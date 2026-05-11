【EDIX東京2026 出展】″毎月の月謝、引き落とせていますか？″ 　─ 引き落としエラーで取りこぼしている月謝・受講料を、対話型ODRで「合意によるお支払い」へ

株式会社AtoJ

「法の安心を、世界中の手のひらに。」をビジョンに掲げる株式会社AtoJ（本社：大阪市北区、代表取締役CEO：冨田信雄（弁護士）、代表取締役CLO：森理俊（弁護士）、以下：当社）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイト 東ホールで開催される「第17回 EDIX（教育総合展）東京」に初出展いたします。

学習塾・予備校・各種スクール・保育園・幼稚園における月謝・受講料・保育料の銀行口座振替エラーや引き落とし不能による未払い問題を、保護者・受講者との関係を保ったまま 対話で解決する「裁判でも自社督促でもない、第三の選択肢」 をご提案します。

■ 月謝徴収の現場で起こっている "取りこぼし"

学習塾・予備校・各種スクール・保育園・幼稚園では、月謝・受講料・保育料の徴収を銀行口座振替や自動引き落としで運用するのが一般的です。しかし、残高不足・口座変更・コース変更時の登録漏れ、退会・解約手続き未完了など、保護者・受講者側の "うっかり" を原因とする引き落としエラーは、毎月の運用のなかで一定数発生しています。

当社が2026年2月に配信したプレスリリース「サービス利用料未払い実態調査」では、過去2年以内に未払いを経験した消費者（5人に1人）のうち、決済エラーや退会・解約手続き未完了などの "うっかり未払い" が上位の理由を占める ことが確認されています。学習塾・スクール現場で発生する月謝・受講料の引き落としエラーにも、これと同じ構造があると考えられます。

対応のたびに事務局・講師・スタッフの工数が削られ、保護者との関係を考えると強い対応も取りづらく、結果として一部が未収のまま放置されがち ─ 月謝徴収を運用するすべての事業者にとって、構造的に取り残されてきた "取りこぼし" の領域です。

■ 「ワンネゴ（OneNegotiation）」が提案する第三の選択肢

ワンネゴは、法務大臣認証を受けたオンライン紛争解決（ODR）プラットフォーム（認証番号176）です。月謝・受講料・保育料の引き落としエラーや口座振替不能などによる、少額の未払い金対応に対し、オンライン上で支払いまでの合意形成を完結できます。

自社通知（督促）後の調停申立て、合意形成、入金確認までを一気通貫で支援することで、自社通知（督促）後の管理業務を最大90%削減 しながら、50%超の解決実績 を積み上げています。

サービス開始以来、累計申立件数は急速に拡大しています：

2025年7月時点：累計7,000件

2025年10月時点：累計18,000件

2026年3月時点：累計30,000件（3万件突破）

■ ワンネゴの3つの特長

OneNegotiation累計申立件数の推移

（１）申立てから入金まで、すべてオンラインで完結 名前・金額・連絡先の3情報のみで申立て可能。メール／SMS／ハガキでの通知、合意形成、入金確認までをすべてオンラインで実施します。

（２）保護者・受講者がスマホで完結 通知後、保護者・受講者は「即日払い」「分割払い」「翌月払い」などの選択肢から自身で選択。スマホ／PCで支払いまで完結します。

（３）合意に至らない場合は弁護士サポート 対話で合意に至らない場合は、弁護士による相談（オンライン調停）に移行可能です。

■ 「第17回 EDIX（教育総合展）東京」出展概要

展示会名称：第17回 EDIX（教育総合展）東京

日時：2026年5月13日（水）～15日（金）10:00～18:00 ※最終日のみ17:00終了

会場：東京ビッグサイト 東1・2・3ホール

ブース番号：東ホール 18-22

主催：EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan合同会社）

公式サイト：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

出展告知ページ：https://service.1nego.jp/news/edix-tokyo-2026

展示ブースでは、ワンネゴを実際にご体験いただけるデモンストレーションの場を設けます。

■ 会期前に "合意によってお支払いいただける可能性" を試算

引き落としエラー・口座振替不能で取りこぼしている月謝・受講料について、ワンネゴの対話プロセスを通じてどれだけお支払いいただけるか、シミュレーターで事前にご試算いただけます。

■ 会社概要

合意お支払い額を試算する :https://service.1nego.jp/usagefee?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=edix-tokyo-2026

社名：株式会社AtoJ

設立：2020年

代表者：代表取締役CEO 冨田 信雄（弁護士）／代表取締役CLO 森 理俊（弁護士）

所在地：〒530-0017 大阪市北区角田町8番47号 阪急グランドビル26階

事業内容：オンライン紛争解決プラットフォームの開発・運営

企業理念："Access to Justice" - 法の安心を世界中の手のひらに

認証：法務大臣認証 裁判外紛争解決事業者（認証番号176）

サービスサイト：https://service.1nego.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社AtoJ 広報担当 Email：marketing@atoj.jp