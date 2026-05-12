イデア・レコード、「LINEヤフー Partner Program」において2026年度認定パートナー「Certified」、Store Promotion Partner「Certified」に認定

株式会社イデア・レコード

株式会社イデア・レコードは、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフーPartner Program」において、2026年度の認定パートナー「Certified」、Store Promotion Partner「Certified」に認定されました。

■「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。

*「Sales Partner（認定パートナー、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」において認定が行われます。

■「Sales Partner」について

この度、株式会社イデア・レコードが認定された「Sales Partner」は、LINEヤフーが提供するサービスの導入や広告出稿支援を行うパートナーです。前年の広告取扱高に応じてパートナーは「Premier」「Select」「Certified」いずれかの認定パートナーとして認定されます。

また、LINEヤフーが指定する特定の注力領域において優秀な実績を残したパートナーは各種認定バッジが付与されます。

■「Store Promotion Partner」について

この度、株式会社イデア・レコードが認定された「Store Promotion Partner」は、LINEヤフーが提供する広告商品やサービスの販売・コンサルティングを行うSales Partnerのうち、特にStore Promotionを得意とするパートナーです。

LINEヤフーが定める認定基準に基づいて「Premier」「Select」「Certified」の3種類のパートナーに認定されます。

会社概要

商号：株式会社イデア・レコード

所在地：東京都新宿区西新宿7-8-10 オークラヤビル6階

代表者：代表取締役 柏田 康雄

設立：2012年4月

事業内容：飲食店向けBPaaS事業、オールインワンツール「GATEシリーズ」の開発・提供、コールセンター運用、Web／デジタルマーケティング支援（MEO・SEO・広告運用など）

コーポレートサイト：https://www.idearecord.co.jp/