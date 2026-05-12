U-NEXT、FAカップ決勝『チェルシー vs マンチェスター・C』に合わせウォッチパーティーを開催。人気芸人ドンデコルテ渡辺銀次とカゲヤマ益田康平のYouTubeチャンネル「それいけ益々荘」とコラボ

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年5月16日（土）23時試合開始のFAカップ決勝『チェルシー vs マンチェスター・C』にあわせて、ドンデコルテ渡辺銀次さんとカゲヤマ益田康平さんのYouTubeチャンネル「それいけ益々荘」とコラボしてのウォッチパーティーを開催いたします。



FAカップは、イングランドで150年以上の歴史を持つ世界最古のカップ戦です。今季の決勝では『チェルシー vs マンチェスター・C』というビッグクラブ同士のカードが実現します。多くのフットボールファンから注目されるこの試合は、U-NEXTが独占ライブ配信します。それにあわせて、人気芸人とのコラボ形式で「ウォッチパーティー」も開催します。

コラボしてくださるのは「M-1グランプリ2025」準優勝で各方面から注目を集める芸人 ドンデコルテ

渡辺銀次さんと「キングオブコント2023」準優勝のカゲヤマ 益田康平さんです。2026年5月16日（土）23時試合開始の『チェルシー vs マンチェスター・C』にあわせて、2人のYouTubeチャンネル『それいけ益々荘』でウォッチパーティーを実施します。



幼少期からサッカーに熱中していた益田さんは、今も欧州サッカーの試合を普段から楽しんでおり、銀次さんは「ベルギー代表のエデン・アザールのヘアスタイルを参考にしている」と公言しています。欧州サッカーとゆかりの深いお2人のウォッチパーティーでは、FAカップ決勝ならではのハイレベルな試合展開に、熱くなる彼らのサッカートークを聞くことができます。U-NEXTサッカーパックで配信される試合のライブ配信を視聴しながらお楽しみください。



U-NEXTでは、FAカップをはじめ、世界的なスターがそろうプレミアリーグ、ラ・リーガ（スペイン）や、日本人選手の活躍で話題のエールディヴィジ（オランダ）といった欧州各国のフットボールをお届けしています。加えて、W杯イヤーでもある2026年はより多くの方に欧州フットボールを楽しんでいただくために、今回と同様のウォッチパーティーを人気クリエイターさんとのコラボ形式で実施しています。

今後も世界最高峰のスポーツ競技において、より多くのファンの皆さま同士が熱狂を共有できる場を提供してまいります。

FAカップ決勝 ウォッチパーティー with それいけ益々荘

【開催日】2026年5月16日（土）23:00 試合開始（YouTubeライブ配信開始：22:50）

【開催アカウント】YouTubeチャンネル「それいけ益々荘」（@それいけ益々荘）内でライブ配信予定

【対象試合】FAカップ 決勝『チェルシー vs マンチェスター・C』

※U-NEXTサッカーパック内にて配信

【試合配信URL】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014492

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年4月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。