LeTech「HOTEL LEGALIE（ホテル レガリエ）」シリーズ、大阪市に2026年5月15日開業。Unitoが運営受託を開始

株式会社Unito

株式会社Unito（本社：東京都目黒区、代表取締役：近藤佑太朗、以下「当社」）は、住友林業グループの国内総合不動産事業を担う株式会社LeTech（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：藤原 寛、以下「LeTech」）が2026年5月15日（金）に開業する「HOTEL LEGALIE Osaka Nipponbashi South」（大阪府大阪市）、「HOTEL LEGALIE Osaka Shinsaibashi North」（大阪府大阪市）の運営受託を開始します。

■ 連携の背景

HOTEL LEGALIE（ホテル レガリエ）(https://www.letech-corp.net/business/solution/)は、LeTechが旅する皆様にお贈りする家〈IE〉を提供するシリーズです。訪日観光客をメインターゲットに、大人数でも快適に過ごせる広々とした空間を実現しています。

当社は、2020年の事業開始以来、不動産関連企業20社以上との協業を展開しています。これまで培った宿泊施設における集客、予約管理（PMS）、会員基盤（CRM）、オペレーションといった実績を、協業企業の運営支援事業に活かしてまいりました。

そういった背景から、この度LeTechが大阪市に開業する「HOTEL LEGALIE Osaka Nipponbashi South（全82室）」、「HOTEL LEGALIE Osaka Shinsaibashi North（全16室）」の運営において連携する運びとなりました。

■ コンセプトについて

リアルアセットとテクノロジーを掛け合わせたシステム群で、オペレーションをサポートする

HOTEL LEGALIE（ホテル レガリエ）は、各拠点にローカライズされたコンセプトを設計しています。「HOTEL LEGALIE Osaka Nipponbashi South」では、日本橋のポップカルチャーを反映したマンガ・アニメ・ゲームの世界をイメージしたエレベーターホールを設計しました。

「HOTEL LEGALIE Osaka Shinsaibashi North」では、江戸時代から続く繊維・ファッションの街として知られている船場をイメージ。トルソーや洋服の型紙をモチーフにしたインテリア・アート、ミシンの縫い目をイメージした壁紙やカーテンなどが、船場ならではの滞在体験を演出します。

～HOTEL LEGALIE Osaka Nipponbashi South（3タイプ / 全82室）～

「HOTEL LEGALIE Osaka Nipponbashi South」は、大阪メトロ堺筋線 恵美須町駅から徒歩1分という好立地にあり、今宮戎駅、南海難波駅から徒歩でアクセス可能です。全82室に家具家電・キッチン備品を完備しており、中長期滞在にも最適。部屋タイプは3種類、スタンダードダブル、スタンダードトリプル、スーペリアクアッドをご用意しています。

スタンダードダブル（1R／25平方メートル ／定員3名）スタンダードトリプル（1R／25平方メートル ／定員3名）スーペリアクアッド（1R／33平方メートル ／定員4名）家具家電・キッチン備品を完備

エントランスには、日本のポップカルチャーをモチーフにしたエレベーターホールを設計。漫画・ゲーム・アニメの世界にいるような、遊び心あふれるデザインが旅の始まりを演出します。

漫画の一コマに入り込むようなデザインローカルなRPGゲームがモチーフのデザインアニメモチーフのデザイン。日本橋の街並みが描かれているエントランス

＜施設概要＞

施設名 ：HOTEL LEGALIE Osaka Nipponbashi South

所在地 ：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5丁目11-2

客室数 ：82室

アクセス：大阪メトロ堺筋線 恵美須町駅 徒歩1分

：南海高野線 今宮戎駅 徒歩10分

：南海本線 南海難波駅 徒歩10分

詳細はこちら :https://unito.life/property/16384～HOTEL LEGALIE Osaka Shinsaibashi North（6タイプ / 全16室）～

「HOTEL LEGALIE Osaka Shinsaibashi North」は大阪メトロ「長堀橋駅」から徒歩3分という好立地にあり、心斎橋駅や道頓堀エリアも徒歩圏内です。梅田・新大阪・天王寺といった主要駅へも乗り換えなしでアクセスでき、大阪観光やビジネスの拠点としても便利な立地です。

全16室に家具家電・キッチン備品を完備しており、中長期滞在にも最適です。26平方メートル のスタンダードダブルから最大79平方メートル のメゾネットスイートまで、全6タイプのお部屋をご用意。

江戸時代から続く繊維・ファッションの街として知られている船場。トルソーや洋服の型紙をモチーフにしたインテリア・アート、ミシンの縫い目をイメージした壁紙やカーテンなどが、船場ならではの滞在体験を演出します。

