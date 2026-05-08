株式会社EUPHONY（本社：東京都港区、代表取締役：木村昌裕）が展開するスキンケアブランド「1004 SEN[C]（センシ）」は、製品との相性を診断できる特設ページを2026年5月8日にオープンしました。

光老化対策をスキンケアのルーティンに組み込むことを提唱するスキンケアブランド1004 SEN[C]は、現在公式オンラインストアと一部サロンのみでの販売となっており、お客様が製品を実際に手に取って試せる機会は限られています。「自分の肌に合うかどうか？」という確信が持ちにくいという声に対し、購入前の入口として公開したのが今回の診断ページです。

■光老化対策が「自分ごと」になりにくい理由

光老化は日焼けとは異なり、自覚のないままダメージが積み重なります。しわ・たるみ・くすみの原因の約80%を占めるとされながら、「自分にはまだ関係ない」と感じてしまいやすいのはこのためです。また光老化を引き起こすUVAは一般的な窓ガラスを透過して室内にも届くため、外出が少ない日にも、光のダメージは静かに蓄積していると言えます。

この診断は、自分の肌の状態や日頃の生活習慣を5つの質問で整理しながら、光老化対策をどれくらい意識できているかを確認するもので、1004 SEN[C]との相性スコアとともに、肌環境に合ったアイテムとスキンケアに役立つWebマガジン記事を提示します。

診断は登録不要・無料でご利用いただけます。所要時間は1～2分ほどです。

スキンケア相性診断：https://ec.1004.jp/pages/skin-diagnosis

■光老化対策を毎日のケアに組み込む原料フラーティクル

光老化への対策と聞くと、多くの方は外出前に塗る日焼け止めを思い浮かべるかもしれません。1004 SEN[C]が提唱する「サニフィケーション」は、UV クリームで守るだけでなく、スキンケアの最初のステップから光老化に備えるという考え方です。

その考え方を支えているのが、フラーレン※1を活用した化粧品原料「フラーティクル※2」（製造：株式会社ビオシス）です。東北大学・仙台高専との共同研究のもと開発されたこの原料は、UVA領域での紫外線防御特性を持ちます。さらに、特定の活性酸素（ヒドロキシラジカル）に対して、トマトの約7倍のラジカル除去能が確認されています。

※本内容は使用している原料（フラーティクル）についてであり、化粧品そのものの機能を示すものではありません。

■製品ラインナップ





1004 SEN[C]ではフラーティクルを配合した製品による、補水→保湿→保護の3ステップケアによる光老化への備えを提案しています。

SKIN LOTION Light & Moist：化粧水 （写真左）

肌なじみのよさと高い浸透力※3で人気の化粧水が、よりシンプルでやさしい処方に。フラーティクル配合で、肌を整えながら日中の光ストレスにも備える。

\3,980（税別）

SKIN MILK Smooth Moisture：乳液（写真中央）

18種のアミノ酸＋フラーティクル＋アラントイン※4を配合した、肌のコンディションを整えるリカバリー発想の乳液。

\3,480（税別）

UV MILK Daily Protect：日焼け止めクリーム（写真右）

SPF50+ PA++++相当※5のノンケミカルUV。ブルーライトや乾燥など、日中の光刺激から肌を守る日焼け止め。フラーティクル配合で、「塗るたびに肌を整える」新感覚UVです。

\2,980（税別）

■ブランドについて

1004 SEN[C]（読み：センシ）

「千紫万紅」（せんしばんこう）…色とりどりの花が咲き誇る様。

「仙姿玉質」（せんしぎょくしつ）…非常に美しい容姿を持つ人。玉質は宝玉のようになめらかで美しい肌のこと。

2つの四字熟語から拝借したこの名は、千紫万紅に私たちが目指す“笑顔であふれる社会”を、仙姿玉質には製品を通じて“提供したい理想の姿”を重ねています。

ブランドメッセージ「SMALL DELIGHTS, BRIGHT TOMORROW.（小さなよろこびが、明日を照らす）」には、朝のスキンケアの時間、肌に触れるやさしい感触や、香りにふと満たされる瞬間。そうした日々の小さなよろこびが、なんでもない今日をちょっと愛おしくするという思いを込めています。

光老化対策を毎日のルーティンとして習慣化する「サニフィケーション」を提唱し、成分・使用感・パッケージにわたるミニマルな設計を軸に、肌・メンタル・環境への配慮を込めた製品をお届けしています。

※1 整肌成分 ※2 フラーレン、シクロデキストリン（整肌成分）※3 角質層まで ※4 整肌成分 ※5 アナライザーによる検査



