で生まれたトレンドスイーツ、さらにはアジアや中東、南米、オセアニアに至るまで、世界各地で親しまれている16種類の写真や動画に撮っても映えるワールドスイーツをご用意しました。スイーツの中には、スペインの「チュロス」やポルトガルの「パステル・デ・ナタ（エッグタルト）」、オーストリアの「ザッハトルテ」といったクラシックなヨーロッパスイーツに加え、アメリカ発の「クロナッツ」や「クロッフル」、シカゴスタイルの「ディープディッシュクッキー」、ドバイの「ドバイスタイルチョコレート」などのトレンドスイーツもご用意。さらに、コロンビアの「トレスレチェケーキ」、台湾の「ボバデザート」、シンガポールの「パンダンケーキ」や、ニュージーランドの「パブロバ」など、世界各国のローカルスイーツも多彩に取り揃えています。世界各地の食文化とストーリーを感じながら、今夏は“スイーツで旅する”体験をお楽しみください。

ウェブサイトはこちら :https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/sweetsbuffet/atmos-summerDIYスイーツ フリークシェイク イメージ

人気のDIYコーナーでは、オーストラリア・メルボルン発祥の「フリークシェイク」（ミルクシェイクにクッキーや菓子などを可愛らしくトッピングした、SNSで人気のスイーツ）づくりをお楽しみいただけます。あらかじめベーストッピングが施されたお好みのグラスをお選びいただくと、シェフがオープンキッチンからシェイクを注ぎ、ホイップクリームを絞って仕上げます。その後は、デコレーショントッピングやビュッフェ台に並ぶ各国のスイーツをグラスの上に自由に組み合わせ、お好みでカスタマイズしてお召し上がりいただけます。

DIYスイーツ フリークシェイク 仕上がりイメージルーネベリタルト（中央）、クレムナ・レジーナ（右）

フィンランドの冬の伝統スイーツ「ルーネベリタルト」。同国の偉大な詩人、ヨハン・ルートヴィグ・ルーネベリが愛したことから名づけられたと言われています。砕いたジンジャーブレッドを生地に練り込んで焼き上げ、トップにはラズベリージャムをトッピング。スパイスの豊かな香りとジャムの甘酸っぱさが調和します。日本ではまだ目にすることがあまり無い、小さくも愛らしい一品です。

イタリアの東に位置するスロベニアより、隣接するクロアチアやオーストリアでも広く親しまれている伝統菓子「クレムナ・レジーナ」をご用意します。程よい弾力の濃厚なカスタードクリームと、軽やかなホイップクリームの2層仕立てを、サクサクのパイ生地でサンドしました。こちらも、日本ではまだ出会う機会の少ない中欧伝統スイーツです。

ベルリーナー・プファンクーヘン

ドイツの「ベルリーナー・プファンクーヘン」は、かつてはカーニバルシーズンに欠かせない祝祭の菓子パンとして親しまれてきた伝統的なスイーツです。丸く可愛らしい形と、手軽に食べられるパンとして現在は季節を問わずドイツのベーカリーで販売されており、中には甘酸っぱいジャムが詰められ、軽やかな生地の食感が特徴的なスイーツです。

クロナッツ

ニューヨーク発祥の「クロナッツ」は、フランス人のパティシエが考案した、クロワッサン生地をドーナツのように揚げて仕上げるスイーツです。クロワッサンの軽やかなサクサク食感と、ドーナツのもっちり感が融合した、新感覚の味わいです。

クロッフル

ロサンゼルスからは韓国発祥の「クロッフル」がラインナップ。クロワッサン生地をワッフルメーカーで焼いた、外側のサクサク感と中のもっちり感の絶妙な食感が楽しめるスイーツです。フルーツやアイスクリームなどをトッピングするデザートプレートとしてロサンゼルスで進化を遂げ、

ローカライズされています。

独特の食感をお楽しみください。

ウェブサイトはこちら :https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/sweetsbuffet/atmos-summer

