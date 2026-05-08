超能力推理アドベンチャー『Staffer Retro: 超能力推理クエスト』が出演キャスト陣を一挙公開。今日からクラウドファンディングも開始

GAMEPIA

GAMEPIA Co., Ltd.（代表取締役：チョン・ジョンホン、www.egamepia.com）は、推理ゲーム「Staffer」シリーズで知られているTeam Tetrapodが開発中の超能力推理アドベンチャー『Staffer Retro: 超能力推理クエスト』の全キャスト陣を一挙公開し、2026年7月23日（木）に発売する本作のAct.1のPC(Steam(R)) デモ版にこれまで収録を進めてきたキャスト陣のボイスを実装することを発表いたします。

「Staffer」シリーズについて

「Staffer」シリーズは、超能力が存在する世界で起こる出来事を描く、韓国のゲーム開発会社Team Tetrapodのオリジナルの推理ゲームシリーズです。

その4作目となる新作『Staffer Retro: 超能力推理クエスト』では、ある事件をきっかけに大きな借金を背負い、「超能力に関わる世界の裏側」を辿ることになる少女「ヴェリータ・レトロ」の物語が、Spineアニメーションに表現される高品質なビジュアル、30時間以上のプレイボリューム、そして100点以上の手がかりを通して描かれます。

「Staffer Retro: 超能力推理クエスト」について

超能力が存在する世界。

この世界では、超能力は「スキル」と呼ばれ、人口の約10％を占める能力者は「ステッパー（STAFFER）」、そしてその力を引き出す道具は「ステップ（STAFF）」と呼ばれています。

しかしこの物語は、本作の主人公ヴェリータ・レトロにとって、どこか遠い世界の話でした。

彼女は家族と営むレトロショップを継ぎ、穏やかな日常を大切に生きていきたいと願う、ごく普通のシチリアの少女です。

しかしある日、突如として起きた事件により、彼女は一人では抱えきれないほどの借金を背負うことになります。平穏だった日常は根こそぎ変わってしまい、 彼女は超能力の過去を辿る旅へと踏み出すことになり、数々の選択の中で、彼女の運命は大きく揺れ動いていきます。

その過去の真実へと迫る旅を、ヴェリータと共に歩みましょう。

出演キャスト陣を一挙公開！

前作のキャラクターたちがカメオ出演する中、数々の人気作品に出演してきた実力派声優陣が参加している点がポイントになります。

ボイス実装のデモ版公開！

今回新たにボイスが実装されたPC（Steam(R)）デモ版は、日本および韓国で開催されるオフラインイベントでもご体験いただけます。

グッズ配布イベントも実施予定となっておりますので、会場へお越しの際は、ぜひ本作のブースへお立ち寄りください。

BitSummit PUNCH概要

CAMPFIREプロジェクト開始

- 日程：202６年５月2２日(金)～2４日(日)- ビジネスデイ ５月２２日（金）- 一般公開日 ５月2３日（土）・2４日（日）- 会場：京都市勧業館みやこめっせ 1F 第2展示場- 出展ブース：Punch 1F A03（KOCCAブース内）- 公式サイト(https://bitsummit.org/)

CAMPFIRE にて、『Staffer Retro: 超能力推理クエスト』のクラウドファンディングプロジェクト(https://camp-fire.jp/projects/883088/preview?token=2b5h17lu&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show)が、2026年5月8日（金）13時より開始されます。

開発会社Team Tetrapod は、これまで『Staffer Case』『Staffer Reborn』『Dice Eater』などを通じて、独自の推理ゲームシリーズ展開を行ってまいりました。

また、Tokyo Game Show、BitSummit、Tokyo Indie Games Summit、Osaka Indie Games Summitなど、日本国内の各種イベントへの継続的な出展を通じて、日本ユーザーとの接点も広げてまいりました。

今回のCAMPFIREでのクラウドファンディングにつきましても、以前より日本ファンの皆様から寄せられていた「日本でもクラウドファンディングを実施してほしい」という声を背景に実施が決定したものとなります。

現在公開中のアイデアページでは、すでに500件を超えるお気に入り登録を集めるなど、高い注目と期待を集めております。

リターンにつきましては、Steamキーやボイス実装版の先行プレイ権をはじめ、ゲーム内文書セット、キーホルダー、ベリンのネックレス、変温ポストカードなど、本作の世界観や推理体験をより深く楽しめるアイテムを中心に展開予定です。

さらにストレッチゴールでは、追加Spineアニメーションカットシーン、キャラクターの表情・ポーズ追加、後日談ミニエピソード、追加ストーリーの実装に加え、メインストーリーのみに対応していた日本語ボイスをサイドストーリーにも収録したフルボイス対応など、支援規模に応じてゲーム体験そのものを拡張する施策も予定しております。

Team Tetrapodは、「日本・韓国のユーザーの皆様に向けて、両市場を同時に視野に入れた開発・運営を継続しております。今回の施策が、今後のインディーゲーム開発会社における海外展開の一つの事例となることを期待しております」とコメントしております。

Nintendo Switch(TM)パッケージ版好評予約受付中！

Nintendo Switch(TM)パッケージ版初回生産版

現在、本作のNintendo Switch(TM)パッケージ版は好評予約受付中です。デジタル版を含め、Nintendo Switch(TM)向け体験版の展開も予定しておりますので、今後の続報にもぜひご期待ください。

商品概要

- タイトル：Staffer Retro: 超能力推理クエスト- 発売日：2026年7月23日（木）予定- 対応機種：PC(Steam(R)), Nintendo Switch(TM)- ジャンル：超能力推理アドベンチャー- プレイ人数：1- CERO：C- 言語：日本語、韓国語、英語、フランス語、ドイツ語、簡体字、繁体字- 権利表記：(C) Team Tetrapod. All rights reserved. Published by GamePia Co., Ltd.- 公式サイト：https://www.tetrapod.company/ja-jp- 公式X：https://x.com/Team_Tetrapod