毎日の営農を支える「日本農業新聞ニュースアプリ」が進化

株式会社日本農業新聞

株式会社日本農業新聞（東京都台東区、代表取締役社長：田宮和史郎）は2026年5月8日、「日本農業新聞ニュースアプリ」をリニューアルしました。毎日のログインや記事閲覧、農業クイズへの回答でポイントがたまる制度など、楽しみながら利用できる仕組みを追加。農家の営農に役立つ水稲の生育予測機能も搭載しました。読者の日々の情報収集や営農判断を、より身近に支えるアプリに進化します。

■リニューアルのポイント

１.毎日アプリを開いてうれしいプレゼント！ログインポイント制度

２.一日一問、楽しく学べる！農業クイズ

３.田んぼの管理、作業の目安に！水稲生育予測

４.記事に「声」を届けよう！リアクション機能

■毎日の利用が楽しくなる新機能

【毎日アプリを開いてうれしいプレゼント！ログインポイント制度】

毎日、１.アプリにログインする２.アプリで記事を１本以上読む３.アプリの農業クイズに正解する――と、それぞれ１ポイント獲得（１日最大３ポイント）できます。ポイントが貯まると、読者ステータスがブロンズ読者→シルバー読者→ゴールド読者の順にランクアップ。読者ステータスと連動したプレゼント企画などを予定しています。

【一日一問、楽しく学べる！農業クイズ】

１日１問、食や農に関するさまざまなジャンルのクイズを出題。楽しみながら知識を深められます。正解すると、ログインポイントが貯まります。

■営農に役立つ新機能

【田んぼの管理、作業の目安に！水稲生育予測】

田植え日や品種、水田の位置などを入力すると、気象データをもとに、水稲栽培にとって重要な生育ステージである幼穂形成期、出穂期、成熟期を自動で予測します。複数の水田を登録し、管理することが可能。「コシヒカリ」や「ひとめぼれ」をはじめ、主要な水稲170種類以上の品種に対応しています。営農の参考にお役立てください。

■読者との双方向のコミュニケーション

【記事に「声」を届けよう！リアクション機能】

各記事に３種類（「役に立つ」「発見あり」「もっと知りたい」）のリアクションを示せます。記事下にあるボタンをタップするだけ。リアクションが多い記事はランキングで確認できます。読者の反応を今後の取材に生かします。たくさんのリアクションで、記者を応援してください。

■他にもこんな機能があります

【その場で分かる！病害虫画像診断】

スマートフォンで撮った写真から、農作物の病気や害虫をＡＩで判定できます。トマト、ブドウ、イチゴ、キュウリ、タマネギ、ジャガイモ、ナス、桃、ピーマン、菊、大豆、カボチャの12品目に対応しています。

【栽培管理の参考に！詳細な気象情報】

気象庁発表の天気予報に加え、１キロ四方単位の詳細な気温、降水量、日照時間のデータを提供。現在地だけでなく、自宅や農地などの場所を登録して確認可能。栽培する品目を登録し、積算温度を計算できる機能もあります。

【読みたい記事を見逃さない！マイカテゴリ機能】

関心のあるテーマ、気になる用語、自分の栽培品目や市町村名などを登録すると、記事が自動で分類・表示されます。読みたい記事を見逃すこともがなくなります。

【日付指定検索】

記事の掲載日や、「１週間」「１カ月」など、期間を指定して記事を検索できます。

【ウィジェットでニュースを確認】

アプリを開かなくても、最新ニュースが確認できます。

■日本農業新聞ニュースアプリについて

2024年10月にリリース。日本農業新聞電子版記事の閲覧に加え、紙面ビューアーやＮｅｔアグリ市況、気になる記事を保存できるクリップ機能などが利用できます。重要ニュースのプッシュ通知やアプリだけの特集も。電子版の有料会員は、追加料金なしで全てのコンテンツをお使いいただけます。

▽ダウンロードはこちらから

https://qrsm.net/a/120726385

■日本農業新聞について

日本農業新聞は、国内唯一の日刊農業専門紙です。1928年に創刊した「市況通報」を前身とし、「食と農の総合情報メディア」として、90年以上にわたって専門情報を伝えてきました。近年は電子版やデジタルメディアといった多メディア展開、各種セミナーの開催、農業・ＪＡのデジタル化支援などにも力を入れています

【お問い合わせ先】

日本農業新聞 協同事業局 企画統括部

メール：dkanri@agrinews.co.jp