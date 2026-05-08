【LINEマンガ】『喧嘩独学』作家・T.Jun、金正賢も絶賛！ Netflixシリーズ「喧嘩独学」メイン予告＆キーアート、追加キャスト解禁

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) のオリジナルウェブトゥーン作品『喧嘩独学』（ストーリー：PTJ cartoon company、作画：金正賢）を実写化した、Netflixシリーズ「喧嘩独学」のメイン予告＆キーアート、追加キャストが公開されたことをお知らせします。

「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品『喧嘩独学』（ストーリー：PTJ cartoon company、作画：金正賢）の初の実写化となる、Netflixシリーズ「喧嘩独学」が6月11日（木）より世界独占配信を開始します。

『喧嘩独学』は、国内累計閲覧数5.4億回（※1）、グローバルの累計閲覧数22.8億回（※2）を超え、第25回文化庁メディア芸術祭・マンガ部門にて「審査委員会推薦作品」に選出、2024年にはTVアニメ化も果たした大人気作品です。

この度、Netflixシリーズ「喧嘩独学」のメイン予告とキーアートが公開され、合わせて追加キャストも一挙解禁となりました。朝宮夏帆役に生見愛瑠さん、扇 達也役に濱尾ノリタカさん、新庄玲央役に前田拳太郎さんといった原作の人気キャラクターをはじめ、伊勢谷友介さん、佐野岳さん、大鶴義丹さん、片岡鶴太郎さんら豪華キャストも集結し、鈴鹿央士さん演じる主人公・志村光太の逆襲劇をさらに盛り上げます。

原作ウェブトゥーン『喧嘩独学』の両作家も、熱量あふれるキャストが織りなす実写化の公開に期待を寄せ、「鈴鹿央士さんをはじめ、キャストの皆さんの体を張ったアクション、そしてまるで漫画の世界からそのまま飛び出してきたかのような細やかな演技の数々は、本当に見事でした」（原作・T.Jun）、「魂を込めてデザインしたキャラクターたちが、俳優の皆さんの演技によって鮮やかに命を吹き込まれた姿を目にし、本当に感慨深い気持ちです」（作画担当・金正賢）とコメントしています。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

※1）2026年1月時点 ※2）2026年1月時点

■Netflixシリーズ「喧嘩独学」メイン予告映像

■原作：T.Jun コメント

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UJ3o8KngOrI ]

皆さん、こんにちは。『喧嘩独学』の作者、T.Junです。

子どもの頃、漫画本をめくりながら漫画家になることを夢見ていた私が、自分の作品がこれほど素晴らしい実写ドラマとして形になった姿を目の当たりにし、本当に胸がいっぱいで、今でも信じられない気持ちです。

主人公を演じてくださった鈴鹿央士さんをはじめ、キャストの皆さんの体を張ったアクション、そしてまるで漫画の世界からそのまま飛び出してきたかのような細やかな演技の数々は、本当に見事でした。

主人公がどん底から必死に這い上がり、目の前の壁を打ち破りながら成長していく姿には、原作者である私自身も深く胸を打たれました。

視聴者の皆さんにも、キャストの皆さんが作品に注ぎ込んだ熱量と迫力あるアクションを、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。ありがとうございます！

■作画担当・金正賢 コメント

私が魂を込めてデザインしたキャラクターたちが、俳優の皆さんの演技によって鮮やかに命を吹き込まれた姿を目にし、本当に感慨深い気持ちです。

この作品がさらに多くの方々に届いていくのだと思うと、胸が高鳴ります。関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

■Netflixシリーズ「喧嘩独学」について

原作：「喧嘩独学」原作：PTJ cartoon company 作画：金正賢（「LINEマンガ」連載）

監督：武内英樹

脚本：徳永友一

音楽：Face 2 fAKE

撮影：谷川創平

照明：李家俊理

美術：𥔎木陽次（※「𥔎」は「木」ヘンに「青」）

アクション監督：藤井祐伍

編集：穗垣順之介 村崎達

リレコーディングミキサー：金杉貴史

録音：中嶋翔太

スーパーヴァイジングサウンドエディター：伊東晃

VFXスーパーバイザー：長崎悠

エグゼクティブ・プロデューサー：福井雄太（Netflix）

企画・プロデュース：稲葉直人

プロデューサー：前田茂司

企画制作：ミリアゴンスタジオ

制作プロダクション： 楽映舎

製作：Netflix

配信：2026年6月11日よりNetflixにて世界独占配信

キャスト：鈴鹿央士 見上愛 菅生新樹

濱尾ノリタカ 浅川梨奈 前田拳太郎 長田拓郎

関口メンディー 高山璃子 坂口涼太郎 前田公輝 名村辰

伊勢谷友介 佐野岳 オラキオ 大鶴義丹

片岡鶴太郎 原田美枝子 生見愛瑠

作品ページ：https://www.netflix.com/喧嘩独学(https://www.netflix.com/%E5%96%A7%E5%98%A9%E7%8B%AC%E5%AD%A6)

■原作ウェブトゥーン『喧嘩独学』作品情報

『喧嘩独学』

ストーリー：PTJ cartoon company

作画：金正賢

URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0000711

貧乏で力も弱い主人公・志村光太は、ひょんなことから動画配信サービス・ニューチューブで動画を配信することになる。喧嘩をテーマに動画を撮ることにした光太だが、ケンカの仕方も分からず途方に暮れてしまう。そんな時、ケンカの方法を教える秘密のチャンネルを見つけて…次第に独学で喧嘩を学んでいく光太。どんどん強くなる度に、もっと刺激的な喧嘩動画を撮る度にスクールカーストはひっくり返る！

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower