みなさまのおかげでインスタベースは12周年！感謝を込めて「12周年大感謝祭」を開催

株式会社Rebase

株式会社Rebase（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 海）が運営するレンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase（インスタベース）」は、サービス開始12周年を記念した参加型キャンペーン「インスタベース12周年大感謝祭」を、2026年5月8日（金）から5月31日（日）の期間限定で実施します。「このスペースで〇〇したい！」をテーマにした投稿キャンペーンと、その場で割引クーポンが当たる「12周年大感謝祭ルーレット」の2つの企画で、日頃のご愛顧への感謝をお届けします。

2014年5月のサービス開始以来、多くの方々にご利用いただき、おかげさまでインスタベースは12周年を迎えました。当初はまだ「レンタルスペース」という言葉自体が一般的ではありませんでしたが、利用シーンは年々広がり、現在ではビジネスの会議やセミナーから、撮影、料理教室、ヨガ・ダンスレッスン、パーティーやイベントまで、暮らしや仕事のあらゆる場面でご活用いただけるサービスへと成長しました。現在、全国46,000件以上のスペースを掲載し、年間サイト訪問者数は3,100万人を超えています。

一方で、「使い道が分からない」「自分ごと化しづらい」といった理由から、存在は知っていても利用に踏み出せていない方も少なくないと考えられます。レンタルスペースは、実際には想像以上に使い方の幅が広く、自分らしい時間や仲間との特別なひとときを生み出せる場です。まだご利用いただいたことのない方や、しばらくご利用いただいていない方にも、その良さをもっと気軽に体験していただきたいと考えています。

本キャンペーンでは、自分なりの楽しみ方を発信できる投稿キャンペーンと、気軽に試せるルーレット型クーポンを組み合わせました。レンタルスペースの魅力を知っていただく機会と、実際に足を踏み出すきっかけを同時にお届けします。

13年目を迎えるインスタベースは、「ことのはじまり」が生まれる場所として、これからもレンタルスペースをより多くの方にとって身近な存在にすべく歩み続けてまいります。

■ 「インスタベース12周年大感謝祭」のキャンペーン概要

実施期間：2026年5月8日（金）～2026年5月31日（日）

対象：インスタベースをご利用のすべての方

キャンペーン詳細：https://media.instabase.jp/campaigns/12thanniversary(https://media.instabase.jp/campaigns/12thanniversary/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=12thanniversary)

■ 12周年大感謝祭ルーレット

特設ページのルーレットに挑戦すると、その場で100円～1,000円OFFの割引クーポンが当たります（クーポンの種類によって最低利用金額1,000円～5,000円が設定されます）。気になっていたスペースを試してみるきっかけとしてご活用いただけます。

参加方法：キャンペーン詳細(https://media.instabase.jp/campaigns/12thanniversary/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=12thanniversary)から特設ページにアクセスし、ルーレットをまわす(https://go.instabase.jp/roulette?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=12thanniversary)だけでご参加いただけます。

■ 「このスペースで〇〇したい！」投稿キャンペーン

気になるスペースと、そこで「やってみたいこと」を応募フォームからご応募いただく参加型キャンペーンです。ご応募いただいた中から抽選で12名様にスペース利用料無料、120名様に12%OFFクーポンをプレゼントします。

参加方法：特設ページの応募フォーム(https://forms.gle/kdS5LseHbqXj72GU9?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=12thanniversary)から、気になるスペースのURLと「そのスペースでやってみたいこと」をご記入ください。あわせてX（旧Twitter）で「#インスタベース12周年大感謝祭」のハッシュタグをつけて同内容を投稿いただくと、当選確率がアップします。

「instabase」について

インスタベースは、日本最大級のレンタルスペースのマッチングプラットフォームです。貸し会議室、セミナー会場、レンタルスタジオ、レンタルキッチン、レンタルサロンなど、30分間からどなたでも簡単に予約できるレンタルスペースを全国で46,000件以上掲載しています。年間サイト訪問者数は、3,100万人を超え、幅広い年代の方々にご利用いただいています。

公式サイト：https://www.instabase.jp(https://www.instabase.jp/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=12thanniversary)

法人向けプラン「instabase for Business」：

https://go.instabase.jp/business(https://go.instabase.jp/business?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=12thanniversary)

Rebase 会社概要

Rebaseは「Where It Starts / ことのはじまり」をビジョンとして掲げ、世界中の至るところで様々な「こと」が生まれ、あふれている状態を目指します。そのために、「Get Together / 和をひろげる」をミッションとし、人が集い、出会い、交流することで「和」を広げていきます。

コミュニティイベントサービス「TOIRO(https://toiro.com/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=12thanniversary)」で集うきっかけを生み出し、レンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase(https://www.instabase.jp/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=12thanniversary)」で集まる場を提供しています。

会社名：株式会社Rebase

所在地：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル3F

代 表：代表取締役 佐藤 海

会社設立：2014年4月

事業内容：マッチングプラットフォーム事業

URL：https://www.rebase.co.jp(https://www.rebase.co.jp/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=12thanniversary)

会社説明動画▶︎はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=YprQVyydXWM?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=12thanniversary)