ザッハトルテ（オーストリア）パンダンケーキ（シンガポール）セイボリーイメージ

さらに、総料理長が、世界8ヵ国から各国料理の自家製セイボリーをご用意します。

世界三大料理の発祥地の一つ、トルコからは、ビーツやひよこ豆をやわらかく炊き上げて、ペースト状にした「フムス」を2種類ご用意し、コンディメントとともにピタパンにはさんでお召し上がりいただく「2種のフムスとピタブレッド、コンディメント」をご提供します。韓国からは、韓国語で「拳」を意味する「チュモッ」と「ご飯」を意味する「パッ」を合わせた、具材を混ぜ合わせた一口サイズのおにぎり「ツナととびこのチュモッパ」と「2種のキムチ」をご用意。タイからは、サテソースと共に焼き上げた鶏の串焼き「チキンサテ」に、ライムとピーナッツソースを添えてご提供します。ピーナッツソースは、日本人にも食べやすいよう辛味を調整したホテル自家製。さらに、スペイン・バルセロナの名物料理である「パタタス・ブラバス」と「パドロンフリット」もご用意。カットしたジャガイモとパドロン（スペイン産ししとう）を、焦がしパプリカ風味のブラバスソースで仕上げています。加えて、ニュージーランドの定番スナックである、自家製「ソーセージロール」もご提供します。自家製フィリングをパイ生地で包み、焼き上げた一品にトマトケチャップを添えました。日本ではまだあまり知られていない各国の名物料理をお楽しみいただける、総料理長渾身のラインナップをご堪能ください。

【特典】

期間中、インスタグラムにてコンラッド大阪のオフィシャルアカウントをフォローし、@conradosakaと 「#craftyourfreakshakes」のハッシュタグを付けて、その場で写真や動画をご自身のインスタグラムアカウントにご投稿いただいたお客様には、オリジナルカクテル（またはモクテル）1杯をプレゼントいたします。

「Craft Your FREAK SHAKES」 ワールドヒット・スイーツビュッフェ詳細

期間：2026年5月29日（金）～9月13日（日）、の金・土・日・祝開催

金曜日 14:30～16:30（2時間制）、土日祝 14:30～16:00（90分制）

料金：大人 8,000円、 お子様 4,000円

場所：アトモス・イタリアンダイニング（40F）

URL：https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/sweetsbuffet/atmos-summer

予約：H(https://www.tablecheck.com/shops/conradosaka-atmos/reserve?menu_lists=69f6f2a448f3fb80e9a98476)P(https://www.tablecheck.com/shops/conradosaka-atmos/reserve?menu_lists=69f6f2a448f3fb80e9a98476)もしくは、お電話 06-6222-0111 （代表）にて承ります。

内容：スイーツ約16種、セイボリー約8種類（コーヒー・紅茶付き）

メニュー例

スイーツ

- DIY ライブステーション フリークシェイク（オーストラリア）- フルーツバナナ、ラズベリー、ブルーベリー- ソースストロベリー、オレンジ、キウイ、マンゴー、ドラゴンフルーツチョコレート、キャラメル- デコレーションマカロン、コーン、カラースプレー、チョコレート、ナッツ、メレンゲ、カラフルチョコレート、ハートチョコレート、マシュマロ、プレッツェル、ココナッツ、クッキークランブル、ワッフル、カップケーキ- ワールドスイーツチュロス（スペイン）パステル・デ・ナタ（エッグタルト）（ポルトガル）ベルリーナー・プファンクーヘン（ドイツ）ザッハトルテ（オーストリア）ディープディッシュクッキー（アメリカ・シカゴ）クロッフル（アメリカ・ロサンゼルス）クロナッツ（アメリカ・ニューヨーク）フランコチョ（プエルトリコ）トレスレチェケーキ（コロンビア）クロッキー（フランス）ルーネベリタルト（フィンランド）パンダンケーキ（シンガポール）ボバデザート（台湾）ドバイスタイルチョコレート（ドバイ）クレムナ・レジーナ（スロベニア）パブロバ（ニュージーランド）

セイボリー

- コールド

2種のフムスとピタブレッド、コンディメント（トルコ）

ツナととびこのチュモッパ、2種のキムチ（韓国）

カジキマグロカルパッチョ、柑橘とフェンネル（イタリア）

- サラダニース風サラダ（フランス）- ホットチキンサテ、ライム、ピーナッツソース（タイ）アドボ、鶉卵、ジャスミンライス（フィリピン）パタタス・ブラバスとパドロンフリット（スペイン）ソーセージロール。自家製フィリングとトマトケチャップ（ニュージーランド）

