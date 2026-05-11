海外子会社（インド）の設立および営業開始に関するお知らせ

ZACROS株式会社

ZACROS株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：下田 拓）は、インドにおける子会社を2026年3月に設立し、同年4月営業を開始いたしましたのでお知らせいたします。

入居先の外観

記

１．設立の理由

当社は、高性能液体容器「キュービテーナー」のグローバル展開に注力しております。

このたびのインド現地法人設立により、インドおよび中東をはじめとする周辺地域の市場に向けて、キュービテーナーを中心とした主力製品・サービスの販売を拡大いたします。

2．拠点概要

(1) 名称 ：ＺＡＣＲＯＳ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ

(2) 所在地 ：S-4 2nd Floor, Vatika First India Place, Block-B, Sushant Lok Phase-1,

MG Road, Gurugram, Haryana - 122002, India

(3) 事業内容 ：

・業務用液体容器 CUBITAINER（キュービテーナー）の販売及びマーケティング

・その他、プラスチックスを主材料とする製品及び加工品の販売及びマーケティング

(4) 資本金 ：60百万INR（約１億円）

(5) 設立時期 ：2026年３月

(6) 営業開始 ：2026年4月

なお、上記の新設子会社は、当社99%出資（1％：ZACROS MALAYSIA SDN. BHD.）により設立され、連結の対象となる予定です。

３．今後の見通し

本件における当期業績に与える影響は軽微です。業績に与える影響が発生すると判断した場合には、速やかに開示をいたします。

以上