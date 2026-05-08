スタジオジブリ名曲の感動を韓国で──オリジナルシンガーズ初韓国公演『The Music of STUDIO GHIBLI Original Singers Symphony』開催

株式会社STONE.B

スタジオジブリ作品の名曲を、日本のオリジナルアーティストたちによるライブで堪能できる特別な公演が、初めて韓国で開催される。

『The Music of STUDIO GHIBLI Original Singers Symphony』は、スタジオジブリオリジナルシンガーズによる初の韓国公演として、2026年6月6日(土)、延世大学大講堂にて開催。本公演では、約120分にわたり、スタジオジブリ作品を彩ってきた数々の名曲を届ける。

さらに今回の公演では、スタジオジブリ作品の楽曲に参加してきたオリジナルアーティストたちが出演することでも大きな注目を集めている。

米良美一、島本須美、木村弓、井上あずみら、原曲を歌唱したアーティスト本人たちがステージに立ち、TOKYO ASIA Orchestraの演奏とともに、深い感動を呼ぶライブパフォーマンスを披露する予定だ。

原曲の持つ情感と世界観を限りなく忠実に再現する特別なステージとして、観客に忘れられない感動を届けることが期待されている。

チケットは、TicketlinkとNOL Ticketにて販売中だ。

■ 公演概要 ■

スタジオジブリオリジナルシンガーズ初の韓国公演『The Music of STUDIO GHIBLI Original Singers Symphony』

ー スタジオジブリオリジナルシンガーズ初の韓国公演

『となりのトトロ』『千と千尋の神隠し』『天空の城ラピュタ』など、スタジオジブリの黄金期を彩った名曲の数々を、日本のオリジナルアーティストたちの生の歌声で楽しめる、初の公式韓国公演です。

単に楽譜を再現するだけではなく、原曲を歌ったアーティストたちならではの圧倒的な正当性によって、スタジオジブリ作品が持つ情感と、深く響く余韻を鮮やかに描き出します。

これまでスクリーン越しでしか触れることができなかった「オリジナル」の感動を、韓国で直接体感できる、歴史的な第一歩となる公演です。



【 会場 】

延世大学校 大講堂

ソウル特別市 西大門区 延世路 50

연세대학교 대강당

서울특별시 서대문구 연세로 50

【 日程 】

2026年6月6日(土) 15:00 / 19:30



公演時間: 約120分（インターミッション15分）

対象年齢: 7歳以上

出演: 米良美一、島本須美、木村弓、井上あずみ、ゆーゆ、TOKYO ASIA Orchestra

チケット販売先: Ticketlink(https://www.ticketlink.co.kr/product/63064), NOL(https://nol.yanolja.com/ticket/products/26006719)

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