大ヒット海外ドラマシリーズ『ザ・ボーイズ』と『DIME』の異色コラボが実現！　熱狂的ファンの編集長がプロデュースした全８アイテム、５月８日より販売スタート！！

株式会社小学館

Prime Videoで独占配信中の大人気ドラマシリーズ『ザ・ボーイズ』のファイナル・シーズン配信を記念して、小学館が発行するトレンド情報誌『DIME』とのコラボレーションアイテムを、2026年５月８日(金) より小学館公式EC『小学館百貨店』で発売します。

今回のコラボは作品の熱狂的ファンでもある『DIME』編集長の「ザ・ボーイズのTシャツが欲しい！」という一声をきっかけに、商品化権利元のSONY PICTURES協力のもと実現。 “Tシャツ界の悪童” の異名をとる人気ブランド『ハードコアチョコレート』とのコラボTシャツをはじめ、作中に登場する『コンパウンドV』をモチーフにした『ナルゲン』のクリアボトル、さらには赤いレーザーを放つ極悪非道なスーパーヒーロー・ホームランダーの目をプリントしたアイマスクなど、ファン心を刺激する全８アイテムを揃えました。

「『ザ・ボーイズ』のファンとしてこのようなグッズを形にすることができて、嬉しく思います。私も明日から毎日このTシャツを着て出勤しますので、同志の皆さんもぜひご購入ください。また現在発売中のDIME6月号でも『ザ・ボーイズ』の特集を掲載中です。こちらも合わせてご覧ください！」（DIME編集長・石崎）

過激でダークな『ザ・ボーイズ』の魅力を日常使いしやすいデザインに落とし込んだ本コレクション。全５シリーズにわたる壮大な物語のフィナーレを彩る記念アイテムとしてはもちろん、デイリースタイルにも自然に取り入れられる仕上がりとなっています。いずれも数量限定での展開予定となる特別なラインアップ。シリーズのラストを飾るにふさわしいコレクションを、ぜひお楽しみください。

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ザ・ボーイズ×DIME 特設ページはコチラ

https://lifetunes-mall.jp/shop/e/edepart-theboys/

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《 商品ラインアップ 》

『ハードコアチョコレート』×『ザ・ボーイズ』Tシャツ 全３種

価格：各6,000円＋税

サイズ展開：M、L、XL、XXL

人気ブランドとの超過激タッグが実現。歴代シーズンのキービジュアルをモノクロで再構築した、３種類のグラフィックTを用意しました。

サイズ感は身幅がやや広めのボックスシルエットで、素材は肉厚な5.6ozの綿100%。毎日タフに着回すことができます。

『ザ・ボーイズ』メタルピンズ（２個セット） 全３種

価格：各1,700円＋税

※セットの組み合わせは変更できません

作中に登場するスーパーヒーローチーム『セブン』を擁する企業『ヴォート・インターナショナル』のロゴをはじめ、『ザ・ボーイズ』を象徴するモチーフを凝縮したピンズセット。

バッグやキャップといったアイテムにつければ、ヒーローのオーラが宿るアイテムに仕上げました。全種コンプリートしたくなる、完成度の高さが際立つラインアップです。

【Type A】【Type B】【Type C】

『ザ・ボーイズ』ナルゲンボトル 1.0リットル（ブルー）

価格：4,500円＋税

ニューヨーク発の高性能・高気密ボトルブランド『Nalgene』によるコラボモデル。

アウトドアから日常生活まで幅広く使えるタフなボトルを、ヴォート社が開発した強化薬『コンパウンドV』をモチーフにアレンジしました。容量はたっぷり使える1.0リットル！ 日常使いはもちろん、アクティブなシーンでも頼れる一本です。このボトルで飲めば、超人的な力がみなぎるかも――。

『ザ・ボーイズ』ホームランダー アイマスク

価格：1,500円＋税

目からレーザーを放つホームランダーの印象的なビジュアルをそのままアイマスクに落とし込んだアイテム。どこでもヒーロー級の存在感で、装着すればホームランダー気分に浸れること間違いなしです。※航空機内での着用にはご注意ください。

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ザ・ボーイズ×DIME 特設ページはコチラ

https://lifetunes-mall.jp/shop/e/edepart-theboys/

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さらに！ ファイナル・シーズン限定デザインTシャツ付きのDIMEスペシャルコラボ増刊号も絶賛制作進行中！

続報をお待ちください！

※商品画像はすべてイメージとなります。実際の商品とは若干異なる場合がございます。

『ザ・ボーイズ』とは

企業がヒーローを管理する世界を舞台に、欲望と名声に取り憑かれた極悪非道なスーパーヒーローたちと、腐敗した彼らを倒そうとするはぐれもの集団 “ザ・ボーイズ” の激闘を描く世界的大ヒットドラマシリーズ。

アメリカンコミックス・ヒーローの様々なパロディを内包し、メタ的視点でヒーローモノを読み解く異端作にして、ヒーローの虚構性や作られた正義を映し出す怪作。

待望のファイナル・シーズン（シーズン5）は、Prime Videoで独占配信中。2026年5月20日（水）に壮大なフィナーレを迎える。

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