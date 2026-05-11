アニメ『タコピーの原罪』のトレーディング場面写マット缶バッジ、トレーディング場面写インスタントカメラ風イラストカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ『タコピーの原罪』の商品3種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ『タコピーの原罪』の商品の受注を4月30日(木)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1891?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1891?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング場面写マット缶バッジ

タコピー、しずか、まりな、直樹の印象的なシーンをマットな手触りの缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写インスタントカメラ風イラストカード

タコピー、しずか、まりな、直樹の印象的なシーンをインスタントカメラ風のイラストカードに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼両面貼り合わせアクリルキーホルダー

タコピー、しずかの印象的なシーンをアクリルキーホルダーに仕上げました。

表面と裏面どちらを見ても楽しめる商品となっております。

カバンや小物につけて、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,320(税込)

種類 ：全2種（タコピー、しずか）

サイズ：（約）50×50mm 厚み：4mm

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1891?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1891?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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