スタンダードダブル（1K／26平方メートル ／定員3名）スーペリアクアッド（1K／34平方メートル ／定員4名）デラックスファミリー7（1K／42平方メートル ／定員7名）デラックスファミリー6（1K／44平方メートル ／定員6名）メゾネットスイート7（2DK／75平方メートル ／定員7名）メゾネットスイート8（2DK／79平方メートル ／定員8名）

＜施設概要＞

施設名 ：HOTEL LEGALIE Osaka Shinsaibashi North

所在地 ：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目3－18

客室数 ：16室

アクセス：大阪メトロ長堀鶴見緑地線「長堀橋駅」徒歩3分

：大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」徒歩8分

■ 今後の展望

詳細はこちら :https://unito.life/property/16385

今後も不動産関連企業の皆さまと連携し、各企業に応じた宿泊事業をサポートすることで、賃貸マーケットだけでなく、宿泊・観光業界全体の発展に貢献します。当社のビジョンである「暮らしの最適化の追求」の達成に向けて、より持続可能な日本の観光・宿泊業界の形成を目指します。

■ これまでのunito OS導入・ブランド組成実績（一例）

当社は2025年3月より、不動産デベロッパー企業の宿泊事業の立ち上げ・ブランド組成を包括的に支援する新システム「unito OS」（unito Operation System、以下unito OS）をリリースしました。全国約1300室のホテル・レジデンス運営実績のもと、宿泊施設運営における予約管理（PMS）、ブランディング、会員基盤（CRM）といった強みを活かした支援を行います。宿泊事業における「企画・開発・運営・収益化」までサポートします。

東急株式会社｜The Apartment Hotel by stylio（ザ・アパートメントホテル・バイ・スタイリオ）

2025年3月から開始した東急株式会社との宿泊運営支援事業（unito OS事業）。「街とつながる、ネイバーフッドステイ」をコンセプトにした、賃貸と宿泊の両方に対応する都市型のアパートメントホテル事業。渋谷エリアを中心に5施設66室を展開しています。（全室の運営を支援）

東急不動産株式会社｜あちこちすみか by COMFORIA（コンフォリア）

2025年9月に開始した東急不動産株式会社との宿泊運営支援事業（unito OS事業）。「コンフォリア」に居住することで、首都圏と関西にあるコンフォリアに設定された民泊区画(※)に1泊7,700円（税込）で宿泊することができる、コンフォリアとして初の多拠点居住サービスです。

※〇コンフォリア竹ノ塚ウエスト（8人収容）1部屋〇コンフォリア新中野（3人収容）３部屋〇コンフォリア・リヴ新板橋（6人収容）２部屋2025年12月頃にコンフォリア・リヴ大阪本町（2人/3人収容）をラインアップ追加予定。2025年10月時点。対象のラインナップは順次拡大・更新予定。

京王電鉄株式会社｜Co-rent（コレント）

2023年1月に開始した京王電鉄株式会社との共同事業。リモートワークが広がるなど「住む」と「働く」が融合されつつある中、一人ひとりが自分にあった頻度や空間で「住む」と「働く」を融合することができる住まいとしてのフレックスな機能を提供しています。

株式会社長谷工ライブネット｜Well-rent（ウェルレント）

2023年5月に開始した株式会社長谷工ライブネットとの共同事業。「始まる。 ちょっと嬉しい、が集まる毎日。」をコンセプトに、契約も解約もスマートフォンで完結し、Wi-Fi・水道・電気などのインフラ設備と家具・家電を備え付けたシームレスな居住体験を提供しています。

■ 株式会社Unitoについて

「暮らしの最適化の追求」をビジョンに掲げ、１.帰らない日は家賃がかからない住まい「unito」（ホテルレジデンス・サービスアパートメント）の企画・システム開発・運営、２.オンラインで手続き完了、最短即日入居 / 宿泊できるお部屋探しプラットフォーム「unito」を開発・運営しています。支払う家賃が ”住んだ日数分” だけになる、唯一無二のビジネスモデル「リレント（Re-rent）」を軸に、フレキシブルリビング市場の最前線で暮らしの最適化を追求していきます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社Unito（読み：ユニット）

所在地：東京都目黒区東山三丁目7番11号 大橋会館

代表者：代表取締役 近藤佑太朗

事業開始日：2020年2月25日

URL：https://unito.life/company

■ 株式会社LeTechについて

＜会社概要＞

会社名：株式会社LeTech

所在地：大阪府大阪市北区堂山町3番3号 日本生命梅田ビル 10階

代表者：代表取締役 藤原寛

設立：2000年9月7日

URL：https://www.letech-corp.net/

【 報道関係者お問い合わせ先 】

・株式会社Unito 広報担当：平岡

MAIL：pr@unito.me