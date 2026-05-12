キーワードマーケティング、「LINE ヤフー Partner Program」において2026年度の認定パートナー「Select」に認定

株式会社 キーワードマーケティング

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058）の子会社である株式会社キーワードマーケティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀧沢 貴浩、以降「当社」）は、LINE ヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：出澤剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフーPartner Program」の「Sales Partner」カテゴリーにおいて、2026年度の認定パートナー「Select」に認定され、認定バッジ「Ads Policy Badge LINE ヤフー広告 ディスプレイ広告（運用型）」を取得いたしました。

「LINE ヤフー Partner Program」について

「LINE ヤフー Partner Program」は、LINE および Yahoo! JAPAN を活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。

*「Sales Partner（認定パートナー、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」において認定が行われます。

「Sales Partner」について

この度、当社が認定された「Sales Partner」は、LINE ヤフーが提供するサービスの導入や広告出稿支援を行うパートナーカテゴリーです。パートナーは前年の広告取扱高に応じて「Premier」「Select」「Certified」いずれかの認定パートナーとして認定されます。また、LINE ヤフーが指定する特定の注力領域において優秀な実績を残したパートナーは各種認定バッジが付与されます。

当社は引き続き、 LINE ヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。

キーワードマーケティングについて

キーワードマーケティングは2004年創業、1500社以上の支援実績のある運用型広告に特化した広告代理店です。2022年12月に、アジアを代表するPR会社ベクトルグループに参画。PRと運用型広告の知見をかけ合わせた「検索創出型マーケティング（SCM）」で、運用型広告だけでは難しかった低予算での認知拡大施策にも取り組み、お客様の事業拡大に貢献しています。

【会社概要】

社名：株式会社キーワードマーケティング

代表者：瀧沢 貴浩

所在地：東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ13F

URL：https://www.kwm.co.jp/

事業内容：運用型広告の運用代行、検索エンジンマーケティングの研究・教育事業

【主要サービス】

・運用型広告の運用代行

Google広告やLINEヤフー広告といったリスティング広告を主軸として、SNS広告、動画広告、データフィード広告など、お客様の商品・サービスに合った広告メニューを用いた施策を立案し、実行・運用をおこないます。

▶お問い合わせはこちら：https://www.kwm.co.jp/contact/

・運用型広告のコンサルティング

運用型広告を自社で運用されている企業様向けに、広告運用のコンサルティングをおこないます。高度な広告戦略の設計、クリエイティブ方針の設定、LP改善提案、分析・レポートの作成等でご支援いたします。

▶お問い合わせはこちら：https://www.kwm.co.jp/contact/

・検索創出型マーケティング（SCM）

検索行動を創出し指名検索数を増加させる、広告とPRの連動施策を提供しています。頭打ちになりやすい「顕在層」に対して、意図的に検索行動（検索ボリューム）を創出させ、コンバージョン数をアップできる新しいマーケティング手法です。

▶ご相談はこちら：https://www.kwm.co.jp/contact/