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※大人1名様につきお子様（0～5歳）1名様まで無料、お2人目からお子様料金を頂戴いたします。

※画像はイメージです。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがございます。

※2時間制のご利用時は、最初の10分間を撮影時間とさせていただきます。

※最新の営業時間は公式HPにてご確認ください。

児島 大地（こじま だいち）

ペストリーシェフ

児島 大地（こじま だいち）

2008年に神戸のハイエンドホテルからキャリアをスタートさせた児島は、基礎から生菓子、焼き菓子、アイスクリーム、ウエディングケーキ、マジパン、飴細工などの技術を学び、2012年にはカフェを併設したペストリーショップにてショコラの経験を積みました。同年、西日本洋菓子コンテストの「チョコレート工芸菓子部門」にて優秀賞を受賞した後、2017 年にはレストランにてオープニングのペストリーチームを牽引し、商品開発に貢献。2019 年に就任したペストリーショップでは、繊細なスイーツのクリエイションにメディアからも注目されました。2022年からはコンラッド大阪に着任し、2024年7月にはスイーツとベーカリーを統括するペストリーシェフに就任。新たなスイーツの創作に力を入れています。

Like a Member特典

アトモス・イタリアンダイニング（40F）では、ヒルトンのゲスト・ロイヤルティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」のダイニング特典「Like a Member」をご利用いただけます。ホテルに宿泊をしないヒルトン・オナーズ会員の皆様もご利用できる本特典には、ヒルトンがアジア太平洋地域で運営するレストランやバー（一部を除く）でのボーナス・ポイント付与や、最大25%の割引が含まれます。特典の詳細は特設ページ（https://hiltonhotels.jp/apac-fandb_ja_jp/）をご覧ください。この機会にぜひ「ヒルトン・オナーズ」にご登録いただき、特典をご利用ください。ヒルトン・オナーズへの入会は無料です。

コンラッド大阪について

水都大阪のランドマーク「中之島フェスティバルタワー・ウエスト」の最高層階（33～40階）に2017年6月9日に開業したコンラッド大阪は、ビジネスとプライベートをシームレスに楽しみ人生の歓びを謳歌する「スマート・ラグジュアリー・トラベラー」をターゲットとした次世代型のスマート・ラグジュアリーホテルです。“Your Address in the Sky - 雲をつきぬけて-” をコンセプトに地上200メートルから壮大なパノラマビューを眼下に見渡すホテルには、50平方メートル ～の広さを誇る客室（164室）、天下の台所大阪らしさとコンラッドならではのインスピレーションに満ちた4つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える2つのバンケット施設、スパ、プール、フィット

して文化をコネクトし、従来のラグジュアリーを超えた正真正銘のラグジュアリーを提供します。コンテンポラリーテイストと和の伝統が融合したアート作品を散りばめたコンラッド大阪に足を踏み入れた時、ゲストはインスピレーションを感じ、そこに新たなスマート・ラグジュアリーが生まれることでしょう。コンラッド大阪に関する詳細は、conradosaka.jp(https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/) をご覧ください。

コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトンのラグジュアリーブランドの中で最大のポートフォリオを誇るコンラッド・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/)は5大陸に約50のホテルを展開しています。大胆なデザインやインパクトのある体験、厳選されたコンテンポラリーアートをシームレスに結び、目的意識を持ったトラベラーのインスピレーションを刺激します。各デスティネーションと真に繋がれるような体験や直感的なサービス通じて、お客様の探求心を高める場所です。シグニチャー・ブランド・プログラム「Conrad 1/3/5」を刷新し、1時間、3時間、5時間という時間枠に応じた体験を通じて、各ホテルの文化や冒険、地域の魅力を紹介し、デスティネーションと深く繋がる機会を提供します。受賞歴を誇るホテルに加え、洗練されたデザイン、最上級のアメニティ、目的を持ったサービスを提供するレジデンスも世界の魅力的なデスティネーションで展開しています。ご予約は、公式サイト(https://www.hilton.com/ja/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/conradhotels(https://stories.hilton.com/brands/conrad-hotels)、 Instagram(https://www.instagram.com/conradhotels/)をご覧ください。