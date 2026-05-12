株式会社まほろば工房、クラウドPBX「じむクラ」を提供開始

株式会社まほろば工房

株式会社まほろば工房（本社：神奈川県川崎市高津区、代表取締役：近藤邦昭）は、新たにクラウドPBX「じむクラ」の提供を開始いたしました。

クラウドPBX「じむクラ」は、会社の代表電話をスマートフォンやSIP電話機など様々な端末で利用可能。場所にとらわれない柔軟な電話環境を実現するサービスです。従来の電話設備に依存しない運用により、業務効率化と働き方の多様化に貢献します。

じむクラ：https://www.jimcula.jp/

クラウドＰＢＸ「じむクラ」■ サービスリリースの背景

近年、テレワークの普及や拠点分散の進展により、企業における電話環境の見直しが進んでいます。従来のオフィス固定型の電話設備では、柔軟な働き方や多様な業務形態に対応しづらいといった課題が顕在化しています。

また、電話番号を手軽に取得できるサービスが増える一方で、代表電話としての運用には機能が不足するケースや、高機能なPBXでは設定やコスト面の負担が課題となるケースもありました。

こうした背景を受け、当社は既存サービスである「じむでん」と「MAHO-PBX」で培ったノウハウを活かし、手軽さと機能性を両立したクラウドPBX「じむクラ」の提供を開始しました。

■ クラウドPBX「じむクラ」とは

「じむクラ」は、会社の電話機能をクラウド上で利用できるPBXサービスです。スマートフォンやSIP電話機など、さまざまな端末から会社の固定電話番号での発着信が可能となります。オフィスにいなくても、内線での取り次ぎや社内通話ができ、場所に縛られない柔軟な電話運用を実現します。

■ 主な特長

1．電話番号はそのまま オンプレPBXからの移行がスムーズ

現在ご利用中の代表電話番号を変更せずに、クラウドPBXへ移行可能。

オンプレミスPBXからでも、業務への影響を抑えて切り替えられます。

2．電話番号の取得が “かんたん”、“早い”

姉妹サービス「じむでん(https://www.jimden.jp/)」を利用することで、会社用の電話番号が最短3日で簡単に取得可能。

回線工事を行うことなく、クラウドPBXの利用を開始できます。

3．運用も設定もリモートでしっかりサポート

初期設定から運用中のご相談まで、リモートでサポートを提供。専門知識がなくても、

安心して運用いただけます。

■ ご利用シーン

・ 新拠点の開設

回線工事不要で、拠点開設初日から代表電話の利用が可能。

スマートフォンの内線化により、本社・拠点間の連携もスムーズに行えます。

・ テレワーク推進

自宅や外出先から会社番号での発着信が可能。

着信の共有・取り次ぎにも対応し、電話番出社の解消と業務効率化を実現します。

・ オフィス移転

移転作業と並行して電話環境の切り替えが可能。

フリーアドレスなど柔軟なオフィス運用にも対応します。

■まほろば工房とは

「ネットワーク・コミュニケーションをよりよく！」をキーワードに、コンサルティングからNI／SI、ソフトウェア開発、システム運用、あるいはハードウェアの開発に至るまで、お客様が必要なものをワンストップで創造してゆく企業です。

【会社概要】

商号 株式会社まほろば工房

URL https://www.ate-mahoroba.jp/

主な事業内容 音声ネットワーク事業

・クラウド自動通報サービス「SymphonyCall(https://www.symphonycall.jp/)」

・固定電話番号が発着信できるIP電話サービス「じむでん(https://www.jimden.jp/)」

・IP-PBX「MAHO-PBX NetDevancer series(https://www.maho-pbx.jp/)」

ネットワークソリューション事業(https://www.ate-mahoroba.jp/network/)

ソフトウェア開発事業(https://www.ate-mahoroba.jp/software/)

設立 2007年3月

資本金 1,500万円

代表者 代表取締役 近藤 邦昭

オフィス 本社：神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル2階

福山事業所：広島広島県福山市霞町1-2-11 太陽生命福山ビル 5階